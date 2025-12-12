ETV Bharat / state

नैनीताल हाईकोर्ट में इन मामलों की हुई सुनवाई, दो सजायाफ्ता हत्या आरोपी बरी हुए, जानें अन्य केस

नैनीताल हाईकोर्ट ने दैनिक वेतन भोगी चालक और परिवहन निगम के रिटायर्ड कर्मचारी के मामलों पर भी सुनवाई की

HEARING IN NAINITAL HIGH COURT
नैनीताल हाईकोर्ट (File Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 12, 2025 at 10:34 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में गुरुवार को अनेक मामलों की सुनवाई हुई. इनमें दैनिक वेतन भोगी वाहन चालक, राज्य परिवहन निगम के एक रिटायर्ड कर्मचारी, हत्या के जुर्म में बंद व्यक्ति की याचिका और आजीवन कारावास की सजा पाए दो दोषियों की याचिकायों पर सुनवाई हुई.

दैनिक वेतन भोगी वाहन चालक की याचिका पर सुनवाई: सबसे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तहसीलदार सदर देहरादून के अधीन कार्यरत दैनिक वेतन भोगी वाहन चालक की नियमितीकरण से सम्बंधित याचिका की सुनवाई की. हाईकोर्ट ने याची से जिलाधिकारी देहरादून को प्रत्यावेदन देने को कहा है. साथ जिलाधिकारी से इस पर नियमानुसार निर्णय लेने को कहा गया है.

डीएम को आवेदन देने के निर्देश: न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने तहसील देहरादून के दैनिक वेतन भोगी ड्राइवर जसपाल सिंह की सेवाओं के नियमितीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग वाली एक रिट याचिका का निस्तारण किया. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी मांग पर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को अभ्यावेदन देने के निर्देश दिए हैं. याचिकाकर्ता 2017 से तहसीलदार, सदर, देहरादून के कार्यालय में दैनिक वेतन भोगी ड्राइवर के रूप में कार्यरत है.

राज्य परिवहन निगम के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई: एक दूसरे मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य परिवहन निगम के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी विजयपाल सिंह द्वारा छठे वेतनमान का लाभ देने की मांग को लेकर याचिका पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने याची से इस सम्बंध में निगम के प्रबंध निदेशक को प्रत्यावेदन देने को कहा है. साथ ही प्रबंध निदेशक से इस पर नियमानुसार निर्णय लेने को कहा है.

6वें वेतन आयोग का पूर्ण लाभ नहीं मिला: याची मई 2017 में जूनियर क्लर्क के पद से सेवानिवृत्त हुआ था. लेकिन उसे 01 जनवरी 2006 से प्रभावी 6वें वेतन आयोग के पूर्ण लाभ का भुगतान नहीं दिया गया है, जबकि यह लाभ समान स्थिति वाले अन्य कर्मचारियों को दिया गया है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई.

हत्या के जुर्म में सजा काट रहे कैदी को पैरोल: नैनीताल हाईकोर्ट में हत्या के जुर्म में जेल में बंद जगवीर सिंह की याचिका पर पिछले दिनों सुनवाई का नोटिफिकेशन भी रिलीज हुई. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हत्या के जुर्म में जेल में बन्द 65 वर्षीय जगवीर सिंह को इलाज के लिये 6 माह के लिये पैरोल पर छोड़ने के निर्देश दिए हैं. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में पिछले दिनों हुई.

वकील ने ये दिया तर्क: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के मुताबिक जगवीर को हृदय रोग से सम्बंधित समस्या है, जो अभी पैरोल पर है. उसे पेसमेकर लगाने की सलाह दी गई है. उसको पहले से ही एम्स ऋषिकेश और सुशीला तिवारी अस्पताल, हल्द्वानी में हृदय संबंधी इलाज मिल रहा है.

हाईकोर्ट ने दी ये अनुमति: कोर्ट ने आरोपी की 6 माह की पैरोल मंजूर करते हुए कहा कि परिवार के एक सदस्य को अस्पताल में कैदी के साथ रहने की अनुमति दी जाए. उसे जेल प्राधिकरण की अनुमति से घर का पका भोजन और अन्य आरामदायक वस्तुएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है.

हत्या में आजीवन कारावास पाए दो कैदी हुई बरी: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय, रुद्रपुर द्वारा आजीवन कारावास की सजा पाए दो दोषियों नविशेर और बशीरुद्दीन को हत्या के आरोप से बरी कर दिया है. अपील की सुनवाई न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ में हुई.

सेशन जज ने सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा: सेशन जज, रुद्रपुर ने 27 अक्टूबर 2018 को आरोपियों को आजीवन कारावास और ₹20,000 के जुर्माने की सज़ा सुनाई थी. घटना 06 जनवरी 2015 की है, जब मृतक इकराम अपने साले साबिर खान के घर पर था. रात करीब 9 बजे इकराम को नविशेर का फोन आया और वह अर्जेंट काम बताकर उसके घर चला गया. अगले दिन सुबह 5-5:30 बजे के बीच साबिर खान और शखावत ने नविशेर और वशीरउद्दीन सहित अन्य को इकराम को लाठियों से पीटते हुए देखा. इकराम को अस्पताल ले जाया गया, जहां 08 जनवरी 2015 को उनकी मृत्यु हो गई.

हाईकोर्ट ने विरोधाभासी पाए बयान: हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में विरोधाभास पाए. साबिर खान, मेहनाज़ (इकराम की पत्नी), और कुमारी मुस्कान (इकराम की बेटी) ने इकराम के घर से निकलने के कारण अलग-अलग बताए, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया.
ये भी पढ़ें: नैनीताल नाबालिग दुष्कर्म केस, हाईकोर्ट से नहीं मिली आरोपी को जमानत, सरकार 19 दिसंबर को पेश करेगी सबूत

TAGGED:

UTTARAKHAND HIGH COURT NAINITAL
6TH PAY COMMISSION BENEFITS HEARING
MURDER CONVICT ACQUITTED
नैनीताल हाईकोर्ट सुनवाई
HEARING IN NAINITAL HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.