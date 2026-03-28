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हरिद्वार कुंभ में आकर्षण का केंद्र बनेगी देव डोलियां, जल्द होगी तिथियों की घोषणा

हरिद्वार में आयोजित आगामी कुंभ को भव्य व दिव्य बनाने के लिए मेला प्रशासन जुटा हुआ है. जिसको लेकर मंथन का दौर जारी है.

Haridwar Kumbh 2027
हरिद्वार कुंभ की तैयारियों को लेकर मंथन (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 28, 2026 at 8:16 AM IST

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हरिद्वार: आगामी कुंभ मेले में उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराएं भी देखने को मिलेगी. गढ़वाल और कुमाऊं से सैकड़ों देव डोलियां कुंभ की भव्यता और दिव्यता को और ज्यादा बढ़ाएंगी. देव डोलियों की शोभायात्रा और गंगा स्नान को लेकर को मेला नियंत्रण भवन में मेलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में बैठक की गई. बैठक में देव डोलियों के की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई. बताया गया कि इस बार कुंभ में उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से 500 से 700 देव डोलियां हरिद्वार पहुंचेंगी, जो श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख आकर्षण होंगी.

कुंभ में देव डोलियों के स्नान की तिथि, शोभायात्रा के मार्ग, ठहराव स्थलों और पारंपरिक व्यवस्थाओं को लेकर मंथन किया गया. मेला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आयोजन को लोक परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप भव्य स्वरूप दिया जाएगा. साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए जाएंगे. मेलाधिकारी सोनिका ने कहा कि देव डोलियों की शोभायात्रा कुंभ की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करेगी.

इससे देश दुनिया के लोग उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और आस्था से रूबरू होंगे. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है और आपसी समन्वय से कुंभ को दिव्य और भव्य बनाया जाएगा. अभी पहले चरण में हुई बैठक में देव डोलियों के स्वरूप, रूट, पड़ाव और तिथियों को लेकर चर्चा हुई है. जल्द ही तिथियों की घोषणा भी की जाएगी.

राज्य सरकार इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं. उन्होंने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली डोलियों के प्रतिनिधियों और समितियों के साथ समन्वय कर अंतिम रूप दिया जाएगा.
दिलीप रावत, लैंसडाउन विधायक

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में अलग अलग संयोजक नियुक्त किए जाएंगे, जो देव डोलियों के आगमन और कार्यक्रमों का समन्वय करेंगे. शुभ मुहूर्त के आधार पर स्नान और शोभायात्रा की तिथियां तय की जाएंगी. इसके साथ ही हरिद्वार में लोक संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा.अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती ने प्रस्तावित व्यवस्थाओं की जानकारी दी.

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