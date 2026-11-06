वृंदावन में निराश्रित माताओं ने जलाए खुशियों के दीपक, गोपीनाथ मंदिर में निराश्रित एवं विधवा माताओं ने मनाई दीपावली
वृंदावन के गोपीनाथ मंदिर में शुक्रवार को दीपावली महोत्सव का आयोजन किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 10:05 PM IST
मथुरा : वृंदावन के गोपीनाथ मंदिर में शुक्रवार को दीपावली महोत्सव का आयोजन किया गया. इस दौरान निराश्रित एवं विधवा माताओं ने खुशियों के दीप जलाकर त्योहार को नई उमंग के साथ मनाया. इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं.
वृंदावन के गोपीनाथ मंदिर में शुक्रवार को निराश्रित एवं विधवा माताओं ने सुलभ इंटरनेशनल संस्था के तत्वावधान में दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. सैकड़ों की संख्या में माता-बहनों ने अपने हाथ से बने हुए मिट्टी के दीये जलाकर उमंग के साथ दीपावली का पर्व मनाया.
कार्यकारिणी संयोजक नित्या पाठक ने बताया कि दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ माताओं-बहनों के साथ मनाया जा रहा है. वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में एक पहल शुरू की गई थी. सुलभ इंटरनेशनल संस्था के संस्थापक स्वर्गीय बिंदेश्वरी पाठक ने समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए माता को एक साथ होली-दिवाली रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है.
उन्होंने कहा कि निराश्रित माता-बहनों के साथ त्योहार मनाया जाता है. उनके जीवन में भी खुशियों के रंग भरे जाते हैं. उनके जीवन के अंधकार में प्रकाश लाने की कोशिश की जा रही है. अगर माता खुश होती हैं तो उनका आंगन भी खुशियों से भरा रहता है. इनका जीवन भी खुशियों से भरा रहे.
निर्मला माता ने बताया कि दीपावली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं. हम लोग होली, दीपावली और रक्षाबंधन तीन पर्व मनाते हैं. दीपावली को लेकर कई दिन पहले तैयारी शुरू कर दी जाती है और मिट्टी से दीपक तैयार करते हैं. आज गोपीनाथ मंदिर में दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं.
सिया दुलारी पाठक ने बताया कि दीपावली का पर्व बहुत अच्छे से मना रहे हैं. सभी माता-बहनों के साथ एक साथ त्योहार मनाने का मौका मिलता है.
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