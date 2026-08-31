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उत्तराखंड के इस विभाग में सिर्फ कागजों पर हुए तबादले! कर्मचारियों ने नहीं ली नई तैनाती, चिट्ठी भी बेअसर

देहरादून: कहने को तो उत्तराखंड वन विभाग में इस बार बंपर तबादले हुए, लेकिन हकीकत में ये स्थानांतरण केवल कागजी ही रह गए. यानी तमाम तबादलों में स्थानांतरण के लिए आदेश तो हुआ, पर ये आदेश लागू नहीं हो पाए. खास बात यह है कि ऐसे एक या दो मामले नहीं हैं, बल्कि दर्जनों मामले हैं, जहां कर्मचारियों ने नई तैनाती ही नहीं ली.

वन विभाग में कागजों पर हुए तबादले: उत्तराखंड में इस बार वन विभाग के भीतर तबादला सूची काफी लंबी रही. मकसद था कि वन विभाग में तैनात कर्मचारियों को उनकी सहूलियत के हिसाब से तैनाती दी जाए, ताकि वह विभाग में मन लगाकर काम कर सकें. इसमें ऐसे कर्मचारी भी थे, जो पिछले लंबे समय से स्थानांतरण की डिमांड कर रहे थे.

जंबो ट्रांसफर लिस्ट का नहीं हुआ असर: खास बात यह है कि काफी वक्त लगाने के बाद हुए होमवर्क के आधार पर जंबो ट्रांसफर लिस्ट जारी भी हो गई. लेकिन अब करीब एक महीना होने को है और अब तक इन आदेशों का कई जगह पालन नहीं हो पा रहा है.

वन मुख्यालय ने अफसरों को लिखी चिट्ठी: अहम बात यह है कि वन विभाग के अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं और उन्हें भी नई तैनाती न लिए जाने से जुड़ी रिपोर्ट मिल रही है. शायद यही कारण है कि वन मुख्यालय ने बाकायदा ऐसे तमाम अधिकारियों को चिट्ठी लिखी है, जिनके यहां स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं हुआ है. इस पत्र में यह साफ किया गया है की तबादला आदेश का पालन जल्द से जल्द करवाया जाए और जिन कर्मचारियों का नई तबादला सूची में नाम है, उन्हें नई तैनाती पर भेजा जाए.