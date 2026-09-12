SPECIAL: JPSC परीक्षा घोटाला: अभय तिवारी चलाता था कथित ‘सेटिंग’ का खेल! सामने आई पूरी कहानी
झारखंड में परीक्षाओं में अभय तिवारी कैसे चलाता था सेटिंग का खेल, जाने प्रशांत कुमार की इस रिपोर्ट से.
Published : September 12, 2026 at 5:09 PM IST
रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है. इस मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल अभय कुमार तिवारी की भूमिका को लेकर लगातार नए खुलाशे सामने आ रहे है.
सीआईडी के अनुसार, अभय तिवारी ने पहले अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में मिली कथित सफलताओं को अभ्यर्थियों के बीच भरोसा पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया. इसके बाद में इसी भरोसे के आधार पर परीक्षा में मदद के नाम पर पैसे लेकर सरकारी नौकरी देने नेटवर्क खड़ा कर लिया.
अभय तिवारी की बड़ी भूमिका परीक्षा घोटाले में
सीआईडी की जांच और अदालत में पेश की गई केस डायरी के मुताबिक अभय तिवारी सिर्फ परीक्षा कराने वाली कंपनी टीडीपीएल से जुड़ा कर्मचारी नहीं था. बल्कि अभ्यर्थियों, कंपनी के लोगों और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े व्यक्तियों के बीच कथित मध्यस्थ की भूमिका में था. 9 सितंबर को रांची के अपर न्यायायुक्त-1 की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने जांच में उसके खिलाफ परीक्षा में कथित हेरफेर से जुड़ी प्रथमदृष्टया पर्याप्त सामग्री होने की बात कही है.
खुद की सफलता को बनाया ‘केस स्टडी’
अदालत में दी गई जानकारी के मुताबिक अभय तिवारी ने अपने कथित नेटवर्क की नींव अपनी ही प्रतियोगी परीक्षाओं में मिली सफलताओं से रखी. टीडीपीएल में मार्केटिंग मैनेजर रहते हुए उसके द्वारा कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करने की बात जांच में सामने आई है.
कोर्ट को दी गई जानकारी में यह बताया गया है कि अभय तिवारी पीजीटीटीसीई-2023, जेएसएससी-सीजीएल-2023, एसीएफ पीटी-2024, एफआरओ पीटी-2024 और एफएसओ लिखित परीक्षा-2023 जैसी परीक्षाओं में उसकी सफलता में सफलता हासिल की थी. जेएसएससी-सीजीएल-2023 में तो उसका रैंक-2 बताया गया है.
सीआईडी ने अदालत को बताया है कि अभय इन सफलताओं को सामान्य उपलब्धि के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी पहुंच और परीक्षा प्रक्रिया की जानकारी के प्रमाण के रूप में अभ्यर्थियों के सामने पेश करता था. यानी अभ्यर्थियों के बीच यह भरोसा पैदा किया जाता था कि वह परीक्षा के अंदर तक पहुंच रखता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें फायदा पहुंचा सकता है. यहीं से कथित तौर पर ‘पहले भरोसा, फिर पैसा और उसके बाद सेटिंग’ का खेल शुरू होता था.
अभ्यर्थियों को सीधे नहीं, बिचौलियों के जरिए जोड़ने का आरोप
जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार, कथित नेटवर्क में अभ्यर्थियों को सीधे परीक्षा कराने वाली कंपनी या आयोग से जुड़े लोगों तक नहीं पहुंचाया जाता था. इसके लिए एजेंट और बिचौलियों की मदद ली जाती थी।बिचौलिये अभ्यर्थियों की पहचान करते, उन्हें भरोसा दिलाते और फिर कथित तौर पर अभय तिवारी तक पहुंचाते थे. इसके बाद परीक्षा के किस चरण में मदद चाहिए और उसके लिए कितनी रकम देनी होगी, इस पर मामला तय किया जाता था. इस नेटवर्क में अभय की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि उसके संपर्क टीडीपीएल, अभ्यर्थियों और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े लोगों तक बताए गए हैं.
पीटी से लेकर अंतिम चयन तक अलग-अलग रकम
सीआईडी के द्वारा अदालत को दी जानकारी के अनुसार कथित तौर पर परीक्षा के अलग-अलग चरणों के लिए अलग-अलग रकम तय की जाती थी. प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी पास कराने के लिए करीब 5 लाख रुपये और अंतिम चयन कराने के लिए 10 लाख से 25 लाख रुपये तक मांगे जाने का आरोप है. जांच से जुड़े बयानों में इससे भी बड़े भुगतान और इंटरव्यू में कथित सेटिंग के आरोप सामने आए हैं. हालांकि इन सभी आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच पूरी होने और अदालत में साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही होगी.
अदालत के आदेश में दर्ज सह-आरोपी के बयान के मुताबिक 14वीं जेपीएससी के लिए 24 अभ्यर्थियों की व्यवस्था की गई थी और उनके नाम अभय तिवारी को दिए गए थे. जांच एजेंसी का दावा है कि इनमें से 11 अभ्यर्थियों ने कथित तौर पर 10-10 लाख रुपये दिए और वे जेपीएससी सिविल सेवा पीटी में सफल हुए. यदि इस दावे को आधार माना जाए तो इन 11 अभ्यर्थियों से ही कथित तौर पर करीब 1.10 करोड़ रुपये लेने की बात सामने आती है.
