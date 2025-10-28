ETV Bharat / state

इस दिन निद्रा से जाग रहे हैं भगवान विष्णु, देवउठनी एकादशी पर छप्पड़ फाड़ बरसेगी कृपा

हिंदू धर्म में एकादशी का ख़ास महत्व है. साल के 24 एकादशियों में से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है.

Dev Uthani Ekadashi 2025 Lord Vishnu awaken from sleep know exact date time and shubh muhurat
देवउठनी एकादशी 2025 (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 28, 2025 at 8:01 PM IST

3 Min Read
करनाल : हिंदू कैलेंडर के अनुसार चातुर्मास के दौरान विष्णु भगवान 4 महीने के लिए निद्रा अवस्था में चले जाते हैं जिसके चलते सभी प्रकार के मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, लेकिन अब 4 महीने बाद देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा अवस्था से उठने जा रहे हैं. इसके चलते सभी प्रकार के मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे. एकादशी के दिन जातक व्रत भी रखते हैं जिससे उनके घर में सुख-शांति और समृद्धि आती है. इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करने का विधि-विधान है. देवउठनी एकादशी के दिन विशेष तौर पर व्रत रखकर सुख समृद्धि की मनोकामना की जाती है तो आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी कब है.

कब है देवउठनी एकादशी ? : पंडित श्रद्धानंद मिश्रा ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है. इस बार देवउठनी एकादशी की शुरुआत 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर होगी, जबकि इसका समापन 2 अक्टूबर को सुबह 7:31 पर होगा जिसके चलते इस बार देव उठनी एकादशी 1 नवंबर को मनाई जाएगी. वहीं इसका व्रत पारण अगले दिन 2 नवंबर को दोपहर बाद 1:11 से 3:30 तक किया जाएगा.

शुरू हो जाएंगे मांगलिक कार्य : विष्णु भगवान अपनी निद्रा अवस्था से जाग रहे हैं जिसके चलते सभी प्रकार के मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे. इसमें मुंडन, प्रॉपर्टी खरीदना, नया वाहन खरीदना, गृह प्रवेश, शादी को काफी अच्छा माना जाता है. चातुर्मास के दौरान किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता जिसके चलते अब 4 महीने के बाद सभी प्रकार के मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे.

देवउठनी एकादशी की पूजा और व्रत का विधि विधान : देवउठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहन कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और उनके आगे देसी घी का दीपक जलाएं. इसके बाद उन्हें पीले रंग के फल, फूल, वस्त्र, मिठाई, चंदन ,पंचामृत, गन्ना और सिंघाड़े आदि अर्पित करें. दिन में विष्णु पुराण पढ़े और एकादशी का व्रत रखने वाले इस दौरान व्रत रखने का प्रण लें. शाम के समय गरीब और जरूरतमंदों को भोजन दें और व्रत से अगले दिन व्रत का पारण कर लें.

देवउठनी एकादशी का महत्व : पंडित ने बताया कि देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व होता है. इस दिन भगवान विष्णु अपनी निद्रा अवस्था से जागते हैं जिसके चलते घर पर दीपक जलाने का विधि विधान होता है. भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि आती है तो वहीं एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है. देवउठनी एकादशी से अगले दिन तुलसी विवाह होता है. इस दिन तुलसी और पीपल के पास दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है.

