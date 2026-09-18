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नंदा देवी बड़ी जात यात्रा: वेदनी से देव डोलियां और चौसिंगा खाड़ू आगे बढ़े, एक डोली लौटी वापस

वेदनी बुग्याल में देव डोलियां और छंतोलियां ( फोटो सोर्स- Villagers )

थराली: आस्था का अटूट विश्वास, मन में श्रद्धा और आंखों में नंदा के प्रति भावुकता. कुछ ऐसा ही नजारा नंदा देवी बड़ी जात यात्रा के दौरान देखने को मिल रहा है. भक्तों ने नम आंखों और जयकारों के बीच देव डोलियों, छंतोलियों और चौसिंगा खाड़ुओं को वेदनी बुग्याल से अगले पड़ावों व कैलाश के लिए विदा किया. बेहद खुशगवार मौसम के बीच नंदा देवी बड़ी जात यात्रा अपने 15वें पड़ाव पातरनचौनिया और बगवाबासा पहुंच गई है. बड़ी जात यात्रा में शामिल दशोली, बंड और ज्वाल्पा की देव डोलियों, छंतोलियों और चौसिंगा खाड़ुओं के साथ चल रहे श्रद्धालुओं ने शुक्रवार यानी 18 सिंतबंर को वेदनी बुग्याल स्थित वेदनी कुंड में स्नान किया. इसके बाद वेदनी में स्थापित नंदा देवी मंदिर में पूजा-अर्चना की. पूजा के बाद यात्रा 14वें पड़ाव बेदनी से विदा होकर 15वें और दूसरे निर्जन पड़ाव पातरनचौनिया व बगवाबासा पहुंची. 19 सितंबर को रहस्यमयी रूपकुंड और ज्यूरागली की कठिन चढ़ाई करेगी यात्रा: कठिन पहाड़ी रास्तों के बावजूद यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के हौसले बुलंद हैं. शनिवार यानी 19 सिंतबर को बड़ी जात यात्रा रहस्यमयी रूपकुंड होते हुए यात्रा मार्ग के सबसे कठिन रास्तों में शामिल ज्यूरागली को पार करेगी. इसके बाद यात्रा 16वें और तीसरे निर्जन पड़ाव शीला समुद्र पहुंचेगी. फिर आखिरी पड़ाव होमकुंड पहुंचेगी. यहीं से पूजा के बाद चौसिंगा खाड़ुओं की कैलाश के लिए विदाई होगी. इसके बाद यात्रा अपने परंपरागत रूट से वापस लौटेगी. मां नंदा की पूजा में उमड़े लोग (फोटो सोर्स- Villagers)