ETV Bharat / state

राज्य स्तरीय समान परीक्षा: नौवीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 7 मार्च से, जानिए टाइम टेबल

शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 और 11 की वार्षिक परीक्षाओं का विस्तृत टाइम टेबल जारी किया.

Office of the Director Secondary Education, Bikaner
कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर (ETV Bharat Bikaner)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 14, 2026 at 8:12 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बीकानेर: शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना के तहत कक्षा 9 और 11 की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल मंगलवार रात जारी किया. इस बार वार्षिक परीक्षाएं 7 मार्च से शुरू होंगी. सत्र 2025-26 में वार्षिक परीक्षाएं दो पारियों में होंगी. प्रथम पारी सुबह 8:30 से 11:45 बजे और द्वितीय पारी दोपहर 1:00 से 4:15 बजे तक होगी.

ये रहेगा शेड्यूल : शिक्षा विभाग से जारी टाइम टेबल के अनुसार 7 मार्च को कक्षा 9 की अंग्रेजी और कक्षा 11 की 'आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत' विषय की परीक्षा होगी. 9 मार्च को कक्षा 9 की हिंदी और कक्षा 11 की अंग्रेजी अनिवार्य की परीक्षा होगी. 10 मार्च को गणित, 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान, 12 मार्च को तृतीय भाषा और 13 मार्च को विज्ञान का पेपर होगा. 14 मार्च को कक्षा 9 की स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और कक्षा 11 के वैकल्पिक विषयों की परीक्षा ली जाएगी.

पढ़ें:5वीं में अब 'ऑटो प्रमोशन' खत्म, फेल होने पर दो माह में मिलेगा दूसरा मौका

एक दिन का अवकाश: परीक्षाएं सोमवार से शुरू होकर गुरुवार को खत्म होगी. इस दौरान केवल एक दिन 15 मार्च को रविवार का अवकाश रहेगा. 16 मार्च से शेष विषयों की परीक्षाएं होंगी. कक्षा 9 की सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा और राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन जैसे विषय शामिल हैं, जबकि कक्षा 11 में कृषि संज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, भूगोल, ऐच्छिक गणित, अंग्रेजी साहित्य और समाजशास्त्र की परीक्षाएं होंगी. परीक्षा 19 मार्च तक चलेगी.

संस्था प्रधान होंगे जिम्मेदार: परीक्षा के प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और नकल की रोकथाम को लेकर विभाग ने पूरी तरह से संस्था प्रधानों को जिम्मेदारी दी. पुलिस सुरक्षा में प्रश्न पत्रों की गोपनीयता की जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी. परीक्षा से पहले सुनियोजित तरीके से प्रश्न पत्र को शाला तक लाने और वितरण की व्यवस्था खुद की देखरेख में करनी होगी.

पढ़ें:आरबीएसई: 12 फरवरी से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, पहली बार फरवरी में ही हो जाएंगे दसवीं के एग्जाम, जानिए टाइम टेबल

तबादलों के साथ ही घोषित परीक्षा कार्यक्रम: पिछले सप्ताह शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में प्रिंसिपल और व्याख्याता के तबादले किए गए थे. इन तबादलों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब कक्षा 9 और 11 की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी किया गया. स्थानांतरित हुए प्रिंसिपल और व्याख्याता को अब संशोधन तबादले के लिए परीक्षाओं तक इंतजार करना पड़ सकता है.

पढ़ें:RBSE 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा 12 फरवरी से, 19.86 लाख परीक्षार्थी देंगे परीक्षा

TAGGED:

ANNUAL EXAM IN 2025 YEAR
ANNUAL EXAM WILL BE HELD IN 2 SHIFT
EXAMS WILL BE MARCH 7TH TO 19TH
शिक्षा विभाग से टाइम टेबल जारी
STATE LEVEL STANDARDIZED EXAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.