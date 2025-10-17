ETV Bharat / state

देव डोलियों से सजा बदरीनाथ धाम, यात्रा ने पकड़ी रफ्तार, आंकड़ा 15 लाख के पार

चमोली: भू वैकुंठ नगरी बदरीनाथ धाम इन दिनों जहां तीर्थ यात्रियों की चहल पहल से गुलजार है तो वहीं धाम में विभिन्न जिलों के ग्रामीण अंचलों के आराध्य देवी देवताओं की देव डोलियां और पवित्र निशान श्री हरि नारायण प्रभु बदरी विशाल के दर्शनों के साथ आत्मीय भेंट के लिए पहुंच रहे हैं. इसके चलते बदरीपुरी इन दिनों आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन भी चरम पर है.

देव डोलियों के पहुंचने से भक्तिमय बना बदरीपुरी का वातावरण: देव डोलियां लगातार बदरीपुरी में देव स्नान के लिए पहुंच रही हैं. इस अवसर पर मंदिर परिसर में देव डोलियां के नृत्य और पूजन कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है. बीकेटीसी प्रबंधन द्वारा सभी देव डोलियों के लिए दर्शन पूजन सहित अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. कार्तिक देव स्नान के लिए लगातार बदरी पुरी में देवी देवताओं की देवरा यात्रा के साथ-साथ देव डोलियों के आवागमन से बदरी पुरी भक्ति के रंग में डूबी नजर आ रही है. इसके साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है.

देव डोलियों से सजा बदरीनाथ धाम (वीडियो सोर्स- Priest of Badrinath)

श्रद्धालुओं की संख्या पहुंची 15 लाख के पार: भू वैकुंठ नगरी श्री बदरीनाथ धाम में सुहावने मौसम के साथ ही तीर्थ यात्रियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है. अच्छी खबर ये भी है कि बदरीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या 15 लाख के पार हो गई है. इस समय पूरी बदरीपुरी श्रद्धालुओं की चहल पहल के चलते गुलजार नजर आ रही है.