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अंधड़ ने पहुंचाया लोगों के आशियानों को नुकसान, कई गांवों की बिजली गुल, अंधेरे में आबादी

अंधड़ ने पहुंचाया लोगों के आशियानों को नुकसान ( PHOTO- ETV Bharat )