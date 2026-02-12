ETV Bharat / state

उत्तराखंड के सांसदों ने दिसंबर 2025 तक 18% निधि खर्च की, अजय भट्ट सबसे आगे, बलूनी फिसड्डी, जानें अन्य के हाल

देहरादून: उत्तराखंड के लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान सांसदों की आवंटित सांसद निधि की कुल धनराशि में दिसंबर 2025 तक केवल 18 प्रतिशत धनराशि ही खर्च हुई है. इसमें पूरे हुए कार्य और गतिमान कार्यों पर खर्च धनराशि शामिल है. सांसदों द्वारा प्रस्तावित 232 कार्य अधिकारियों ने स्वीकृत ही नहीं किए हैं तो वहीं स्वीकृत कार्यों में से 87 कार्य दिसंबर 2025 तक शुरू भी नहीं हो पाए हैं, यह खुलासा सांसद निधि के नोडल विभाग ग्राम्य विकास आयुक्त उत्तराखंड कार्यालय द्वारा RTI एक्टिविस्ट एडवोकेट नदीम उद्दीन को उपलब्ध करायी गयी सूचना से हुआ है.

आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट नदीम उद्दीन ने बताया कि, उनके द्वारा उत्तराखंड के ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय से सांसद निधि खर्च संबंधी सूचना मांगी गई थी. जिसके उत्तर में लोक सूचना अधिकारी उपायुक्त प्रशासन हेमंती गुंज्याल ने सांसद निधि खर्च के दिसंबर 2025 के विवरण की प्रति उपलब्ध कराई है. इस सूचना में दिसंबर 2025 के अंत तक उत्तराखंड के लोक सभा और राज्य सभा सांसदों की सांसद निधि खर्च का ब्यौरा दिया है.

आरटीआई जानकारी के मुताबिक, दिसंबर 2025 तक उत्तराखंड के 5 लोकसभा और 3 राज्यसभा यानी कुल 8 सांसदों को 95.90 करोड़ की सांसद निधि आवंटित हुई है. इसमें 49 करोड़ 5 लोकसभा सांसदों को 2024-25 और 2025-26 के लिए जबकि 46.90 करोड़ रुपए 3 राज्यसभा सांसदों को उनके कार्यकार्य के शुरू होने से दिसंबर 2025 तक आवंटित हुई है. उत्तराखंड के सांसदों के वर्तमान कार्यकाल में पूर्ण कार्यों पर कुल 7.08 करोड़ और जारी अधूरे कार्यों पर दिसंबर 2025 तक कुल 10.65 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च हुई है, जो कुल आवंटित धनराशि का 18 प्रतिशत है.

इसमें लोकसभा के 5 सांसदों की पूर्ण कार्यों पर 2.089 करोड़ रुपए और अधूरे या फिर गतिमान कार्यों पर 1.191 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च दर्शायी गई है, जो कुल आवंटित धनराशि की केवल 7 प्रतिशत है. राज्यसभा के 3 सांसदों की आवंटित निधि में से पूर्ण कार्यों पर खर्च 4.99 करोड़ और चल रहे कार्यों पर 9.46 करोड़ दर्शाया गया है, जो कुल आवंटित निधि का 31 प्रतिशत है.

सांसद निधि खर्च करने में सबसे आगे अजय भट्ट: सांसद निधि खर्च के मामले में लोकसभा सांसदों में सर्वाधिक निधि 18 प्रतिशत खर्च करने वाले नैनीताल-उधमसिंह नगर सांसद अजय भट्ट हैं. दूसरे नंबर पर 14 प्रतिशत सांसद निधि खर्च के साथ टिहरी गढ़वाल सांसद माला राज लक्ष्मी शाह हैं. अन्य तीनों गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की शून्य, अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की दिसंबर 2025 तक सांसद निधि से एक प्रतिशत से कम धनरााशि खर्च दर्शाई गई है.

राज्यसभा सांसदों में सबसे आगे निकले बंसल: राज्यसभा सांसदों में सर्वाधिक सांसद निधि 47 प्रतिशत नरेश बंसल, दूसरे स्थान पर 27 प्रतिशत कल्पना सैनी और तीसरे स्थान पर 6 प्रतिशत महेंद्र भट्ट की दिसंबर 2025 तक खर्च हो सकी है.

अजय भट्ट के सांसद निधि के खर्च से कार्यों का विवरण: नैनीताल उधमसिंह नगर सांसद अजय भट्ट ने दिसबंर 25 तक अपने वर्तमान कार्यकाल में सांसद निधि से कुल 316 कार्य प्रस्तावित किए. जिसमें 229 कार्य अधिकाारियों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं. उसमें से 54 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 154 पर कार्य चल रहा है. जबकि 21 कार्य शुरू नहीं हो पाए हैं.