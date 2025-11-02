देव दीपावली 2025; बनारस के घाटों और कुंडों पर जलेंगे लाखों दीये, 8 मिनट का विशेष लेजर शो भी होगा
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह बोले- 10 लाख से अधिक मिट्टी के दीपकों की व्यवस्था की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2025 at 5:34 PM IST
लखनऊ : भगवान शिव की नगरी काशी फिर से देव दीपावली पर प्रकाश, आस्था और संस्कृति के संगम की साक्षी बनेगी. वाराणसी के मनोरम घाटों, कुंडों और तालाबों पर स्थानीय समितियां एक साथ लाखों दीप जलाएंगी. उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि पर्यटन विभाग और महोत्सव समिति वाराणसी की तरफ से 10 लाख से अधिक मिट्टी के दीपकों की व्यवस्था की गई है.
मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि दीपक, तेल और बाती का वितरण राजघाट से शुरू हो चुका है. गंगा के घाटों और उसके पार के तटों को शामिल करते हुए दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए कुल 20 सेक्टर बनाए गए हैं. इनमें प्रत्येक के लिए नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं, जिससे व्यवस्थाओं में कोई कमी न रहे.
डमरू की धुन और शंखनाद से होगा शुभारंभ : पर्यटन मंत्री मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत शंखनाद और डमरू की गूंज से होगी. यह भगवान शिव की उपस्थिति और काशी की दिव्य ऊर्जा का प्रतीक होगी. शो में भगवान शिव-पार्वती विवाह का पवित्र दृश्य, भगवान विष्णु के चक्र पुष्करिणी कुंड की कथा, भगवान बुद्ध के धर्मोपदेश, संत कबीर और गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति परंपरा और आधुनिक युग में महामना मदन मोहन मालवीय के स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय की गौरवशाली यात्रा को आकर्षक दृश्यों के जरिए प्रस्तुत किया जाएगा. यह पूरा शो काशी की आत्मा, उसकी परंपरा और आध्यात्मिकता को एक सूत्र में पिरोते हुए यह संदेश देगा कि 'कण-कण में काशी और रस-रस में बनारस'.
काशी-कथा 3-D मैपिंग शो होगा : देव दीपावली की संध्या पर वाराणसी का आकाश अद्भुत रोशनी और आस्था के रंगों से जगमगाएगा. पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने बताया कि श्रद्धालु और पर्यटक इस अवसर पर एक अनोखे दृश्य के साक्षी बनेंगे. भव्य 'काशी-कथा 3-D प्रोजेक्शन मैपिंग व लेजर शो का आयोजन किया जाएगा. अद्वितीय प्रस्तुति में काशी के प्राचीन गौरव, गंगा की महिमा और भगवान विश्वनाथ की नगरी की आस्था को आधुनिक तकनीक से दर्शाया जाएगा.
तीन बार प्रदर्शित होगा शो : पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार ने बताया कि इस भव्य कार्यक्रम में 8 मिनट का विशेष लेजर शो भी शामिल होगा. यह दर्शकों को दिव्यता और आधुनिकता के संगम का अनुभव कराएगा. पर्यटकों के लिए 3-D प्रोजेक्शन मैपिंग शो का मुफ्त प्रदर्शन 3 बार किया जाएगा. रात 8:15, नौ बजे और 9:35 बजे यह शो होगा. इससे अधिक से अधिक लोग इसका लुत्फ उठा सकेंगे.
इसके साथ ही श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार के सामने रात आठ बजे 10 मिनट की भव्य 'ग्रीन आतिशबाजी' का निशुल्क आयोजन भी किया जाएगा. यह पर्यावरण के अनुकूल होते हुए भी आकाश को दिव्य रंगों से भर देगी.
5 नवंबर को मनाई जाएगी देव दीपावली : बता दें कि इस बार कार्तिक पूर्णिमा 4 नवंबर को रात 10:36 बजे से शुरू होगी. उस समय से कार्तिक पूर्णिमा तिथि मानी जाएगी. इसका समापन अगले दिन 5 नवंबर को शाम 6:48 बजे होगा. प्रदोष काल का समय कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तिथि में है. ऐसे में अब देव दिवाली 5 नवंबर बुधवार को ही मनाना ज्यादा ठीक है.
