ETV Bharat / state

कमजोर मानसून, लेकिन हिमाचल में बारिश का रिकॉर्ड, आखिर कैसे बरसे 27 फीसदी ज्यादा बादल?

शिमला: मानसून सीजन शुरू होने से पहले इस बार सामान्य से कम बारिश की संभावना जताई थी. शुरुआती दिनों में भी मानसून की धीमी चाल ने इन आशंकाओं को सही साबित होता दिखाया, लेकिन जुलाई की शुरुआत के साथ ही हिमाचल में मौसम ने ऐसा यू-टर्न लिया कि बारिश के सारे समीकरण बदल गए. महज आठ दिनों में प्रदेश में सामान्य से 27 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है.

1 से 8 जुलाई के बीच प्रदेश में 65.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि इस अवधि का सामान्य आंकड़ा 51.5 मिलीमीटर है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रदेश के 12 में से 9 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है, जबकि केवल 3 जिले ही सामान्य से पीछे रहे. किन्नौर ने तो सभी रिकॉर्ड पीछे छोड़ते हुए सामान्य से 163 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की है.

आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि भले ही पूरे मानसून के लिए कमजोर बारिश का पूर्वानुमान हो, लेकिन फिलहाल हिमाचल में मानसून पूरी ताकत के साथ सक्रिय नजर आ रहा है. हालांकि, यह सक्रियता पूरे प्रदेश में एक जैसी नहीं है. कहीं बादल जमकर बरस रहे हैं तो कहीं अब भी सामान्य से कम बारिश हो रही है. ऐसे में जुलाई के पहले आठ दिनों के आंकड़ों से यह तस्वीर साफ संकेत दे रही है कि जुलाई में अभी तक मानसून प्रदेश में असमान लेकिन प्रभावी रूप से सक्रिय है.

कहां कितनी हुई बारिश?

हिमाचल में सबसे दिलचस्प तस्वीर जिलावार आंकड़ों में सामने आई है. प्रदेश के 12 में से 9 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज हुई है, जबकि बिलासपुर, हमीरपुर और लाहौल-स्पीति ही सामान्य से पीछे रहे. दूसरी ओर किन्नौर में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है. यहां 34.4 मिलीमीटर बारिश हुई है. यह सामान्य से 163 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई है, जो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है.