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Dev Deepawali 2026: काशी के इतिहास में पहली बार दिखेगा 3D ड्रोन शो, राजघाट से नमो घाट तक सजेगी शिव-गंगा की अमर गाथा

देव दीपवाली पर काशी में दिखेगा ट्रेडिशनल संग टेक्नोलॉजी का संगम ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: इस बार की देव दीपावली पर काशी के घाटों पर आस्था और आधुनिक तकनीक का ऐसा अद्भुत नज़ारा दिखेगा, जो पहले कभी नहीं देखा गया. एक ओर जमीन पर परंपरागत दीयों की जगमगाहट होगी, तो दूसरी ओर आसमान में सैकड़ों स्वदेशी ड्रोन महादेव और मां गंगा की अमर गाथा को साकार करेंगे. काशी में पहली बार ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी का यह अनूठा संगम लोगों के लिए खासा यादगार होने जा रहा है.

काशी (Video Credit; ETV Bharat) 24 नवंबर को काशी में भव्य देव दीपावली का आयोजन होगा. जहां देश-दुनिया से लाखों की संख्या में लोग आते हैं. इस मौके पर काशी में भव्य आयोजन किया जाता है, जहां 84 अर्धचंद्राकार घाटों को लाखों दीयो से सजाया जाता है. इसके साथ ही काशी में भव्य लेजर और फायरक्रैकर शो का आयोजन किया जाता है. यही नहीं गंगा के तट पर गंगा महोत्सव भी आयोजित होता है लेकिन, इस बार काशी की देव दीपावली बिल्कुल अलग होने वाली है, क्योंकि पहली बार काशी के इतिहास में भव्य ड्रोन शो का आयोजन देव दीपावली पर होने जा रहा है.

काशी की देव दीपावली (Photo Credit; ETV Bharat) पहली बार आसमान में ड्रोन से होगी शिव गाथा: ड्रोन शो की बात करें तो 24 नवंबर को राजघाट से नमो घाट के बीच इस शो का आयोजन किया जाएगा. 2100 के लगभग मेक इन इंडिया के ड्रोन एक साथ आसमान में उड़ान भरेंगे, 15 मिनट का शो चलेगा, जिसमें 3D एनीमेशन से आसमान में आकृतियां बनाई जाएगी. इन आकृतियों में भगवान भोलेनाथ, संगीत में शिव तांडव, मां गंगा का धरती पर अवतरण, काशी विश्वनाथ मंदिर, मां विशालाक्षी, बाबा काल भैरव, महेश्वर सूत्र इत्यादि को दर्शाया जाएगा. हर शो के साथ 3D एनीमेशन के जरिए उसकी कहानी को सुनाया जाएगा, जो पूरा संगीतमय होगा और लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेगा. देव दीपावली (Photo Credit; ETV Bharat) वाराणसी जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया, इस बार देव दीपावली पर 11 लाख दीए घाट के सभी किनारे और गंगा उस पार जलाए जाएंगे. इसके साथ ही सभी घाटों पर गंगा आरती होगी. चेत सिंह पर लेजर शो का भी आयोजन होगा, लेकिन इस बार सबसे अलग ड्रोन शो होगा, जो काशी में पहली बार आयोजित होगा. उन्होंने बताया कि ड्रोन शो में बनारस की स्टोरी यहां की सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक बिंदुओं को बताया जाएगा. उन्होंने बताया कि लगभग 2000 ड्रोन इस शो को संचालित करेंगे. काशी की देव दीपावली (Photo Credit; ETV Bharat)