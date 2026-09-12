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SPECIAL: JPSC परीक्षा घोटाला: अभय तिवारी चलाता था कथित ‘सेटिंग’ का खेल! सामने आई पूरी कहानी

रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है. इस मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल अभय कुमार तिवारी की भूमिका को लेकर लगातार नए खुलाशे सामने आ रहे है.

सीआईडी के अनुसार, अभय तिवारी ने पहले अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में मिली कथित सफलताओं को अभ्यर्थियों के बीच भरोसा पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया. इसके बाद में इसी भरोसे के आधार पर परीक्षा में मदद के नाम पर पैसे लेकर सरकारी नौकरी देने नेटवर्क खड़ा कर लिया.

अभय तिवारी की बड़ी भूमिका परीक्षा घोटाले में

सीआईडी की जांच और अदालत में पेश की गई केस डायरी के मुताबिक अभय तिवारी सिर्फ परीक्षा कराने वाली कंपनी टीडीपीएल से जुड़ा कर्मचारी नहीं था. बल्कि अभ्यर्थियों, कंपनी के लोगों और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े व्यक्तियों के बीच कथित मध्यस्थ की भूमिका में था. 9 सितंबर को रांची के अपर न्यायायुक्त-1 की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने जांच में उसके खिलाफ परीक्षा में कथित हेरफेर से जुड़ी प्रथमदृष्टया पर्याप्त सामग्री होने की बात कही है.

खुद की सफलता को बनाया ‘केस स्टडी’

अदालत में दी गई जानकारी के मुताबिक अभय तिवारी ने अपने कथित नेटवर्क की नींव अपनी ही प्रतियोगी परीक्षाओं में मिली सफलताओं से रखी. टीडीपीएल में मार्केटिंग मैनेजर रहते हुए उसके द्वारा कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करने की बात जांच में सामने आई है.

कोर्ट को दी गई जानकारी में यह बताया गया है कि अभय तिवारी पीजीटीटीसीई-2023, जेएसएससी-सीजीएल-2023, एसीएफ पीटी-2024, एफआरओ पीटी-2024 और एफएसओ लिखित परीक्षा-2023 जैसी परीक्षाओं में उसकी सफलता में सफलता हासिल की थी. जेएसएससी-सीजीएल-2023 में तो उसका रैंक-2 बताया गया है.

कैसे चलता था सेटिंग का खेल! (ETV Bharat)

सीआईडी ने अदालत को बताया है कि अभय इन सफलताओं को सामान्य उपलब्धि के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी पहुंच और परीक्षा प्रक्रिया की जानकारी के प्रमाण के रूप में अभ्यर्थियों के सामने पेश करता था. यानी अभ्यर्थियों के बीच यह भरोसा पैदा किया जाता था कि वह परीक्षा के अंदर तक पहुंच रखता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें फायदा पहुंचा सकता है. यहीं से कथित तौर पर ‘पहले भरोसा, फिर पैसा और उसके बाद सेटिंग’ का खेल शुरू होता था.

अभ्यर्थियों को सीधे नहीं, बिचौलियों के जरिए जोड़ने का आरोप

जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार, कथित नेटवर्क में अभ्यर्थियों को सीधे परीक्षा कराने वाली कंपनी या आयोग से जुड़े लोगों तक नहीं पहुंचाया जाता था. इसके लिए एजेंट और बिचौलियों की मदद ली जाती थी।बिचौलिये अभ्यर्थियों की पहचान करते, उन्हें भरोसा दिलाते और फिर कथित तौर पर अभय तिवारी तक पहुंचाते थे. इसके बाद परीक्षा के किस चरण में मदद चाहिए और उसके लिए कितनी रकम देनी होगी, इस पर मामला तय किया जाता था. इस नेटवर्क में अभय की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि उसके संपर्क टीडीपीएल, अभ्यर्थियों और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े लोगों तक बताए गए हैं.

