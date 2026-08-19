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MDM में बच्चों ने नमक मांगा तो दिया सर्फ, लापरवाही पर मंत्री बोले- 'रसोइये से गलती हुई होगी'

जब बिगड़ने लगी तबीयत तो अस्पताल में बच्चों को कराया गया भर्ती ( ETV Bharat )

नालंदा : बिहार के नालंदा में स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन में नमक की जगह डिटर्जेंट पाउडर मिलाए जाने के मामले में शिक्षा विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है. मामले को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी हेमचंद्र ने कहा कि ''डॉक्टर के रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं. स्कूल के हेडमास्टर, दोनों रसोइया, BPM, BPO को शोकौज किया गया है.'' 'नमक की जगह डिटर्जेंट पाउडर' : परासी मिडिल स्कूल के प्रधानाचार्य शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि पहले लॉट में ज्यादातर बच्चों को खाना खिला दिया गया था. कुछ बच्चों को दूसरे अलॉट में खाना खिलाया गया. बच्चों ने खाना में नमक कम होने की बात बताई तो रसोइया ने बच्चों के खाना में नमक की जगह डिटर्जेंट पाउडर डाल दी, जिससे बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. सभी बच्चों को डॉक्टर की सलाह पर घर वापस भेजा दिया गया. अस्पताल में भर्ती बच्चे (ETV Bharat) ''फिलहाल विद्यालय के सभी कर्मी स्कूल में मौजूद हैं लेकिन बच्चे नहीं आए हैं. शिक्षकों की ओर से ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया गया है.''- शैलेंद्र कुमार सिंह, स्कूल के प्रधानाचार्य श्रवण कुमार भी पहुंचे : जानकारी मिलने पर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास सह सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री श्रवण कुमार भी बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल पहुंचे थे. बच्चों का हालचाल जानकर जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही थी. उन्होंने कहा कि रसोइये से गलती हुई होगी.