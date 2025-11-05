ETV Bharat / state

कार्तिक पूर्णिमा आज, जानिए व्रत के दिन क्या करें और क्या नहीं

कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाई जाती है. पवित्र स्नान, विष्णु-लक्ष्मी पूजा, दीपदान, विष्णुसहस्रनाम पाठ शुभ माना गया है.

कार्तिक पूर्णिमा
कार्तिक पूर्णिमा (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 5, 2025 at 9:42 AM IST

बीकानेर: आज कार्तिक पूर्णिमा है. हिंदू धर्म शास्त्र में कार्तिक मास का बड़ा महत्व है और कार्तिक मास की पूर्णिमा को विशेष माना जाता है. कार्तिक पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्नान करने से पुण्य फल प्राप्त होता है.

आज देव दीपावली: पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू बताते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा का दिन स्नान-दान के कार्यों के लिए बेहद शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी या पवित्र सरोवर, नदी, तीर्थ में स्नान करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अक्षय फलों की प्राप्ति होती है. इस दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करके देवों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी. इस खुशी में देवताओं ने दीप जलाए थे. कार्तिक पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी-नारायण और शिवजी की पूजा के साथ कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है.

कार्तिक पूर्णिमा के दिन करें ये काम:

  • कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए.
  • कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें.
  • कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदी में दीपदान करें. संभव न हो, तो मंदिर में दीपदान करें.
  • इस दिन विष्णुसहस्रनाम का पाठ करना चाहिए.
  • कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को पानी में कच्चा दूध मिलाकर अर्घ्य देना शुभ माना जाता है.
  • इस दिन गौ दान करना भी पुण्य फलदायी माना गया है.
  • इस शुभ दिन पर अन्न, गुड़ और कपड़े का दान कर सकते हैं.

ना करें ये काम: पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन चांदी का बर्तन या दूध दान नहीं करना चाहिए. इस शुभ दिन पर कमरे में अंधेरा नहीं रखना चाहिए. कार्तिक पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन के सेवन करने की मनाही होती है. इस महापर्व पर बड़े-बुजुर्गों का अपमान करने से बचना चाहिए और न ही अपशब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए. इस दिन गरीब, असहाय और जरूरतमंदों को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए. अपने क्षमतानुसार अन्न-धन का दान करना शुभ होता है. वहीं, जिस तरह से दीपावली के दिन लोग घरों में दीपक की रोशनी करते हैं, उसी तरह से देव दीपावली के दिन भी दीपक करने का प्रचलन है.

