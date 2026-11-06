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वृंदावन में निराश्रित माताओं ने जलाए खुशियों के दीपक, गोपीनाथ मंदिर में निराश्रित एवं विधवा माताओं ने मनाई दीपावली

वृंदावन के गोपीनाथ मंदिर में दीपावली महोत्सव का आयोजन ( Photo credit: ETV Bharat )

मथुरा : वृंदावन के गोपीनाथ मंदिर में शुक्रवार को दीपावली महोत्सव का आयोजन किया गया. इस दौरान निराश्रित एवं विधवा माताओं ने खुशियों के दीप जलाकर त्योहार को नई उमंग के साथ मनाया. इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं.



वृंदावन के गोपीनाथ मंदिर में शुक्रवार को निराश्रित एवं विधवा माताओं ने सुलभ इंटरनेशनल संस्था के तत्वावधान में दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. सैकड़ों की संख्या में माता-बहनों ने अपने हाथ से बने हुए मिट्टी के दीये जलाकर उमंग के साथ दीपावली का पर्व मनाया.