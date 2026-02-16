ETV Bharat / state

भौमवती सूर्यग्रहण कल: भारत में नहीं पड़ेगा प्रभाव, होंगे देव पितृ कार्य

सूर्यग्रहण अंटार्कटिका में प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण दृश्यमान होगा.

BHAUMVATI SOLAR ECLIPSE
पुष्कर सरोवर (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 16, 2026 at 3:53 PM IST

अजमेर: फाल्गुन कृष्ण पक्ष की भौमवती अमावस्या पर मंगलवार को देव पितृ कार्य हो सकेंगे. इस बार सूर्यग्रहण है, लेकिन इसका असर भारत में नहीं होगा. ग्रहण दृश्य नहीं होने से सूतक मान्य नहीं होगा. इसलिए अमावस्या पर देव पितृ कार्य प्रभावित नहीं होंगे. पंचांग के अनुसार भारतीय समय में ग्रहण दोपहर में 3:26 बजे शुरू होगा और शाम को 7:57 बजे पूर्ण होगा.

पुष्कर के ज्योतिर्विद पंडित कैलाशनाथ दाधीच ने बताया कि मंगलवार को फाल्गुन कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण है. अमावस्या पर देव पितृ कार्य का महत्व है. ऐसे में लोगों में भी अमावस्या और सूर्यग्रहण को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है. पंडित दाधीच ने बताया कि भारत में सूर्य ग्रहण दृश्यमान नहीं है, इसलिए भारत पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव शून्य है. लिहाजा देव पितृ कार्य किए जा सकते हैं.

उन्होंने बताया कि सूर्यग्रहण अंटार्कटिका में प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण दृश्यमान होगा. इस सूर्यग्रहण में धनिष्ठा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र प्रभावी होंगे. साथ ही मकर राशि और कुंभ राशि वालों को विशेष तौर पर अशुभ योग रहेगा. इन राशि वालों को सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए. मकर और कुंभ राशि के लिए सूर्य ग्रहण का प्रभाव अशुभ रहेगा. ज्योतिष पंचांग विशेषतः यह भी बताता है कि इस दिन मकर राशि पर मंगल उच्च का होना और कुंभ राशि पर चार ग्रहों की युति सूर्य, शुक्र, राहु, बुद्ध, अशुभ योग बना रही है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त होगा. प्राकृतिक आपदा और भीतरी अशांति, बीमारी और कष्ट का योग रहेगा.

पुष्कर में श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी: उन्होंने बताया कि भौमवती अमावस्या पर तीर्थ में स्नान करने और पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करने के बाद दान पुण्य करने से पितरों की आत्मा को शांति और सद्गति मिलती है. श्राद्ध कर्म करने वाले के घर परिवार में सुख शांति आती है. अमावस्या देव पितृ कार्य के लिए सर्वोत्तम है.

