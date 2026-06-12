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क्या आप भी पीते हैं डिटर्जेंट वाला दूध, यहां खाद्य विभाग ने लिए दूध और पनीर के सैंपल

दूध और पनीर के लिए गए सैंपल की प्रारंभिक जांच में यूरिया, स्टार्च एवं डिटर्जेंट की उपस्थिति का परीक्षण किया गया है.

Detergent found in milk in Kullu
दूध में डिटर्जेंट की मात्रा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 3:07 PM IST

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कुल्लू: जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के भुट्टी चौक में सुबह के समय खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा दूध विक्रेताओं से दूध और पनीर के सैंपल भरे गए. ऐसे में टीम के द्वारा दूध में यूरिया, स्टार्च और डिटर्जेंट की मात्रा की जांच की गई तो पाया गया कि दूध में यूरिया और स्टार्च तो नहीं था. लेकिन, डिटर्जेंट की मात्रा पाई गई. ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने दूध विक्रेताओं को निर्देश दिए कि वह दूध रखने वाले कंटेनरों की अच्छी तरह से सफाई करें. क्योंकि, अधिकतर दूध विक्रेता दूध रखने के कंटेनर को डिटर्जेंट से साफ करते हैं. लेकिन, सही सफाई न होने के चलते डिटर्जेंट के कण दूध में मिल रहे हैं.

दूध में डिटर्जेंट की मात्रा

इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी खीम सिंह के नेतृत्व में लगभग 15 दूध के नमूनों और 1 पनीर के नमूने की जांच की गई. सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा कुल्लू अनिल शर्मा ने बताया कि यह अभियान फिलहाल जागरूकता एवं निगरानी के उद्देश्य से प्रथम चरण में चलाया गया है. तत्काल कानूनी कार्रवाई करने के बजाय संबंधित विक्रेताओं को सुधार का अवसर प्रदान किया गया है. उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान एमएफटीएल प्रभारी एवं फूड एनालिस्ट दिव्या ठाकुर द्वारा नमूनों की प्रारंभिक जांच में यूरिया, स्टार्च एवं डिटर्जेंट की उपस्थिति का परीक्षण किया गया. जांच के दौरान एक चिंताजनक तथ्य सामने आया कि अधिकांश दूध के नमूनों में डिटर्जेंट की उपस्थिति पाई गई, जबकि यूरिया एवं स्टार्च की उपस्थिति नहीं पाई गई.

Detergent found in milk
खाद्य सुरक्षा विभाग ने दूध विक्रेताओं को दिया सख्त निर्देश (ETV Bharat)

खाद्य सुरक्षा विभाग ने दूध विक्रेताओं को दिए सख्त निर्देश

असहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा कुल्लू निल शर्मा ने कहा कि, "प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थिति संभवतः दूध रखने वाले कंटेनरों एवं केनों की उचित धुलाई के बाद उन्हें पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी से अच्छी तरह न धोने (रिंसिंग न करने) के कारण उत्पन्न हुई हो सकती है. डिटर्जेंट के अवशेष मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं. ऐसे में दूध विक्रेता दूध के कंटेनरों एवं केनों की सफाई के लिए उपयुक्त डिशवॉशिंग लिक्विड का प्रयोग करें और उपयोग से पूर्व उन्हें पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ बहते पानी से अच्छी तरह धोएं. ताकि किसी भी प्रकार के रासायनिक अवशेष की संभावना समाप्त हो सके."

Detergent found in milk
कुल्लू में लिए गए दूध और पनीर के सैंपल (ETV Bharat)

कुल्लू में लिए गए दूध और पनीर के सैंपल

वहीं, सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा कुल्लू ने संबंधित विक्रेताओं को फिलहाल चेतावनी देते हुए स्वच्छता मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि यदि भविष्य में पुनः रासायनिक अवशेषों की उपस्थिति पाई जाती है अथवा खाद्य पदार्थ 'Unsafe Food' की श्रेणी में पाए जाते हैं तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 59 के अंतर्गत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस धारा के अंतर्गत परिस्थितियों के अनुसार 1 लाख से लेकर 10 लाख या उससे अधिक के आर्थिक दण्ड और कारावास तक का प्रावधान है.

Detergent found in milk
दूध में पाई गई डिटर्जेंट की मात्रा (ETV Bharat)

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DETERGENT FOUND IN MILK IN KULLU
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