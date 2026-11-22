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काशी देव दीपावली: 19 तरह के फूलों से सजेगा विश्वनाथ धाम; महाआरती में शहीदों का सम्मान

काशी विश्वनाथ का भव्य श्रृंगार. ( Photo Credit: Trust X Handle )

वाराणसी: देव दीपावली काशी में सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है. इस मौके पर पुरी काशी दुल्हन की तरह सजी हुई नजर आती है. काशी विश्वनाथ धाम की आभा भी बिल्कुल अलग होती है. इस बार देव दीपावली पर 19 प्रकार के अलग-अलग फूलों से बाबा विश्वनाथ परिसर को सजाया जाएगा.

इसके साथ ही श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन व्यवस्था के लिए सावन के सोमवार की तरह नियम लागू किया गया है. किसी तरीके की कोई दिक्कत दरबार में आने वाले भक्तों को न हो, इसकी भी पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है. इसके साथ ही पूरे परिसर को हजारों दीयों से जगमग किया जाएगा.

देव दीपावली के मौके पर बाबा विश्वनाथ के दरबार की छटा अलौकिक नजर आती है. दरबार में हजारों की संख्या में दिए जलते हैं. अलग-अलग तरीके की आकृति बनाई जाती है. इस मौके पर पूरे परिसर को रंग-बिरंगे लाइटों व अलग-अलग तरीके के फूलों से सजाया जाता है. वाराणसी से प्रतिमा तिवारी की रिपोर्ट. (Video Credit: Trust X Handle) काशी देव दीपावली की तैयारी: पिछले साल लगभग ढाई करोड़ के फूलों से बाबा का दरबार सजा था. इस बार भी संभावना जताई जा रही है कि करोड़ों के फूल बाबा के दरबार में सजाए जाएंगे. इस मौके पर देश दुनिया से लाखों की संख्या में भक्त बाबा के दरबार में आते हैं और शीश नवाते हैं. विश्वनाथ मंदिर प्रशासन के सीईओ सत्यम मिश्रा ने बताया कि देव दीपावली 2026 के पावन अवसर पर श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में भव्य और दिव्य आयोजन होगा. श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, सुगम दर्शन के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं. इस पावन अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम को 19 प्रकार के सुगंधित और आकर्षक पुष्पों, रंग-बिरंगे विद्युत झालरों से भव्य रूप से सजाया जाएगा. धाम के विभिन्न स्थलों पर आकर्षक पुष्प रंगोलियां बनाई जाएंगी. साथ ही, सायंकाल धाम में दीप प्रज्ज्वलित कर दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा. काशी विश्वनाथ धाम का परिसर. (Photo Credit: ETV Bharat) काशी विश्वनाथ दर्शन ऑनलाइन बुकिंग: उन्होंने बताया कि अभी ऑनलाइन टिकट की बुकिंग चल रही है. जो श्रद्धालु ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं, वह कर सकते हैं. दरबार में सहजता से दर्शन सुनिश्चित होगा. उन्होंने बताया कि देव दीपावली के अवसर पर बड़ी संख्या में दर्शनार्थियों के आगमन की संभावना को देखते हुए सुगम और सुलभ दर्शन की समुचित व्यवस्था की गई है. श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुव्यवस्थित बनाए रखने और भीड़ प्रबंधन के लिए निर्धारित दर्शन मार्गों पर एंड-टू-एंड बैरिकेडिंग स्थापित की गई है. इससे दर्शनार्थियों को व्यवस्थित रूप से दर्शन सुलभ हो सकेगा. श्रद्धालुओं की मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए धाम के विभिन्न स्थलों पर शुद्ध आरओ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है. इसके अलावा स्वच्छता, साफ-सफाई के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए मंदिर में कार्यरत सफाई एजेंसी को निरंतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है. सुरक्षा के संबंध में पूर्व से निर्धारित सुरक्षा एसओपी के अनुसार सावन के सोमवार जैसे आवश्यक प्रबंध किए गए हैं. सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए संबंधित कार्मिकों को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सतर्क और सजग रहने के निर्देश दिए गए हैं.