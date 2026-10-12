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कालाबाजारी के आरोप में एनएसए के तहत नजरबंदी गलत, हाईकोर्ट ने चार आरोपियों को रिहा करने का दिया आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खाद की कथित कालाबाजारी के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत हिरासत में लिए गए चार आरोपियों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कहा कि जब आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी के मामलों में निवारक नजरबंदी के लिए विशेष कानून मौजूद है, तो केवल उसमें कम अवधि की नजरबंदी का प्रावधान होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का इस्तेमाल कर एक साल तक हिरासत में रखना कानून का दुरुपयोग होगा. कोर्ट ने चारों आरोपियों की नजरबंदी के आदेश रद्द करते हुए उन्हें तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया, बशर्ते वे किसी अन्य मामले में वांछित न हों.

न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने मोहम्मद हारून, रामेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू, यश राघव और हरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ हरेंद्र पाल सिंह की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया.

तीन ट्रकों में पकड़ी गई थी 1575 बोरी यूरिया : बुलंदशहर जिले के अनूपशहर थाना क्षेत्र में 10 मई 2026 को जांच के दौरान तीन ट्रकों को रोका गया था. तीनों में इफको की 525-525 बोरियां यूरिया खाद लदी थीं. चालकों के पास खाद के परिवहन से संबंधित बिल या वाउचर नहीं थे. आरोप था कि खाद को बुलंदशहर से दूसरे जिलों में ले जाया जा रहा था. पुलिस का दावा था कि ट्रक चालकों ने खाद का मालिक मोहम्मद हारून को बताया. उसके कब्जे से जुड़े मामले में आरोप लगाया गया कि खाद की कीमत लगभग 5.50 लाख रुपये थी. इसमें 4.50 लाख रुपये नकद और एक लाख रुपये डिजिटल माध्यम से दिए गए थे. पुलिस के मुताबिक, खाद को सरकारी व्यवस्था से निकालकर खुले बाजार में अधिक कीमत पर बेचने की योजना थी. इसी मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और जिला मजिस्ट्रेट ने अलग-अलग तारीखों पर नजरबंदी के आदेश पारित किए.