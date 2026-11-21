Dev Deepawali 2026: काशी के इतिहास में पहली बार दिखेगा 3D ड्रोन शो, राजघाट से नमो घाट तक सजेगी शिव-गंगा की अमर गाथा
इस बार काशी की देव दीपावली बिल्कुल अलग होने वाली है, जानिए क्या-क्या खास.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 12:17 PM IST
वाराणसी: इस बार की देव दीपावली पर काशी के घाटों पर आस्था और आधुनिक तकनीक का ऐसा अद्भुत नज़ारा दिखेगा, जो पहले कभी नहीं देखा गया. एक ओर जमीन पर परंपरागत दीयों की जगमगाहट होगी, तो दूसरी ओर आसमान में सैकड़ों स्वदेशी ड्रोन महादेव और मां गंगा की अमर गाथा को साकार करेंगे. काशी में पहली बार ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी का यह अनूठा संगम लोगों के लिए खासा यादगार होने जा रहा है.
24 नवंबर को काशी में भव्य देव दीपावली का आयोजन होगा. जहां देश-दुनिया से लाखों की संख्या में लोग आते हैं. इस मौके पर काशी में भव्य आयोजन किया जाता है, जहां 84 अर्धचंद्राकार घाटों को लाखों दीयो से सजाया जाता है. इसके साथ ही काशी में भव्य लेजर और फायरक्रैकर शो का आयोजन किया जाता है. यही नहीं गंगा के तट पर गंगा महोत्सव भी आयोजित होता है लेकिन, इस बार काशी की देव दीपावली बिल्कुल अलग होने वाली है, क्योंकि पहली बार काशी के इतिहास में भव्य ड्रोन शो का आयोजन देव दीपावली पर होने जा रहा है.
पहली बार आसमान में ड्रोन से होगी शिव गाथा: ड्रोन शो की बात करें तो 24 नवंबर को राजघाट से नमो घाट के बीच इस शो का आयोजन किया जाएगा. 2100 के लगभग मेक इन इंडिया के ड्रोन एक साथ आसमान में उड़ान भरेंगे, 15 मिनट का शो चलेगा, जिसमें 3D एनीमेशन से आसमान में आकृतियां बनाई जाएगी. इन आकृतियों में भगवान भोलेनाथ, संगीत में शिव तांडव, मां गंगा का धरती पर अवतरण, काशी विश्वनाथ मंदिर, मां विशालाक्षी, बाबा काल भैरव, महेश्वर सूत्र इत्यादि को दर्शाया जाएगा. हर शो के साथ 3D एनीमेशन के जरिए उसकी कहानी को सुनाया जाएगा, जो पूरा संगीतमय होगा और लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेगा.
वाराणसी जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया, इस बार देव दीपावली पर 11 लाख दीए घाट के सभी किनारे और गंगा उस पार जलाए जाएंगे. इसके साथ ही सभी घाटों पर गंगा आरती होगी. चेत सिंह पर लेजर शो का भी आयोजन होगा, लेकिन इस बार सबसे अलग ड्रोन शो होगा, जो काशी में पहली बार आयोजित होगा. उन्होंने बताया कि ड्रोन शो में बनारस की स्टोरी यहां की सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक बिंदुओं को बताया जाएगा. उन्होंने बताया कि लगभग 2000 ड्रोन इस शो को संचालित करेंगे.
टिमटिमाते नजर आएंगे दीए: काशी के विद्वान और साहित्यकार दीपेश चंद्र कहते हैं कि काशी अपने परंपरा यहां की जीवन कथा के लिए जानी जाती है. यह सबसे पुराना शहर कहा जाता है, इसका इतिहास उसकी परंपराएं ही शहर को जीवंत बनाती हैं. ऐसे में इस बार आयोजित होने वाला ड्रोन शो इस पर्व के न सिर्फ महत्व को बढ़ा रहा है बल्कि, इसमें प्रतीची और प्राची दोनों का समागम देखने को मिल रहा है. एक तरफ दुनिया का सबसे पुराना शहर और मां गंगा का किनारा जहां पर हजारों देवी देवताओं के मंदिर, वहां मां गंगा की आराधना के लिए लाखों दिए टिमटिमाते नजर आएंगे.
सुरक्षा की पूरी तैयारी: ड्रोन शो को लेकर काशी के लोग भी बहुत उत्साहित है. वाराणसी के रहने वाले यश कहते हैं कि गंगा घाट पर हम लोग पहली बार इस तरीके की तस्वीर देखेंगे, एक तरफ मिट्टी के दिए का सुकून तो दूसरी तरफ ड्रोन में आसमान में जादू. यह हमारे लिए बड़ा अच्छा अनुभव होगा.
वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया, इस बार सेक्टर और जोनल स्कीम लागू की गई है. इसमें 25 आईपीएस अधिकारी लगभग 50 पीपीएस अधिकारी और 4000 पुलिस कर्मियों की फोर्स तैनात की जाएगी. नाव के लिए गाइडलाइन जारी की गई है. 100 परसेंट लोगों को लाइव जैकेट पहनना अनिवार्य किया गया है. ओवरलोडिंग अलाउड नहीं है. शराब पीकर नाव चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. ट्रैफिक के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है, हमारी कोशिश है कि किसी को भी 1 किलोमीटर से ज्यादा पैदल न चलना पड़े.
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