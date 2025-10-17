देव डोलियों से सजा बदरीनाथ धाम, यात्रा ने पकड़ी रफ्तार, आंकड़ा 15 लाख के पार
विभिन्न गांवों की देव डोलियां लगातार बदरीनाथ धाम में देव स्नान के लिए पहुंच रही हैं. जिससे माहौल और भी ज्यादा भक्तिमय हो गया है.
Published : October 17, 2025 at 5:49 PM IST
चमोली: भू वैकुंठ नगरी बदरीनाथ धाम इन दिनों जहां तीर्थ यात्रियों की चहल पहल से गुलजार है तो वहीं धाम में विभिन्न जिलों के ग्रामीण अंचलों के आराध्य देवी देवताओं की देव डोलियां और पवित्र निशान श्री हरि नारायण प्रभु बदरी विशाल के दर्शनों के साथ आत्मीय भेंट के लिए पहुंच रहे हैं. इसके चलते बदरीपुरी इन दिनों आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन भी चरम पर है.
देव डोलियों के पहुंचने से भक्तिमय बना बदरीपुरी का वातावरण: देव डोलियां लगातार बदरीपुरी में देव स्नान के लिए पहुंच रही हैं. इस अवसर पर मंदिर परिसर में देव डोलियां के नृत्य और पूजन कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है. बीकेटीसी प्रबंधन द्वारा सभी देव डोलियों के लिए दर्शन पूजन सहित अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. कार्तिक देव स्नान के लिए लगातार बदरी पुरी में देवी देवताओं की देवरा यात्रा के साथ-साथ देव डोलियों के आवागमन से बदरी पुरी भक्ति के रंग में डूबी नजर आ रही है. इसके साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है.
श्रद्धालुओं की संख्या पहुंची 15 लाख के पार: भू वैकुंठ नगरी श्री बदरीनाथ धाम में सुहावने मौसम के साथ ही तीर्थ यात्रियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है. अच्छी खबर ये भी है कि बदरीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या 15 लाख के पार हो गई है. इस समय पूरी बदरीपुरी श्रद्धालुओं की चहल पहल के चलते गुलजार नजर आ रही है.
आरती में हो रही श्रद्धालुओं की भीड़: मंदिर परिसर में ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि कालीन शयन आरती तक श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है. श्रद्धालु बदरी पुरी में श्री हरि नारायण प्रभु के दर्शनों के साथ साथ आस पास के दर्शनीय रमणीय धार्मिक स्थलों पर भी पहुंच रहे हैं. गुरुवार 16 अक्टूबर को जहां धाम में 3696 श्रद्धालुओं ने बदरी विशाल जी के दर्शन किये, तो वहीं कपाट खुलने से लेकर अब तक 15 लाख 798 श्रद्धालुओं ने भगवान श्री बदरी विशाल जी के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित कर लिया है.
बीकेटीसी उपाध्यक्ष ने ये कहा: बीकेटीसी उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने बताया कि 25 नवम्बर 2025 को बदरी नाथ धाम के श्री कपाट बंद होने तक बीच में कार्तिक पूर्णमासी स्नान पर्व और दीपावली पर तीर्थ यात्रियों की अच्छी भीड़ होने की उम्मीद है. बता दें कि पूरी बदरीपुरी इन दिनों तीर्थ यात्रियों की चहल-पहल से गुलज़ार नजर आ रही है.
कब बंद होंगे चारों धामों के कपाट?
- गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को बंद होंगे
- यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्टूबर को बंद होंगे
- केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्टूबर को बंद होंगे
- बदरीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे
