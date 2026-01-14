ETV Bharat / state

राज्य स्तरीय समान परीक्षा: नौवीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 7 मार्च से, जानिए टाइम टेबल

बीकानेर: शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना के तहत कक्षा 9 और 11 की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल मंगलवार रात जारी किया. इस बार वार्षिक परीक्षाएं 7 मार्च से शुरू होंगी. सत्र 2025-26 में वार्षिक परीक्षाएं दो पारियों में होंगी. प्रथम पारी सुबह 8:30 से 11:45 बजे और द्वितीय पारी दोपहर 1:00 से 4:15 बजे तक होगी.

ये रहेगा शेड्यूल : शिक्षा विभाग से जारी टाइम टेबल के अनुसार 7 मार्च को कक्षा 9 की अंग्रेजी और कक्षा 11 की 'आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत' विषय की परीक्षा होगी. 9 मार्च को कक्षा 9 की हिंदी और कक्षा 11 की अंग्रेजी अनिवार्य की परीक्षा होगी. 10 मार्च को गणित, 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान, 12 मार्च को तृतीय भाषा और 13 मार्च को विज्ञान का पेपर होगा. 14 मार्च को कक्षा 9 की स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और कक्षा 11 के वैकल्पिक विषयों की परीक्षा ली जाएगी.

पढ़ें:5वीं में अब 'ऑटो प्रमोशन' खत्म, फेल होने पर दो माह में मिलेगा दूसरा मौका

एक दिन का अवकाश: परीक्षाएं सोमवार से शुरू होकर गुरुवार को खत्म होगी. इस दौरान केवल एक दिन 15 मार्च को रविवार का अवकाश रहेगा. 16 मार्च से शेष विषयों की परीक्षाएं होंगी. कक्षा 9 की सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा और राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन जैसे विषय शामिल हैं, जबकि कक्षा 11 में कृषि संज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, भूगोल, ऐच्छिक गणित, अंग्रेजी साहित्य और समाजशास्त्र की परीक्षाएं होंगी. परीक्षा 19 मार्च तक चलेगी.