पीटी से लेकर अंतिम चयन तक अलग-अलग रकम

सीआईडी के द्वारा अदालत को दी जानकारी के अनुसार कथित तौर पर परीक्षा के अलग-अलग चरणों के लिए अलग-अलग रकम तय की जाती थी. प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी पास कराने के लिए करीब 5 लाख रुपये और अंतिम चयन कराने के लिए 10 लाख से 25 लाख रुपये तक मांगे जाने का आरोप है. जांच से जुड़े बयानों में इससे भी बड़े भुगतान और इंटरव्यू में कथित सेटिंग के आरोप सामने आए हैं. हालांकि इन सभी आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच पूरी होने और अदालत में साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही होगी.

अदालत के आदेश में दर्ज सह-आरोपी के बयान के मुताबिक 14वीं जेपीएससी के लिए 24 अभ्यर्थियों की व्यवस्था की गई थी और उनके नाम अभय तिवारी को दिए गए थे. जांच एजेंसी का दावा है कि इनमें से 11 अभ्यर्थियों ने कथित तौर पर 10-10 लाख रुपये दिए और वे जेपीएससी सिविल सेवा पीटी में सफल हुए. यदि इस दावे को आधार माना जाए तो इन 11 अभ्यर्थियों से ही कथित तौर पर करीब 1.10 करोड़ रुपये लेने की बात सामने आती है.

ओएमआर में बदलाव का आरोप

कथित परीक्षा सिंडिकेट के काम करने के तरीके में सबसे गंभीर आरोप ओएमआर शीट से जुड़ा है. सीआईडी के अनुसार, एफआरओ परीक्षा में 350 से अधिक और एसीएफ परीक्षा में 150 से अधिक ओएमआर शीट में कथित तौर पर बदलाव किया गया. आरोप है कि जिन अभ्यर्थियों का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं था, उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए ओएमआर में हेरफेर किया गया. परीक्षा में ओएमआर शीट का इस्तेमाल उत्तरों के आधार पर अंक निर्धारित करने के लिए होता है. ऐसे में ओएमआर में बदलाव का आरोप परीक्षा की पूरी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

उत्तर पुस्तिकाएं सुरक्षित स्थान से बाहर निकालने का भी आरोप

इस मामले की जांच में कथित गड़बड़ी का एक और तरीका सामने आया है. आरोप है कि कुछ अभ्यर्थियों की मूल उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित स्थान से बाहर निकालकर उनमें बाद में उत्तर लिखवाए गए और फिर उन्हें वापस जमा कराया गया. अदालत के आदेश में भी मूल उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित स्थान से निकालने और उनमें दोबारा जवाब लिखने अथवा बदलाव करने संबंधी आरोपों का उल्लेख है. हालिया जांच में सामने आए बयानों के अनुसार कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को बाहर ले जाकर मॉडल उत्तर के आधार पर भरने की बात भी सामने आई है. इन बयानों की स्वतंत्र पुष्टि और सत्यता की जांच सीआईडी कर रही है.

अभ्यर्थियों से सिर्फ पैसे नहीं, दस्तावेज भी लिए जाने का आरोप

अभय तिवारी कथित सिंडिकेट की कार्यप्रणाली में अभ्यर्थियों से दस्तावेज लेने का आरोप भी सामने आया है. अदालत को यह भी जानकारी दी गई है की कुछ अभ्यर्थियों से मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ब्लैंक चेक, हस्ताक्षर किए हुए खाली स्टांप पेपर और हस्ताक्षर किए हुए खाली कागज लिए जाते थे.

आशंका है कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल पैसे की वसूली की गारंटी और अभ्यर्थियों पर दबाव बनाए रखने के लिए किया जाता था. यानी कथित नेटवर्क में अभ्यर्थी से संपर्क करने से लेकर रकम लेने और भुगतान सुनिश्चित करने तक एक पूरी व्यवस्था बनाए जाने का आरोप है.