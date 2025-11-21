उदयपुर की रॉयल वेडिंग में आमेर का बाबू हाथी बनेगा खास आकर्षण
उदयपुर के जगमंदिर आइलैंड पैलेस में आयोजित हो रहा भव्य विवाह समारोह. आमेर के 'बाबू' पर रहेगी खास नजर...
Published : November 21, 2025 at 6:29 PM IST
उदयपुर: झीलों की नगरी एक बार फिर शाही अंदाज में होने वाली रॉयल वेडिंग की तैयारियों में डूबा हुआ है. 21 से 24 नवंबर तक जगमंदिर आइलैंड पैलेस में आयोजित होने वाले इस भव्य विवाह समारोह का सबसे बड़ा आकर्षण बनेगा आमेर के हाथी गांव से विशेष रूप से बुलवाया गया बाबू हाथी. अपनी शांत स्वभाव और राजस्थानी परंपरागत सजावट के लिए प्रसिद्ध बाबू इस शादी की शान बढ़ाने वाला है.
यह होगा खास आयोजन : शादी आयोजकों के अनुसार बाबू को प्राकृतिक रंगों से बनी खूबसूरत रंगोली, पारंपरिक राजस्थानी गहनों, माथे की सजावट और शाही वस्त्रों से सजाया जाएगा. जिससे उसकी उपस्थिति बिल्कुल शाही और प्रभावशाली दिखेगी.
हाथी के मालिक बल्लू खान ने बताया कि बाबू को इस विवाह समारोह के लिए स्पेशल डिमांड पर भेजा गया है. उन्होंने बताया कि बाबू को यात्रा और समारोह के लिए पूरी तरह तैयार किया गया है, ताकि वह दूल्हा-दुल्हन की एंट्री और मेहमानों के स्वागत के दौरान विशेष आकर्षण बन सके.
यह शादी अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा एलिजाबेथ मंटेना और अमेरिकी मूल के दूल्हे वामसी गडिराजू के बीच होने जा रही है. उदयपुर की झीलों, महलों और विरासत के बीच होने वाली यह रस्में शहर को फिर एक बार अंतरराष्ट्रीय मंच पर चर्चा में ला रही हैं.