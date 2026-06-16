दो करोड़ से ज्यादा कीमत के मादक पदार्थों का नष्टीकरण, फर्नेश में जला गांजा तो दफन हुई नशीली सिरप
नशामुक्त समाज के निर्माण और अवैध ड्रग्स के खिलाफ जारी विशेष अभियान के तहत बस्तर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 16, 2026 at 2:55 PM IST
जगदलपुर : बस्तर पुलिस ने जिले के अलग-अलग थानों में जब्त किए गए 2 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मादक पदार्थों का विधिवत नष्टीकरण किया है. यह पूरी कार्रवाई बस्तर पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गठित हाईलेवल ड्रग डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में संपन्न हुई.
2234 किलो गांजा और नशीली सिरप हुए नष्ट
पुलिस से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, बस्तर जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दर्ज कुल 61 एनडीपीएस (NDPS) मामलों में यह खेप जब्त की गई थी. नष्ट किए गए मादक पदार्थों में जब्त गांजा 2234 किलोग्राम 648 ग्राम और नशीली सिरप 6500 मिली लीटर कुल अनुमानित कीमत 2 करोड़ 2 लाख 97 हजार 560 है.
फर्नेस भट्ठी और इको-फ्रेंडली रीसाइक्लिंग का इस्तेमाल
मादक पदार्थों को नष्ट करने के लिए निर्धारित कानूनी और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन किया गया. जब्त गांजे की भारी मात्रा को एनएमडीसी (NMDC) की फर्नेस भट्ठी में जलाकर पूरी तरह से खाक कर दिया गया.
नशीली सिरप का निपटारा
6500 एमएल सिरप को बोतलों से निकालकर सुरक्षित तरीके से गहरा गड्ढा खोदकर नष्ट किया गया. सिरप की खाली प्लास्टिक बोतलों को खुले में फेंकने के बजाय, पर्यावरणीय मानकों के तहत रीसाइक्लिंग (पुनर्चक्रण) के लिए सीधे प्लास्टिक फैक्ट्री भेजा गया.
पुलिस कप्तान का संदेश
मामले की जानकारी देते हुए बस्तर एसपी शलभ कुमार सिन्हा ने कहा कि समाज को नशामुक्त बनाना बस्तर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है. जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध बिक्री के खिलाफ यह प्रभावी अभियान लगातार जारी रहेगा.अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. इस बड़ी कार्रवाई से बस्तर में सक्रिय अंतर्राज्यीय और स्थानीय नशा तस्करों के नेटवर्क को एक बड़ा झटका लगा है.
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