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40 साल बाद बड़ा देव कमरूनाग के दरबार में हाजिरी लगाएंगे देव बालाटिका, करेंगे शक्तियां अर्जित

सराज: मंडी जिले में सराज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत लेहथाच के आराध्य देव बालाटिका करीब 40 साल बाद बड़ा देव कमरूनाग के दरबार में हाजिरी भरने जा रहे हैं. सात हारों की आस्था के केंद्र देव बालाटिका की ये ऐतिहासिक कमरूनाग तीर्थयात्रा 2 अगस्त से 5 अगस्त 2026 तक चलेगी. यात्रा को लेकर देवता कमेटी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. आज से देव बालाटिका की ये तीर्थयात्रा शुरू हो जाएगी.

आज सुबह निकली देवता की धार्मिक यात्रा

देव बालाटिका रविवार को सुबह सात हार, जिसमें तीन पंचायतों की लेह गाड़, सुराह उधीं गाड़, शिकावरी, गुनास, काढीं सुनास, तादं कुथानी और मुथहाग शामिल हैं के साथ इस धार्मिक यात्रा पर रवाना हो गए हैं. इस धार्मिक यात्रा में देवता के साथ करीब 200 श्रद्धालु भी रवाना हुए हैं. चार दशक बाद होने वाली इस यात्रा को लेकर लेहथाच सहित सातों हारों में खासा उत्साह है. देवता के साथ बड़ी संख्या में देवलुओं के शामिल होने से यात्रा भव्य हो गई है.