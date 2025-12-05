केंद्र सरकार से रेल परियोजनाओं के अंतर्गत सुक्खू सरकार को मिले इतने रुपए
भाजपा विधायक ने पूछा है कि हिमाचल में सुक्खू सरकार के कार्यकाल में केंद्र सरकार से रेल परियोजनाओं के तहत कितनी धनराशि प्राप्त हुई है?
शिमला: क्या आप जानते हैं कि रेल परियोजनाओं के अंतर्गत केंद्र से हिमाचल की सूक्खू सरकार को कितने पैसे मिले हैं. इस पर सरकार ने जवाब दिया है. बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र (27 नवंबर को) सदन में प्रदेश सरकार से पूछा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार के कार्यकाल में केंद्र सरकार से रेल परियोजना के तहत किस-किस बैंक में कितनी धनराशि प्राप्त हुई है. साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या यह धनराशि किसी मद या योजना में स्थानान्तरित भी कई गई है.
सुक्खू सरकार को रेल परियोजनाओं के अंतर्गत मिले इतने पैसे
चूंकि भाजपा विधायक का यह सवाल परिवहन विभाग से संबंधित है ऐसे में उन्होंने हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से सवाल पूछा. त्रिलोक जम्वाल के सवाल पर डिप्टी सीएम ने बताया है कि, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेलवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की मुआवजा राशि वितरण के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL), चंडीगढ़ से 30 दिसंबर 2022 को ICICI बैंक बिलासपुर में 100,00,00,000 (सौ करोड़ रुपए) और 19 अप्रैल 2023 और 100,00,00,000 (सौ करोड़ रुपए) कुल 200 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के रेलवे भू-अर्जन अधिकारी (Land Acquisition Officer) के पास प्राप्त हुए.
कहां जमा कराए गए पैसे?
इसके अलावा, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर (रेलवे), बिलासपुर द्वारा प्रधान सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 14 फरवरी 2025 को जारी पत्र के निर्देशानुसार 15 फरवरी 2025 को 200 करोड़ रुपए HDFC बैंक बिलासपुर से, 140 करोड़ रुपए आईसीआईसीआई बैंक से कुल 340 करोड़ रुपए सरकारी खजाना अकाउंट नंबर- SBPGACPAEUULKT2 में जमा करवाए गए हैं. इसके अलावा अन्य परियोजनाओं के अंतर्गत प्राप्त धनराशि के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है.