ओएमआर में बदलाव का आरोप
कथित परीक्षा सिंडिकेट के काम करने के तरीके में सबसे गंभीर आरोप ओएमआर शीट से जुड़ा है. सीआईडी के अनुसार, एफआरओ परीक्षा में 350 से अधिक और एसीएफ परीक्षा में 150 से अधिक ओएमआर शीट में कथित तौर पर बदलाव किया गया. आरोप है कि जिन अभ्यर्थियों का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं था, उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए ओएमआर में हेरफेर किया गया. परीक्षा में ओएमआर शीट का इस्तेमाल उत्तरों के आधार पर अंक निर्धारित करने के लिए होता है. ऐसे में ओएमआर में बदलाव का आरोप परीक्षा की पूरी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है.
उत्तर पुस्तिकाएं सुरक्षित स्थान से बाहर निकालने का भी आरोप
इस मामले की जांच में कथित गड़बड़ी का एक और तरीका सामने आया है. आरोप है कि कुछ अभ्यर्थियों की मूल उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित स्थान से बाहर निकालकर उनमें बाद में उत्तर लिखवाए गए और फिर उन्हें वापस जमा कराया गया. अदालत के आदेश में भी मूल उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित स्थान से निकालने और उनमें दोबारा जवाब लिखने अथवा बदलाव करने संबंधी आरोपों का उल्लेख है. हालिया जांच में सामने आए बयानों के अनुसार कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को बाहर ले जाकर मॉडल उत्तर के आधार पर भरने की बात भी सामने आई है. इन बयानों की स्वतंत्र पुष्टि और सत्यता की जांच सीआईडी कर रही है.
अभ्यर्थियों से सिर्फ पैसे नहीं, दस्तावेज भी लिए जाने का आरोप
अभय तिवारी कथित सिंडिकेट की कार्यप्रणाली में अभ्यर्थियों से दस्तावेज लेने का आरोप भी सामने आया है. अदालत को यह भी जानकारी दी गई है की कुछ अभ्यर्थियों से मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ब्लैंक चेक, हस्ताक्षर किए हुए खाली स्टांप पेपर और हस्ताक्षर किए हुए खाली कागज लिए जाते थे.
आशंका है कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल पैसे की वसूली की गारंटी और अभ्यर्थियों पर दबाव बनाए रखने के लिए किया जाता था. यानी कथित नेटवर्क में अभ्यर्थी से संपर्क करने से लेकर रकम लेने और भुगतान सुनिश्चित करने तक एक पूरी व्यवस्था बनाए जाने का आरोप है.
जेपीएससी की गोपनीय उत्तर कुंजी तक पहुंच का आरोप
अभय तिवारी मामले में परीक्षा की गोपनीयता से जुड़ा एक और गंभीर आरोप सामने आया है. अदालत में दी गई जानकारी के अनुसार अप्रैल 2026 में हुई झारखंड सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी आधिकारिक तौर पर जारी होने से पहले ही जेपीएससी की तत्कालीन उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता द्वारा टीडीपीएल कर्मचारी मोहम्मद उस्मान को वाट्सऐप पर भेजे जाने की बात जांच में सामने आई. जांच एजेंसी ने इसे परीक्षा की गोपनीयता से जुड़ा महत्वपूर्ण बिंदु माना है. अब जांच इस बात पर भी केंद्रित है कि गोपनीय उत्तर कुंजी किसके माध्यम से किस तक पहुंची और इसका इस्तेमाल कथित सिंडिकेट ने किस तरह किया.
ब्लैकलिस्टेड टीडीपीएल को काम मिलने का मामला भी जांच के घेरे में
इस मामले में परीक्षा कराने वाली कंपनी टीडीपीएल जिससे अभय तिवारी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था की भूमिका भी जांच के केंद्र में है. सीआईडी के द्वारा अदालत में दी गई जानकारी के अनुसार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने टीडीपीएल को मई 2025 में तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया था. कंपनी पर गंभीर लापरवाही और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने जैसे आरोप थे.
इसके बावजूद आरोप है कि कंपनी को जेपीएससी से परीक्षा से जुड़े काम मिलते रहे. सीआईडी इस बात की भी जांच कर रही है कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी को जेपीएससी में काम किस प्रक्रिया के तहत मिला और इसमें किन लोगों की भूमिका थी. आरोप यह भी है कि कंपनी को नियमित टेंडर की बजाय नामांकन के आधार पर काम दिया गया और परीक्षा प्रक्रिया के कई महत्वपूर्ण काम उसके जिम्मे रहे.
