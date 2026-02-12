ETV Bharat / state

जामताड़ा नगर पंचायत चुनाव अध्यक्ष पद की उम्मीदवार आशा गुप्ता के पास करोड़ों की संपत्ति, झामुमो और भाजपा समर्थित प्रत्याशी उनसे पीछे

जामताड़ा: नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है. जामताड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव में कुल छह उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. इनमें भाजपा समर्थित उम्मीदवार रीना कुमारी, झामुमो समर्थित उम्मीदवार चमेली देवी, बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के चुनाव लड़ रही बीजेपी नेता की पत्नी आशा गुप्ता शामिल हैं.

कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार और राजद समर्थित उम्मीदवार भी मैदान में हैं. सभी ने अपनी संपत्ति का ब्योरा देते हुए हलफनामा जमा किया है. इनमें से बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के अकेले चुनाव लड़ रही बीजेपी नेता की पत्नी आशा गुप्ता ने अपने हलफनामे में करोड़ों की संपत्ति घोषित की है. एफिडेविट के मुताबिक, उनके पास ₹1,34,82,000 की संपत्ति है.

जामताड़ा नगर पंचायत चुनाव अध्यक्ष पद की उम्मीदवारों की संपत्ति (Etv Bharat)

नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में, संपत्ति के मामले में भाजपा और झामुमो समर्थित उम्मीदवार दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं. बीजेपी समर्थित उम्मीदवार रीना कुमारी के पास एक पुरानी मोटरसाइकिल है और बैंक में कुल ₹19 लाख जमा हैं. अपने नामांकन पत्र के साथ जमा किए गए एफिडेविट में, उन्होंने अपनी कुल संपत्ति ₹19 लाख बताई है.

वहीं, झामुमो समर्थित उम्मीदवार चमेली देवी, जो जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से दो बार के विधायक स्वर्गीय विष्णु प्रसाद भैया की पत्नी हैं, के पास सिर्फ एक स्कोडा कार, ₹42 लाख का सोना और लगभग ₹17,000 बैंक में जमा हैं.