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Deva Mela: बॉलीवुड सिंगर जावेद अली ने मेगा नाइट में बांधा समां, 'कुन फाया कुन' और 'श्रीवल्ली' पर झूमा बाराबंकी

ऐतिहासिक देवां मेला: मशहूर प्लेबैक सिंगर जावेद अली के गानों पर झूमे दर्शक ( Photo Credit; ETV Bharat )

बाराबंकी: देवा मेला में बुधवार की रात आयोजित मेगा नाइट में मशहूर प्लेबैक सिंगर जावेद अली ने अपनी शानदार गायकी से ऐसा समां बांधा कि पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. उनकी एक से बढ़कर एक मधुर और सुरीली प्रस्तुतियों पर दर्शक झूमने को मजबूर हो गए.

सिंगर जावेद अली (Video Credit; ETV Bharat) मशहूर सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के पिता कुर्बान अली शाह की याद में हर साल लगने वाले 10 दिवसीय इस ऐतिहासिक मेले में हर शाम सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाता है. इसी कड़ी में बुधवार शाम 'मेगा नाइट विद जावेद अली' का म्यूजिकल मंचन हुआ.

सिंगर जावेद ने गाए ये मशहूर गाने: जावेद अली ने मेगा नाइट कार्यक्रम की शुरुआत 'मेरी अधूरी प्यास-प्यास, गीत से की, इसके बाद उन्होंने फिल्म 'जोधा अकबर' का लोकप्रिय गीत, 'कहने को जश्न -ए- बहारा है... को गाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. इसके बाद 'तू जो मिला तो हो गया सब हासिल' गीत पर दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी, 'अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं है, गीत पर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. प्लेबैक सिंगर जावेद अली (Photo Credit; ETV Bharat) फिल्म 'रॉकस्टार' का 'कुन फाया कुन', फिल्म 'गजनी' का 'गुजारिश', फिल्म 'दिल्ली-6' का 'अर्जियां', फिल्म 'इश्कजादे' का शीर्षक गीत, फिल्म 'मर्डर-2' का 'तू ही हकीकत', फिल्म 'पुष्पा' का 'श्रीवल्ली', तथा फिल्म 'रांझणा' का 'तुम तक' जैसे चर्चित गीतों की शानदार प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया.