देवउठनी एकादशी से शुरू होगा वेडिंग सीजन: 5 लाख शादियां होंगी! 16 हजार करोड़ के कारोबार का अनुमान
देवउठनी एकादशी से राजस्थान में वेडिंग सीजन शुरू हो रहा है. दो महीनों में लाखों शादियों से रिकॉर्ड कारोबार होने का अनुमान है.
Published : November 10, 2026 at 4:51 PM IST
जयपुर: दीपावली के त्योहार के बाद अब वेडिंग सीजन के चलते बाजार गुलजार रहेंगे. देवउठनी एकादशी यानी 21 नवंबर को प्रदेशभर में करीब 4 से 5 लाख शादियां होने की संभावना है. इसके चलते प्रदेश में 12 से 16 हजार करोड़ रुपए तक का कारोबार होने का अनुमान है. अकेले जयपुर जिले में करीब 5 हजार शादियां होंगी. शादियों के इन आयोजनों से होटल, रिसॉर्ट, कैटरिंग, डेकोरेशन, ज्वेलरी, कपड़े और ट्रांसपोर्ट सहित कई कारोबारियों को बड़ा फायदा मिलेगा.
ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जिंदल का कहना है कि 21 नवंबर से शादियों का सीजन शुरू हो रहा है और यह सीजन नवंबर से दिसंबर तक चलेगा. राजस्थान में लगभग पांच लाख शादियां इन दो महीनों में होंगी. पूरे भारत में राजस्थान में सबसे ज्यादा डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं और राजस्थान में भी सबसे ज्यादा शादियां जयपुर में होती हैं. इसके बाद उदयपुर, कुंभलगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, पुष्कर और सवाई माधोपुर शामिल हैं. जिंदल का कहना है कि राजस्थान में लगभग पंद्रह-सोलह हजार मैरिज गार्डन और रिसॉर्ट हैं, जिनकी एडवांस बुकिंग हो चुकी है.
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हेरिटेज लुक है आकर्षक: जिंदल का कहना है कि राजस्थान में डेस्टिनेशन वेडिंग होने का प्रमुख कारण राजस्थानी मनुहार, राजस्थानी वेशभूषा, राजस्थानी स्वादिष्ट भोजन और राजस्थान का हेरिटेज लुक है, जो सभी को आकर्षित करता है. लोग अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए राजस्थान को चुनते हैं. चाहे उद्योगपति हों या फिर फिल्म जगत की हस्तियां, सभी राजस्थान में शादी करना चाहते हैं. यहां तक कि देश की बड़ी-बड़ी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेता भी राजस्थान में ही विवाह बंधन में बंधना पसंद करते हैं.
शादी समारोहों का असर केवल परिवारों और मैरिज गार्डन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे कई छोटे-बड़े कारोबारियों को रोजगार मिलता है. सोने-चांदी के आभूषण, डायमंड ज्वेलरी, साड़ी, लहंगे, कपड़े, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान की खरीदारी बढ़ती है. इसके अलावा कैटरिंग, मिठाई, ड्राई फ्रूट, टेंट, डेकोरेशन, फूल, बैंड-बाजे, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से जुड़े कारोबार में भी तेजी आती है.
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- एक शादी पर औसतन 20 से 25 लाख रुपए तक का खर्च होता है.
- बड़े और भव्य आयोजनों में यह खर्च 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है.
- प्रदेशभर में करीब 4 लाख से अधिक शादियां होने की संभावना है.
- होटल और रिसॉर्ट में करीब 80 फीसदी तक बुकिंग हो चुकी है.
सोने-चांदी के भाव स्थिर: जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मित्तल का कहना है कि इस बार सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. पहले दीपावली और अब शादियों के सीजन से बाजार गुलजार रहेगा. वेडिंग सीजन में सोने और चांदी की मांग में करीब 20 प्रतिशत का इजाफा देखने को मिल सकता है. उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार सराफा बाजार में 2 हजार करोड़ रुपए के कारोबार की संभावना है.
होटल-रिसॉर्ट में 80 फीसदी तक बुकिंग: वेडिंग इवेंट कारोबार से जुड़े मनीष शर्मा का कहना है कि देवउठनी एकादशी से विवाह आयोजनों के चलते शादियों से जुड़ा कारोबार तेजी से बढ़ता है. शादियों में बाहर से आने वाले मेहमानों के ठहरने, खानपान और आवागमन पर होने वाला खर्च होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी और अन्य सेवाओं से जुड़े कारोबार को गति देगा. इससे कारीगरों, श्रमिकों और सर्विस प्रोवाइडर्स को भी बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है.
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