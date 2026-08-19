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MDM में बच्चों ने नमक मांगा तो दिया सर्फ, लापरवाही पर मंत्री बोले- 'रसोइये से गलती हुई होगी'

मिड-डे मील खाने से बच्चे पड़े बीमार तो एक्शन शुरू हो गया है. जल्द ही जांच टीम गठित होगी. रिपोर्ट- महमूद आलम.

NALANDA MID DAY MEAL
जब बिगड़ने लगी तबीयत तो अस्पताल में बच्चों को कराया गया भर्ती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 19, 2026 at 3:24 PM IST

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नालंदा : बिहार के नालंदा में स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन में नमक की जगह डिटर्जेंट पाउडर मिलाए जाने के मामले में शिक्षा विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है. मामले को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी हेमचंद्र ने कहा कि ''डॉक्टर के रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं. स्कूल के हेडमास्टर, दोनों रसोइया, BPM, BPO को शोकौज किया गया है.''

'नमक की जगह डिटर्जेंट पाउडर' : परासी मिडिल स्कूल के प्रधानाचार्य शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि पहले लॉट में ज्यादातर बच्चों को खाना खिला दिया गया था. कुछ बच्चों को दूसरे अलॉट में खाना खिलाया गया. बच्चों ने खाना में नमक कम होने की बात बताई तो रसोइया ने बच्चों के खाना में नमक की जगह डिटर्जेंट पाउडर डाल दी, जिससे बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. सभी बच्चों को डॉक्टर की सलाह पर घर वापस भेजा दिया गया.

Nalanda Food Poisoning
अस्पताल में भर्ती बच्चे (ETV Bharat)

''फिलहाल विद्यालय के सभी कर्मी स्कूल में मौजूद हैं लेकिन बच्चे नहीं आए हैं. शिक्षकों की ओर से ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया गया है.''- शैलेंद्र कुमार सिंह, स्कूल के प्रधानाचार्य

श्रवण कुमार भी पहुंचे : जानकारी मिलने पर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास सह सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री श्रवण कुमार भी बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल पहुंचे थे. बच्चों का हालचाल जानकर जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही थी. उन्होंने कहा कि रसोइये से गलती हुई होगी.

Nalanda Food Poisoning
जब अस्पताल में बच्चों से मिलने पहुंचे थे श्रवण कुमार (ETV Bharat)

खाने बनाने वाली संस्था का अलग तर्क : इधर, मामले को लेकर एकता फाउंडेशन के मैनेजर शशांक शेखर ने बताया कि हमारे यहां से दो सौ स्कूल में खाना भेजा गया. सिर्फ एक जगह नूरसराय के परासी मिडिल स्कूल से शिकायत मिली कि बच्चों के खाने में डिटर्जेंट पाउडर मिला पाया गया, जबकि ऐसा होता तो अन्य स्कूल के बच्चे बीमार क्यों नहीं पड़े.

''हमने जब स्कूल में पता किया तो कुछ लोगों से जानकारी मिली कि स्कूल के शिक्षकों के दो गुटों में आपसी मतभेद की वजह से यह घटना घटी है. जिसका खामियाजा इन मासूम बच्चों को झेलनी पड़ी. गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया. हमारे एनजीओ और खाने की गुणवत्ता को बदनाम करने की साजिश की जा रही है. स्कूल के शिक्षक और रसोइया से इसे समझने की जरूरत है.''- शशांक शेखर, मैनेजर, एकता फाउंडेशन

Nalanda Food Poisoning
सदर अस्पताल में हुआ इलाज (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला? : दरअसल, मंगलवार को मध्य विद्यालय, परासी, नूरसराय में मिड-डे-मील खाने से 34 बच्चे (17 छात्रा+17 छात्र) बीमार पड़ गए थे. जिन्हें इलाज के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. सभी बच्चे स्वस्थ एवं खतरे से बाहर बताए गए जिन्हें डॉक्टर की देखरेख में स्वस्थ होने पर रात तक घर भेज दिया गया.

206 स्कूलों में भेजा जाता है मिड-डे-मील : यहां यह भी बताना जरूरी है कि स्वयं सेवी संस्था (एकता शक्ति फाउंडेशन) रामघाट, नगरनौसा के केन्द्रीयकृत रसोईघर के द्वारा 206 विद्यालयों में लगभग 23000 बच्चों को प्रतिदिन मध्याहन भोजन उपलब्ध कराया जाता है. जिसमें चण्डी प्रखंड के 123, नगरनौसा के 76 एवं नूरसराय के 07 विद्यालय शामिल हैं.

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