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देवउठनी एकादशी से शुरू होगा वेडिंग सीजन: 5 लाख शादियां होंगी! 16 हजार करोड़ के कारोबार का अनुमान

राजस्थान में वेडिंग सीजन ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: दीपावली के त्योहार के बाद अब वेडिंग सीजन के चलते बाजार गुलजार रहेंगे. देवउठनी एकादशी यानी 21 नवंबर को प्रदेशभर में करीब 4 से 5 लाख शादियां होने की संभावना है. इसके चलते प्रदेश में 12 से 16 हजार करोड़ रुपए तक का कारोबार होने का अनुमान है. अकेले जयपुर जिले में करीब 5 हजार शादियां होंगी. शादियों के इन आयोजनों से होटल, रिसॉर्ट, कैटरिंग, डेकोरेशन, ज्वेलरी, कपड़े और ट्रांसपोर्ट सहित कई कारोबारियों को बड़ा फायदा मिलेगा.