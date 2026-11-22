काशी देव दीपावली: 19 तरह के फूलों से सजेगा विश्वनाथ धाम; महाआरती में शहीदों का सम्मान
श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन व्यवस्था के लिए सावन के सोमवार की तरह नियम लागू किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 7:15 AM IST
वाराणसी: देव दीपावली काशी में सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है. इस मौके पर पुरी काशी दुल्हन की तरह सजी हुई नजर आती है. काशी विश्वनाथ धाम की आभा भी बिल्कुल अलग होती है. इस बार देव दीपावली पर 19 प्रकार के अलग-अलग फूलों से बाबा विश्वनाथ परिसर को सजाया जाएगा.
इसके साथ ही श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन व्यवस्था के लिए सावन के सोमवार की तरह नियम लागू किया गया है. किसी तरीके की कोई दिक्कत दरबार में आने वाले भक्तों को न हो, इसकी भी पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है. इसके साथ ही पूरे परिसर को हजारों दीयों से जगमग किया जाएगा.
देव दीपावली के मौके पर बाबा विश्वनाथ के दरबार की छटा अलौकिक नजर आती है. दरबार में हजारों की संख्या में दिए जलते हैं. अलग-अलग तरीके की आकृति बनाई जाती है. इस मौके पर पूरे परिसर को रंग-बिरंगे लाइटों व अलग-अलग तरीके के फूलों से सजाया जाता है.
काशी देव दीपावली की तैयारी: पिछले साल लगभग ढाई करोड़ के फूलों से बाबा का दरबार सजा था. इस बार भी संभावना जताई जा रही है कि करोड़ों के फूल बाबा के दरबार में सजाए जाएंगे. इस मौके पर देश दुनिया से लाखों की संख्या में भक्त बाबा के दरबार में आते हैं और शीश नवाते हैं.
विश्वनाथ मंदिर प्रशासन के सीईओ सत्यम मिश्रा ने बताया कि देव दीपावली 2026 के पावन अवसर पर श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में भव्य और दिव्य आयोजन होगा. श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, सुगम दर्शन के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं.
इस पावन अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम को 19 प्रकार के सुगंधित और आकर्षक पुष्पों, रंग-बिरंगे विद्युत झालरों से भव्य रूप से सजाया जाएगा. धाम के विभिन्न स्थलों पर आकर्षक पुष्प रंगोलियां बनाई जाएंगी. साथ ही, सायंकाल धाम में दीप प्रज्ज्वलित कर दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा.
काशी विश्वनाथ दर्शन ऑनलाइन बुकिंग: उन्होंने बताया कि अभी ऑनलाइन टिकट की बुकिंग चल रही है. जो श्रद्धालु ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं, वह कर सकते हैं. दरबार में सहजता से दर्शन सुनिश्चित होगा. उन्होंने बताया कि देव दीपावली के अवसर पर बड़ी संख्या में दर्शनार्थियों के आगमन की संभावना को देखते हुए सुगम और सुलभ दर्शन की समुचित व्यवस्था की गई है.
श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुव्यवस्थित बनाए रखने और भीड़ प्रबंधन के लिए निर्धारित दर्शन मार्गों पर एंड-टू-एंड बैरिकेडिंग स्थापित की गई है. इससे दर्शनार्थियों को व्यवस्थित रूप से दर्शन सुलभ हो सकेगा. श्रद्धालुओं की मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए धाम के विभिन्न स्थलों पर शुद्ध आरओ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है.
इसके अलावा स्वच्छता, साफ-सफाई के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए मंदिर में कार्यरत सफाई एजेंसी को निरंतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है.
सुरक्षा के संबंध में पूर्व से निर्धारित सुरक्षा एसओपी के अनुसार सावन के सोमवार जैसे आवश्यक प्रबंध किए गए हैं. सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए संबंधित कार्मिकों को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सतर्क और सजग रहने के निर्देश दिए गए हैं.
धाम में कार्यरत समस्त कार्मिकों को समय-समय पर श्रद्धालुओं के प्रति सौम्य, शालीन, सहयोगात्मक व्यवहार बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है. मंदिर प्रशासन द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि देव दीपावली के अवसर पर आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को स्वच्छ, सुरक्षित, सुव्यवस्थित, श्रद्धापूर्ण वातावरण में बाबा श्रीकाशी विश्वनाथ का दर्शन-पूजन सुलभ कराया जाए.
24 नवंबर को देव दीपावली: 24 नवंबर को देव दीपावली का उत्सव मनाया जाएगा. इस दौरान घाट पर होने वाली महाआरती में 42 देव कन्याएं शामिल होंगी. साथ ही शहीद जवानों की स्मृति में सम्मान समर्पित किया जाता है.
24 नवंबर को शाम 5:00 बजे से घाट पर कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी. सबसे पहले शहीद जवानों का सम्मान किया जाएगा. घाट को तिरंगा थीम पर सजाया जाएगा. देश के अलग-अलग हिस्सों से कुल 21 क्विंटल फूल आएंगे.
महाआरती की आयोजक गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि 21 अर्चक आरती करेंगे. दीपावली पर राष्ट्रवाद, अध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा. तिरंगा थीम पर घाट को सजाया गया है. महाआरती प्रमुख अर्चक आचार्य रणधीर के नेतृत्व में 21 ब्राह्मणों द्वारा भगवती मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया जाएगा.
श्रीराम जनम योगी द्वारा शंखनाद से निधि के 21 ब्राह्मणों, दुर्गा चरण इंटर कॉलेज की 42 कन्याएं जो ऋद्धि–सिद्धि के रूप में ब्राह्मणों के साथ होंगी. श्रीकाशी विश्वनाथ डमरू दल के 10 स्वयं सेवकों द्वारा मां भगवती की भव्य महाआरती आरंभ होगी. हजारों दीपों से घाट व घाटों के भवनों का कोना–कोना जगमग हो उठेगा.
सुरक्षा की दृष्टि से संस्था द्वारा 24 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. सहयोग की दृष्टि से भारत सेवा श्रम संघ के 100 स्वयं सेवक व सुरक्षा उपकरणों के साथ गंगा सेवा निधि के 150 वालंटियर्स उपस्थित रहेंगे. साथ ही राजकीय चिकित्सालय द्वारा चिकित्सकों की टीम व एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है. 11वीं वाहिनी एनडीआरएफ की तरफ से वाटर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है.
भारत के अमर वीर योद्धाओं को भागीरथ शौर्य सम्मान व आर्थिक सहायता से सम्मानित किया जाएगा. मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल संजय मिश्रा AVSM जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन चीफ सेंट्रल कमांड, लखनऊ रहेंगे.
यूट्यूब पर कैसे देखें देव दीपावली: उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा भव्य देव–दीपावली महोत्सव की महाआरती व आयोजन संस्था के Youtube चैनल पर सीधा प्रसारण देखा जा सकता है. https://www.youtube.com/@gangaaartigangasevanidhi2261 के माध्यम से घर बैठे भी श्रद्धालु देव–दीपावली महोत्सव में होने वाली महाआरती देख सकते हैं.
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