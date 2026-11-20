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जौनसार के परशुराम मंदिर में ग्यास पर्व पर देव डोलियों ने किया स्नान, रेशमा शाह के गीतों पर झूमे लोग

देव डोलियों के दर्शनों को उमड़े लोग ( फोटो- ETV Bharat )

विकासनगर: जौनसार बावर के बोहरी गांव में परशुराम मंदिर में ग्यास पर्व की धूम रही. इस मौके पर भगवान परशुराम और मां रेणुका की देव पालकी को विधि विधान से मंदिर से बाहर निकाला गया. फिर देवपाणी पर स्नान कराकर मंदिर में विराजित किया गया. इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने देव दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की. माना जाता है कि भगवान परशुराम के मंदिर में रात्रि जागरण करने पर संतान की प्राप्ति होती है. वहीं, इस मौके पर लोकगायिका रेशमा शाह ने लोकगीतों की प्रस्तुति दी.

रात्रि जागरण करने से मनोकामनाएं होती हैं पूरी: देहरादून जिले के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के बोहरी गांव में भगवान परशुराम का प्राचीन मंदिर स्थित है. 19 नवंबर को परशुराम मंदिर में रात्रि जागरण का आयोजन हुआ. इस दौरान मंदिर परिसर में देवता के भजन कीर्तन गाए गए. श्रद्धालुओं ने पूरी रात देव स्तुति की. मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु भगवान परशुराम और मां रेणुका के मंदिर में अपने परिवार के साथ एक रात देवता की स्तुति करता है, उनकी हर मनोकामनाएं पूरी हो जाती है.