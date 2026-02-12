जामताड़ा नगर पंचायत चुनाव अध्यक्ष पद की उम्मीदवार आशा गुप्ता के पास करोड़ों की संपत्ति, झामुमो और भाजपा समर्थित प्रत्याशी उनसे पीछे
जामताड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव के उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा दिया है. कुछ बहुत अमीर हैं, तो कुछ के पास कम संपत्ति है.
Published : February 12, 2026 at 6:01 PM IST
जामताड़ा: नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है. जामताड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव में कुल छह उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. इनमें भाजपा समर्थित उम्मीदवार रीना कुमारी, झामुमो समर्थित उम्मीदवार चमेली देवी, बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के चुनाव लड़ रही बीजेपी नेता की पत्नी आशा गुप्ता शामिल हैं.
कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार और राजद समर्थित उम्मीदवार भी मैदान में हैं. सभी ने अपनी संपत्ति का ब्योरा देते हुए हलफनामा जमा किया है. इनमें से बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के अकेले चुनाव लड़ रही बीजेपी नेता की पत्नी आशा गुप्ता ने अपने हलफनामे में करोड़ों की संपत्ति घोषित की है. एफिडेविट के मुताबिक, उनके पास ₹1,34,82,000 की संपत्ति है.
नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में, संपत्ति के मामले में भाजपा और झामुमो समर्थित उम्मीदवार दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं. बीजेपी समर्थित उम्मीदवार रीना कुमारी के पास एक पुरानी मोटरसाइकिल है और बैंक में कुल ₹19 लाख जमा हैं. अपने नामांकन पत्र के साथ जमा किए गए एफिडेविट में, उन्होंने अपनी कुल संपत्ति ₹19 लाख बताई है.
वहीं, झामुमो समर्थित उम्मीदवार चमेली देवी, जो जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से दो बार के विधायक स्वर्गीय विष्णु प्रसाद भैया की पत्नी हैं, के पास सिर्फ एक स्कोडा कार, ₹42 लाख का सोना और लगभग ₹17,000 बैंक में जमा हैं.
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र में प्रत्याशियों द्वारा चुनाव आयोग को दी जाने वाली संपत्ति और आपराधिक मामलों की जानकारी तोड़-मरोड़ कर दिखाई जाती है. उनका कहना है कि चुनाव आयोग को इस पर नजर रखनी चाहिए.
जामताड़ा कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मोहनलाल बर्मन का कहना है कि चुनाव आयोग को उन हलफनामों पर संज्ञान लेना चाहिए जिनमें उम्मीदवार अपनी कम संपत्ति दिखाते हैं. वे अपनी संपत्ति तोड़-मरोड़ कर दिखाते हैं जबकि उनकी संपत्ति अधिक होती है.
