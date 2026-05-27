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योगी सरकार को 29 मई तक देनी होगी अपराधियों के शस्त्र लाइसेंस की डिटेल, हाइकोर्ट सख्त

हलफनामा दाखिल करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि 83 लोगों की सूचनाओं मांगी गई थी, 42 लोगों की जानकारी कोर्ट को दी गई.गई है.

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हाइकोर्ट ने शस्त्र लाइसेंस का दुरुपयोग करने वाले और अपराधी पृष्ठभूमि वाले लोगों की डिटेल मांगी थी. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 10:30 AM IST

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लखनऊ: पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में शास्त्र लाइसेंस का दुरुपयोग करने वाले व अपराधी पृष्ठभूमि वाले लोगों को शस्त्र लाइसेंस जारी करने के संदर्भ में राज्य सरकार से डिटेल मांगी थी.

इसके बाद बुधवार को राज्य सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर विस्तृत डिलेट पेश करने के लिए समय मांगा है.

राज्य सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. हलफनामा दाखिल करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि 83 लोगों के बारे में सूचनाओं मांगी गई थी, जिनमें से 42 लोगों की जानकारी कोर्ट में पेश कर दी गई है.

अन्य बचे 41 लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. उनकी जानकारी के सत्यापन का काम चल रहा है, इसलिए सरकार ने कोर्ट से एक सप्ताह का समय मांगा था.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 29 मई 2026 की तारीख दी है. इस दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आगे अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा.

कोर्ट ने गृह विभाग को निर्देश देते हुए कहा है कि संसाधनों का प्रयोग करते हुए समय के अंदर सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाए.

साथ ही कोर्ट ने कहा कि कम से कम इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी इस पूरी जानकारी के साथ अगली डेट में कोर्ट में उपस्थित रहे.

कोर्ट ने कहा कि अधिकारी जिलों से जुटाए गए सभी आंकड़े और तथ्य लेकर ही कोर्ट में उपस्थित रहें.

उत्तर प्रदेश में आपराधिक छवि वाले लोगों को जारी किए शस्त्र लाइसेंस को लेकर कोर्ट ने सख्त रूप अपनाया था. इस दौरान अपराधी से राजनेता बने तमाम लोगों के शस्त्र लाइसेंस के बारे में कोर्ट ने जानकारी मांगी थी.

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने कहा था कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन समाज के लिए भय और असुरक्षा का माहौल बनाता है. यह समाज की शांति के विपरीत है.

अदालत में इस दौरान कहा था कि गृह विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा 20 मई 2026 को हलफनामा दाखिल करते हुए स्पष्ट किया गया था कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में जिला अधिकारी पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी समय-समय पर जारी सरकारी आदेश व आर्म्स एक्ट 1959 व उनके नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं.

कोर्ट ने कहा कि 23 मार्च 2026 के आदेश में लाइसेंस जारी करने नवीनीकरण और हस्तांतरण के मामले में अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए थे.

कोर्ट को जानकारी देते हुए उपलब्ध किए गए आंकड़ों के तहत अब तक 108953 शस्त्र लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं विभिन्न श्रेणियां में 23407 आवेदन लंबित है, जबकि जिला अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ 1738 अपील मंडला आयुक्त के पास लंबित है.

इसके अलावा 20960 परिवारों के पास एक से अधिक शस्ता लाइसेंस है तथा 662 मामलों में ऐसे लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं, जिनके खिलाफ दो या अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लाइसेंस धारकों का जिला थाना और नाम सहित विवरण कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए. साथ ही यह भी बताया जाए कि ऐसे लोगों के परिवारों के अन्य सदस्यों के पास भी स्वस्थ लाइसेंस है या नहीं.

अदालत ने कहा था कि सुशासन और कानून के शासन के लिए प्रशासनिक कार्यवाही में निष्पक्षता और गैर भेदभाव अनिवार्य है.

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