टीडीपीएल और जेपीएससी के बीच कड़ी बनने का आरोप
इसी बिंदु पर अभय तिवारी की कथित भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है. सीआईडी का आरोप है कि टीडीपीएल से जुड़े होने के कारण अभय के पास कंपनी के लोगों तक पहुंच थी. साथ ही अभ्यर्थियों के बीच भी उसका संपर्क था। जांच में यह भी आरोप सामने आया है कि टीडीपीएल को जेपीएससी से जोड़ने और कंपनी को परीक्षा से संबंधित काम मिलने में अभय ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई. केस डायरी में अभय के टीडीपीएल कर्मचारियों, जेपीएससी से जुड़े लोगों, अभ्यर्थियों और कथित वित्तीय मध्यस्थों के साथ संपर्क का भी उल्लेख किया है.
बैंक खाते ने भी खोले कथित आर्थिक कनेक्शन
जांच एजेंसी ने अभय तिवारी के बैंक खाते में हुए लेन-देन को भी महत्वपूर्ण माना है. सीआईडी की ओर से अदालत में बताया गया कि टीडीपीएल के निदेशक रांची के रेडिसन ब्लू होटल में ठहरे थे और उनके होटल खर्च का भुगतान कथित तौर पर अभय तिवारी के बैंक खाते से यूपीआई के जरिए किया गया. जांच एजेंसी ने इसे अभय और टीडीपीएल के निदेशकों के बीच आर्थिक नजदीकी का संकेत माना है. अब जांच में यह देखा जा रहा है कि अभय के बैंक खातों में किन लोगों से रकम आई, किन लोगों को रकम भेजी गई और इन लेन-देन का परीक्षा मामले से क्या संबंध है.
24 अभ्यर्थियों का नेटवर्क, 11 के सफल होने का दावा
अभय तिवारी की कथित भूमिका को समझने में सह-आरोपी बुधेश्वर भगत का बयान भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. बुधेश्वर भगत ने जांच अधिकारी के सामने दावा किया कि उसने 14वीं जेपीएससी के लिए 24 अभ्यर्थियों की व्यवस्था की थी और उनके नाम अभय तिवारी को दिए थे. जांच एजेंसी के अनुसार, इन 24 में से 11 अभ्यर्थियों ने कथित तौर पर 10-10 लाख रुपये दिए और वे प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए. ये बयान सीआईडी के लिए अहम कड़ी माना जा रहा है.
अदालत ने जमानत देने से क्यों किया इनकार?
9 सितंबर को अदालत ने अभय तिवारी की जमानत याचिका खारिज करते हुए जांच में सामने आई कई कड़ियों को महत्वपूर्ण माना. अदालत के सामने अभय के बैंक लेन-देन, टीडीपीएल के निदेशकों से कथित आर्थिक संपर्क, अभ्यर्थियों के साथ संपर्क, परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े लोगों के साथ संबंध और सह-आरोपियों के बयानों समेत कई बिंदु रखे गए. अदालत ने माना कि अभय की भूमिका सिर्फ टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर तक सीमित नहीं दिखाई देती. प्रथमदृष्टया उसके खिलाफ परीक्षा में कथित हेरफेर से जुड़ी पर्याप्त सामग्री मौजूद है. अभय तिवारी 22 जुलाई 2026 से न्यायिक हिरासत में है.
कितनी रकम का खेल था, इसका पूरा हिसाब अभी बाकी
जांच में अलग-अलग अभ्यर्थियों से अलग-अलग रकम लिए जाने के आरोप सामने आए हैं. 11 अभ्यर्थियों से 10-10 लाख रुपये लेने का दावा ही करीब 1.10 करोड़ रुपये तक पहुंचता है. इसके अलावा पीटी और अंतिम चयन के लिए अलग-अलग रकम, इंटरव्यू में कथित सेटिंग और अन्य अभ्यर्थियों से लेन-देन के आरोप भी जांच का हिस्सा हैं. ऐसे में जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि कथित नेटवर्क से कुल कितनी रकम जुटाई गई, पैसा किन खातों में पहुंचा और इस रकम को आगे किन लोगों तक पहुंचाया गया.
जांच का मुख्य बिंदु है अभय
जांच एजेंसी के आरोपों को जोड़कर देखें तो अभय तिवारी पर एक ऐसे कथित नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है. जिसमें पहले अभ्यर्थियों के बीच उसकी अपनी परीक्षा सफलताओं के जरिए भरोसा बनाया गया. इसके बाद एजेंटों के माध्यम से अभ्यर्थियों को जोड़ा गया, परीक्षा के अलग-अलग चरणों के लिए रकम तय होने का आरोप लगा और फिर परीक्षा प्रक्रिया में कथित प्रभाव और हेरफेर का खेल चलाया गया. ओएमआर में बदलाव, उत्तर पुस्तिका बाहर निकालने, गोपनीय उत्तर कुंजी पहले हासिल करने और अभ्यर्थियों से मूल प्रमाण पत्र व हस्ताक्षर किए हुए कागजात लेने जैसे आरोप इस मामले को महज पेपर लीक से कहीं आगे ले जाते हैं.
हालांकि ये सभी बातें फिलहाल जांच एजेंसी के आरोप, केस डायरी में दर्ज सामग्री और अदालत में पेश किए गए तथ्यों पर आधारित हैं. अभय तिवारी और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप अभी न्यायिक परीक्षण के अधीन हैं और दोष सिद्ध होना बाकी है.
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