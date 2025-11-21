ETV Bharat / state

सावधान! कहीं आप नकली दवा तो नहीं खा रहे? प्रतिबंध के बाद भी बाजार में पहुंच रही हैं नकली दवाइयां

प्रदेश में डायबिटीज, एंटी-एलर्जी, एंटीबायोटिक और सर्दी-जुकाम की नकली दवाएं बड़े स्तर पर बेची जा रही हैं.

Published : November 21, 2025 at 3:31 PM IST

जयपुर: जो दवा आप अपनी बीमारी दूर करने के लिए खा रहे हैं, क्या वह असली है या नकली? जब तक इसकी जानकारी आपके पास पहुंचेगी, तब तक हजारों की संख्या में वह दवा बाजार में बिक चुकी होगी. सर्दी के मौसम में एंटी-एलर्जी और एंटीबायोटिक दवाओं की सबसे अधिक मांग है और इसी मांग ने नकली दवा माफियाओं के लिए बड़ा बाजार खड़ा कर दिया है.

प्रदेश में डायबिटीज, एंटी-एलर्जी, एंटीबायोटिक और सर्दी-जुकाम की नकली दवाएं बड़े स्तर पर बेची जा रही हैं. इसका खुलासा ड्रग विभाग की जांच में हुआ है. पिछले तीन साल में बड़ी संख्या में ऐसी फार्मा कंपनियों के लाइसेंस रद्द हुए हैं, जो नकली दवा बनाकर बाजार में बेच रही थीं. हाल ही में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. इसके संबंधित कंपनी को प्रतिबंधित करने के बाद भी वह अगले तीन महीने तक दवा का उत्पादन करती रही और हजारों की संख्या में प्रदेश में वह नकली दवा बेच दी गई.

पढ़ें: चूने से बनाई पेन किलर टेबलेट बाजार में बेची, ड्रग कंट्रोलर ने कोटा में पकड़ी 50000 गोलियां

20 लाख रुपए की दवा जब्त: ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के औषधि नियंत्रक ने बताया है कि कंपनी की औषधि निर्माण गतिविधियों पर 29 मार्च, 2025 से ही अग्रिम आदेशों तक रोक लगाई जा चुकी थी. इसके बाद भी कंपनी ने दवाइयों का निर्माण जारी रखा और अगस्त-सितंबर माह में बड़ी संख्या में नकली दवाई राजस्थान में बेच दी. प्रदेश में ड्रग विभाग ने 24 फर्मों का निरीक्षण करते हुए टेबलेट के स्टॉक पर रोक लगाई और करीब 20 लाख रुपए की दवाएं जब्त की गई थी.

फाटक ने बताया कि अवमानक और नकली दवाओं को लेकर विभाग समय-समय पर कार्रवाई करता रहता है. पिछले कुछ समय से प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई है और बड़ी संख्या में नकली दवाइयों का स्टॉक भी जब्त किया गया है. पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखें तो वित्तीय वर्ष 2023-2024 में नकली दवाइयों के 38 मामले सामने आए. वर्ष 2024-2025 में 16 नकली दवाइयों के मामले सामने आए. वर्ष 2025-2026 में अभी तक 4 मामले सामने आए हैं, जबकि इस वर्ष 50 दवाएं अवमानक पाई गईं. कई फार्मा कंपनियों के लाइसेंस निरस्त किए गए.

यह भी पढ़ें: अजमेर में 11 करोड़ की नकली दवा बरामद, कोरोना काल में नशीली दवाई की खेप पर बड़ी कार्रवाई

कैसे करें नकली दवा की पहचान: फाटक ने बताया कि दवा डॉक्टर की पर्ची से लाइसेंसधारी मेडिकल स्टोर से ही लें और दवा का बिल अवश्य लें. दवा के पैकेट पर निर्माता कंपनी का नाम, बैच नंबर, निर्माण एवं समाप्ति तिथि अवश्य देखें. बहुत सस्ती दवा, दवा की पैकिंग पर गलत वर्तनी, टूटी सील या रंग फीका होना नकली दवा का संकेत हो सकता है. ऐसे मामलों की सूचना तुरंत जिलों के औषधि नियंत्रण कार्यालयों के अधिकारियों को दें, जिससे ऐसे औषधि विक्रेताओं एवं निर्माताओं पर सख्त कार्रवाई की जा सके तथा अमानक एवं भ्रामक दवाओं की विशेष निगरानी कर रोकथाम में सहयोग मिल सके.

