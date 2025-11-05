ETV Bharat / state

कार्तिक पूर्णिमा आज, जानिए व्रत के दिन क्या करें और क्या नहीं

बीकानेर: आज कार्तिक पूर्णिमा है. हिंदू धर्म शास्त्र में कार्तिक मास का बड़ा महत्व है और कार्तिक मास की पूर्णिमा को विशेष माना जाता है. कार्तिक पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्नान करने से पुण्य फल प्राप्त होता है.

आज देव दीपावली: पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू बताते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा का दिन स्नान-दान के कार्यों के लिए बेहद शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी या पवित्र सरोवर, नदी, तीर्थ में स्नान करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अक्षय फलों की प्राप्ति होती है. इस दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करके देवों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी. इस खुशी में देवताओं ने दीप जलाए थे. कार्तिक पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी-नारायण और शिवजी की पूजा के साथ कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है.

