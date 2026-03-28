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हरिद्वार कुंभ में आकर्षण का केंद्र बनेगी देव डोलियां, जल्द होगी तिथियों की घोषणा

हरिद्वार: आगामी कुंभ मेले में उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराएं भी देखने को मिलेगी. गढ़वाल और कुमाऊं से सैकड़ों देव डोलियां कुंभ की भव्यता और दिव्यता को और ज्यादा बढ़ाएंगी. देव डोलियों की शोभायात्रा और गंगा स्नान को लेकर को मेला नियंत्रण भवन में मेलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में बैठक की गई. बैठक में देव डोलियों के की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई. बताया गया कि इस बार कुंभ में उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से 500 से 700 देव डोलियां हरिद्वार पहुंचेंगी, जो श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख आकर्षण होंगी.

कुंभ में देव डोलियों के स्नान की तिथि, शोभायात्रा के मार्ग, ठहराव स्थलों और पारंपरिक व्यवस्थाओं को लेकर मंथन किया गया. मेला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आयोजन को लोक परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप भव्य स्वरूप दिया जाएगा. साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए जाएंगे. मेलाधिकारी सोनिका ने कहा कि देव डोलियों की शोभायात्रा कुंभ की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करेगी.

इससे देश दुनिया के लोग उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और आस्था से रूबरू होंगे. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है और आपसी समन्वय से कुंभ को दिव्य और भव्य बनाया जाएगा. अभी पहले चरण में हुई बैठक में देव डोलियों के स्वरूप, रूट, पड़ाव और तिथियों को लेकर चर्चा हुई है. जल्द ही तिथियों की घोषणा भी की जाएगी.