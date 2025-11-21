ETV Bharat / state

उदयपुर की रॉयल वेडिंग में आमेर का बाबू हाथी बनेगा खास आकर्षण

उदयपुर के जगमंदिर आइलैंड पैलेस में आयोजित हो रहा भव्य विवाह समारोह. आमेर के 'बाबू' पर रहेगी खास नजर...

Babu Hathi of Amber
आमेर का बाबू हाथी (ETV Bharat Udaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 21, 2025 at 6:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर: झीलों की नगरी एक बार फिर शाही अंदाज में होने वाली रॉयल वेडिंग की तैयारियों में डूबा हुआ है. 21 से 24 नवंबर तक जगमंदिर आइलैंड पैलेस में आयोजित होने वाले इस भव्य विवाह समारोह का सबसे बड़ा आकर्षण बनेगा आमेर के हाथी गांव से विशेष रूप से बुलवाया गया बाबू हाथी. अपनी शांत स्वभाव और राजस्थानी परंपरागत सजावट के लिए प्रसिद्ध बाबू इस शादी की शान बढ़ाने वाला है.

यह होगा खास आयोजन : शादी आयोजकों के अनुसार बाबू को प्राकृतिक रंगों से बनी खूबसूरत रंगोली, पारंपरिक राजस्थानी गहनों, माथे की सजावट और शाही वस्त्रों से सजाया जाएगा. जिससे उसकी उपस्थिति बिल्कुल शाही और प्रभावशाली दिखेगी.

बाबू हाथी बनेगा खास आकर्षण (ETV Bharat Udaipur)

हाथी के मालिक बल्लू खान ने बताया कि बाबू को इस विवाह समारोह के लिए स्पेशल डिमांड पर भेजा गया है. उन्होंने बताया कि बाबू को यात्रा और समारोह के लिए पूरी तरह तैयार किया गया है, ताकि वह दूल्हा-दुल्हन की एंट्री और मेहमानों के स्वागत के दौरान विशेष आकर्षण बन सके.

पढे़ं : उदयपुर में रॉयल वेडिंग आज से शुरू, ट्रंप जूनियर सहित हॉलीवुड-बॉलीवुड के सितारे होंगे शामिल

पढे़ं : उदयपुर में अमेरिकी उद्योगपति के बेटे की डेस्टिनेशन वेडिंग, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर परिवार समेत होंगे शामिल

यह शादी अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा एलिजाबेथ मंटेना और अमेरिकी मूल के दूल्हे वामसी गडिराजू के बीच होने जा रही है. उदयपुर की झीलों, महलों और विरासत के बीच होने वाली यह रस्में शहर को फिर एक बार अंतरराष्ट्रीय मंच पर चर्चा में ला रही हैं.

TAGGED:

DESTINATION WEDDING
AMERICAN INDUSTRIALISTS SON
BABU HATHI OF AMBER
नेत्रा एलिजाबेथ मंटेना
UDAIPUR ROYAL WEDDING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Train Rule : मिडिल बर्थ खोलने का क्या है नियम ? रेलवे ने जारी किए दिशा-निर्देश

रोजाना एक कप कॉफी पीने से फैटी लिवर का खतरा हो सकता है कम, डॉक्टर से जानें कैसे?

मिट्टी की घटती उर्वरा क्षमता किसानों के लिए चिंता, खारे पानी की समस्या से बढ़ी चुनौतियां

हर तीसरी औरत ने झेला है जीवनकाल में सेक्शुअल वायलेंस, जानें क्या कहती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन की रिपोर्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.