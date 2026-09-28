काशी की गलियों की देवनागरी पहुंचेगी डिजिटल टाइप की दुनिया में; 3 शोधकर्ताओं का शोध-पत्र कोच्चि–2026 के लिए चयनित
काशी को एक “जीवित टाइपोग्राफिक हैबिटेट” के रूप में देखने का प्रस्ताव
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 4:23 PM IST
वाराणसी: काशी की गलियों, बाजारों, धार्मिक स्थलों और शहरी परिवेश में दिखाई देने वाली हाथ से बनी देवनागरी और बहुभाषी लेटरिंग अब केवल स्थानीय दृश्य-संस्कृति का हिस्सा भर नहीं रहेगी, बल्कि उसके पीछे छिपी दृश्य-भाषा को आधुनिक डिजिटल टाइपोग्राफी में समझने और विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण शोध सामने आया है. 'From Kashi Streets to Digital Type: A Practice-led Study of Vernacular and Multilingual Lettering in Varanasi' शीर्षक से तैयार शोध-पत्र को टाइपडे कोच्चि–2026 में प्रस्तुति के लिए चयनित किया गया है.
यह शोध तनिषा वाधवानी (सहायक प्रोफेसर, फाइन आर्ट्स विभाग, सीएसजेएम विश्वविद्यालय, कानपुर), प्रो. मनीष अरोड़ा (प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, व्यवहारिक कला विभाग, दृश्य कला संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय) तथा अभिषेक वर्धन सिंह (अंतरविषयी सुलेखकार एवं शोधकर्ता, द कैलिग्राफी फाउंडेशन) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है. शोध-पत्र की प्रस्तुति 28 से 30 सितंबर 2026 तक कोच्चि में आयोजित टाइपडे कार्यक्रम में होगी.
शोध का केंद्र काशी की vernacular typography विशेषकर हाथ से लिखी और हाथ से पेंट की गई देवनागरी लेटरिंग है. शोधकर्ताओं ने यह समझने का प्रयास किया है कि स्थानीय संस्कृति, भाषा, वास्तुकला, सामग्री, व्यापार, धार्मिक परंपराओं और रोजमर्रा के शहरी जीवन ने काशी की अक्षर-रचना को किस प्रकार प्रभावित किया है. इसमें अक्षरों के स्ट्रोक, अनुपात, स्पेसिंग, रिद्म, रंग, अलंकरण और भौतिक परिवेश को विश्लेषण की प्रमुख इकाइयों के रूप में देखा गया है.
शोध की खासियत यह है कि इसे केवल फोटोग्राफी या दृश्य-संग्रह तक सीमित नहीं रखा गया है. शोधकर्ताओं ने एक practice-led methodology प्रस्तावित की है, जिसमें किसी लेटरिंग को उसके वास्तविक परिवेश में देखने और दर्ज करने के बाद उसका विश्लेषण, हाथ से पुनर्निर्माण, दृश्य अमूर्तीकरण, डिजिटल रूपांतरण और नए डिजाइन प्रयोग किए जाते हैं. पेपर में इस प्रक्रिया को आठ चरणों Observe, Document, Analyse, Abstract, Redraw, Digitise, Test और Reconceptualise के रूप में प्रस्तुत किया गया है.
शोध का एक महत्वपूर्ण पक्ष देवनागरी और अंग्रेजी के सह-अस्तित्व का अध्ययन भी है. काशी के सार्वजनिक और व्यावसायिक परिवेश में दोनों लिपियां अनेक स्थानों पर साथ दिखाई देती हैं. शोधकर्ता इसे केवल भाषाई अनुवाद नहीं, बल्कि एक प्रकार की “visual negotiation” मानते हैं, जहां दोनों लिपियों की अपनी संरचनात्मक पहचान को बनाए रखते हुए आकार, स्थिति, दृश्य भार, रंग, पदानुक्रम और रिद्म के माध्यम से एक साझा दृश्य व्यवस्था तैयार होती है.
पेपर में काशी के एक बहुभाषी पर्यावरणीय संकेत का उदाहरण भी दिया गया है, जिसमें देवनागरी और अंग्रेजी को एक साथ व्यवस्थित किया गया है. शोधकर्ताओं के अनुसार, ऐसे संकेत केवल सूचना देने वाले बोर्ड नहीं हैं, इनमें स्थान, वास्तुकला, भाषा और दर्शक की गति के बीच संबंध भी निर्मित होता है. पेपर के पृष्ठ 5–6 पर प्रस्तुत उदाहरण इसी विचार को स्पष्ट करता है.
इस अध्ययन की मौलिकता इस बात में है कि शोधकर्ता काशी की लेटरिंग को सीधे डिजिटल फॉन्ट में बदलने के बजाय उसके पीछे मौजूद स्थानीय दृश्य-बुद्धि और डिजाइन सिद्धांतों को समझने पर जोर देते हैं. शोध में स्पष्ट किया गया है कि डिजिटल रूपांतरण केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, इसमें चयन, व्याख्या, सरलीकरण और पुनर्संदर्भीकरण शामिल होते हैं. इसलिए स्थानीय लेटरिंग को उसकी सांस्कृतिक और भौतिक पृष्ठभूमि से अलग करके केवल व्यावसायिक शैली के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय उसके मूल दृश्य सिद्धांतों को समझना आवश्यक है.
शोध-पत्र के निष्कर्ष में काशी को केवल ऐतिहासिक शहर या दृश्य संदर्भ के रूप में नहीं, बल्कि एक “जीवित टाइपोग्राफिक हैबिटेट” के रूप में देखने का प्रस्ताव है, जहां अक्षर लोगों, सतहों, भाषाओं, व्यापार, धर्म और सांस्कृतिक स्मृति के साथ निरंतर संवाद करते हैं. शोधकर्ताओं के अनुसार, काशी की गलियों से डिजिटल टाइप तक की यात्रा को “extraction” नहीं बल्कि “translation” के रूप में देखा जाना चाहिए.
यह अध्ययन इस अर्थ में भी महत्वपूर्ण है कि यह वर्नाक्युलर टाइपोग्राफी, देवनागरी अध्ययन, बहुभाषी दृश्य संचार, शहरी दृश्य-संस्कृति और practice-led design research को एक ही शोध-फ्रेमवर्क में जोड़ता है.
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