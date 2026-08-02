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40 साल बाद बड़ा देव कमरूनाग के दरबार में हाजिरी लगाएंगे देव बालाटिका, करेंगे शक्तियां अर्जित

सात हारों के आराध्य देवता बालाटिका की ऐतिहासिक तीर्थ यात्रा 200 देवलुओं के साथ देवता कमरूनाग के लिए हुई रवाना.

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देवता बालाटिका की कमरूनाग तीर्थयात्रा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 3:11 PM IST

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सराज: मंडी जिले में सराज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत लेहथाच के आराध्य देव बालाटिका करीब 40 साल बाद बड़ा देव कमरूनाग के दरबार में हाजिरी भरने जा रहे हैं. सात हारों की आस्था के केंद्र देव बालाटिका की ये ऐतिहासिक कमरूनाग तीर्थयात्रा 2 अगस्त से 5 अगस्त 2026 तक चलेगी. यात्रा को लेकर देवता कमेटी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. आज से देव बालाटिका की ये तीर्थयात्रा शुरू हो जाएगी.

आज सुबह निकली देवता की धार्मिक यात्रा

देव बालाटिका रविवार को सुबह सात हार, जिसमें तीन पंचायतों की लेह गाड़, सुराह उधीं गाड़, शिकावरी, गुनास, काढीं सुनास, तादं कुथानी और मुथहाग शामिल हैं के साथ इस धार्मिक यात्रा पर रवाना हो गए हैं. इस धार्मिक यात्रा में देवता के साथ करीब 200 श्रद्धालु भी रवाना हुए हैं. चार दशक बाद होने वाली इस यात्रा को लेकर लेहथाच सहित सातों हारों में खासा उत्साह है. देवता के साथ बड़ी संख्या में देवलुओं के शामिल होने से यात्रा भव्य हो गई है.

"देवता कमेटी ने 40 साल बाद होने वाली इस भव्य यात्रा को सफल बनाने के लिए व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं. महिलाएं और बच्चे में इस धार्मिक यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं." - झाबे राम ठाकुर, देव बालाटिका के गुर

देव बालाटिका की कमरूनाग तीर्थयात्रा

  • 2 अगस्त को सुबह 9 बजे लेह कोठी से देव बालाटिका की तीर्थयात्रा का प्रस्थान हुआ. विभिन्न पड़ावों पर विश्राम करते हुए देवता का काफिला आगे बढ़ रहा है, शाम को धग्यारा में रात्रि ठहराव होगा.
  • 3 अगस्त को कमरूनाग के लिए प्रस्थान किया जाएगा. शाम करीब 6 बजे देव बालाटिका देवता कमरूनाग पहुंचेंगे और दरबार में विधिवत पूजा-अर्चना करेंगे. यहां रात्रि भोज और विश्राम का कार्यक्रम रहेगा.
  • 4 अगस्त की सुबह घर एवं देव पूजा के बाद वापसी यात्रा शुरू होगी. रास्ते में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए भोजन व विश्राम की व्यवस्था रहेगी. शाम को काण्डा में चाय विश्राम के बाद यात्रा आगे बढ़ेगी. रात को देवता के मूल स्थान कमीशरधार में पहुंचेंगे. जहां देवता की पूजा-अर्चना की जाएगी.
  • 5 अगस्त को देवता के मूल स्थान से देवता की पूजा अर्चना के बाद लेह कोठी के लिए प्रस्थान होगा. सुबह करीब 11 बजे देवता का लेह कोठी आगमन होगा. जहां सभी के लिए एक विशाल भंडारा का आयोजन किया जाएगा.

"करीब 4 दशक बाद देव बालाटिका की इस ऐतिहासिक यात्रा से सराज भक्तिमय हो गया है. देव बालाटिका का कमरूनाग दरबार जाना क्षेत्र की देव परंपरा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. आस्था, परंपरा और देव संस्कृति के इस संगम को लेकर सात हारों के लोगों में खासा उत्साह है." - मेघ सिंह ठाकुर, देव बालाटिका के कटवाल

कमरूनाग में गाडू डालने के बाद चादर में बंद रहेंगे देवता

देवता के गुर झाबे राम ठाकुर ने बताया कि देव बालाटिका मूलतः देवता कमरूनाग के लिए गाडू डालने की प्रक्रिया (शक्तियां अर्जित) करने के लिए जाते रहते हैं. मंगलवार को देवता को गाडू डालने के बाद देवता को एक चादर से ढक कर बंद कर दिया जाएगा, जो उसके मूल स्थान पर खोला ही जाएगा.

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