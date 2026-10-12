कालाबाजारी के आरोप में एनएसए के तहत नजरबंदी गलत, हाईकोर्ट ने चार आरोपियों को रिहा करने का दिया आदेश
हाईकोर्ट ने कहा, हिरासत में रखने के लिए रासुका का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. कानून को दरकिनार करने की कार्रवाई गलत है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 10:36 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खाद की कथित कालाबाजारी के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत हिरासत में लिए गए चार आरोपियों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कहा कि जब आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी के मामलों में निवारक नजरबंदी के लिए विशेष कानून मौजूद है, तो केवल उसमें कम अवधि की नजरबंदी का प्रावधान होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का इस्तेमाल कर एक साल तक हिरासत में रखना कानून का दुरुपयोग होगा. कोर्ट ने चारों आरोपियों की नजरबंदी के आदेश रद्द करते हुए उन्हें तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया, बशर्ते वे किसी अन्य मामले में वांछित न हों.
न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने मोहम्मद हारून, रामेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू, यश राघव और हरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ हरेंद्र पाल सिंह की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया.
तीन ट्रकों में पकड़ी गई थी 1575 बोरी यूरिया : बुलंदशहर जिले के अनूपशहर थाना क्षेत्र में 10 मई 2026 को जांच के दौरान तीन ट्रकों को रोका गया था. तीनों में इफको की 525-525 बोरियां यूरिया खाद लदी थीं. चालकों के पास खाद के परिवहन से संबंधित बिल या वाउचर नहीं थे. आरोप था कि खाद को बुलंदशहर से दूसरे जिलों में ले जाया जा रहा था.
पुलिस का दावा था कि ट्रक चालकों ने खाद का मालिक मोहम्मद हारून को बताया. उसके कब्जे से जुड़े मामले में आरोप लगाया गया कि खाद की कीमत लगभग 5.50 लाख रुपये थी. इसमें 4.50 लाख रुपये नकद और एक लाख रुपये डिजिटल माध्यम से दिए गए थे. पुलिस के मुताबिक, खाद को सरकारी व्यवस्था से निकालकर खुले बाजार में अधिक कीमत पर बेचने की योजना थी. इसी मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और जिला मजिस्ट्रेट ने अलग-अलग तारीखों पर नजरबंदी के आदेश पारित किए.
विशेष कानून के रहते रासुका लगाने पर उठाए सवाल : आरोपियों की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी कि आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी के मामलों में निवारक नजरबंदी के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कालाबाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने संबंधी विशेष कानून मौजूद है. इसमें अधिकतम छह महीने की नजरबंदी का प्रावधान है, जबकि रासुका के तहत एक साल तक नजरबंदी की जा सकती है.
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि विशेष कानून के दायरे में आने वाले मामले में सामान्य कानून का इस्तेमाल कर हिरासत की अवधि बढ़ाना उचित नहीं है. राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के सुरज पाल साहू बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले का हवाला दिया गया. कोर्ट ने कहा कि केवल विशेष कानून में छह महीने की अधिकतम नजरबंदी होने और रासुका में एक साल तक हिरासत की गुंजाइश होने के कारण रासुका का सहारा लेना कानून को दरकिनार करने वाली कार्रवाई होगी. ऐसी कार्रवाई टिकाऊ नहीं हो सकती.
इसी आधार पर हाईकोर्ट ने चारों याचिकाएं स्वीकार कर जिला मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर के 23 मई, 29 मई और 12 जुलाई 2026 के नजरबंदी आदेशों को निरस्त कर दिया और आरोपियों को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया, यदि वे किसी अन्य मामले में निरुद्ध नहीं हैं.
यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट से बीएसएनएल को बड़ी राहत, 75 प्रतिशत प्री-डिपॉजिट बिना होगी अवॉर्ड के खिलाफ सुनवाई