ETV Bharat / state

सीवर चैंबर में जान दांव पर- सुप्रीम कोर्ट, सरकारी रोक व करोड़ों की मशीनरी, समाधान फिर भी नहीं

ठेकेदार का तर्क - चैंबर गहरा नहीं, इसीलिए उपकरण की जरूरत नहीं : मौके पर मौजूद ठेकेदार से जब पूछा गया कि प्रतिबंध के बावजूद कर्मचारी को सीवर चैंबर में क्यों उतारा जा रहा है तो उसने जवाब दिया कि संबंधित चैंबर अधिक गहरा नहीं है. ऐसे में किसी विशेष सुरक्षा उपकरण की आवश्यकता नहीं है. ठेकेदार ने कहा, 'क्या इसकी सफाई ही नहीं करें, इसे ऐसे ही छोड़ दें?' जब उससे पूछा गया कि क्या इस सफाई का कार्य मशीनों से नहीं कराया जा सकता तो उसने कहा कि चैंबर में फंसे पत्थर और मलबे मशीन से नहीं निकल सकते, इसीलिए कर्मचारी को उतारा गया है. जब ठेकेदार से पूछा गया कि बिना सुरक्षा उपकरणों के कर्मचारी से सीवर चैंबर की सफाई कराना नियमों का उल्लंघन है तो उसने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 'काम करें या छोड़कर चले जाएं... फिर आप ही सफाई करते रहना.' ठेकेदार का ये जवाब मौके पर सुरक्षा मानकों को लेकर बरती जा रही लापरवाही को उजागर करता है.

ETV Bharat की टीम जयपुर नगर निगम के हवामहल जोन में पहुंची. यहां सीवर चैंबर की सफाई कर रहे कर्मचारी से पूछा कि क्या उन्हें सफाई के दौरान सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं तो कर्मचारी ने कहा कि उसके पास किसी तरह का कोई सुरक्षा किट नहीं है. हालांकि, जैसे ही उसकी नजर मौके पर मौजूद ठेकेदार पर पड़ी तो वो आगे कुछ भी कहने से बचने लगा और चुप हो गया.

हादसों से नहीं ली सीख : मौत का सीवर चैम्बर का सबसे ताजा मामला जयपुर का है, जहां सीवर सफाई के दौरान दो लोगों की मौत ने सिस्टम पर सवाल खड़े किए. इस घटना के बाद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे. बावजूद इसके आज भी राजधानी में सीवर चैंबर में उतरकर सफाई करते कर्मचारियों की तस्वीरें सामने आती रही हैं, जबकि यहां संसाधनों और मशीनों की उपलब्धता सबसे ज्यादा है.

जयपुर : विकास के लंबे-चौड़े दावों, आधुनिक मशीनों की खरीद और 'मैनहोल नहीं, मशीन होल' जैसे संकल्प के बावजूद राजस्थान में आज भी सफाई कर्मचारियों की जिंदगी सीवर चैंबर में दांव पर लगी हुई है. सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश, राज्य सरकार की रोक और बार-बार होने वाले हादसों के बावजूद प्रदेश के कई नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों को बिना पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों के सीवर और सेप्टिक टैंक में उतारा जा रहा है. नतीजन जहरीली गैस से दम घुटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं.

2020 में किया था बड़ा ऐलान, फिर भी नहीं रुके हादसे : 7 जुलाई 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि किसी भी सफाई कर्मचारी को सीवरेज चैंबर में नहीं उतारा जाएगा. उन्होंने कहा था कि सीवर की सफाई पूरी तरह मशीनों से कराई जाएगी और 'मैनहोल' को 'मशीन होल' बनाया जाएगा. इसके बाद वर्ष 2020 और 2021 में ऐसी घटनाओं में कमी भी देखने को मिली, लेकिन बाद के वर्षों में फिर से लापरवाही बढ़ गई. 2022 से लेकर अब तक कई हादसे सामने आ चुके हैं, जिनमें अनेक सफाई कर्मचारियों की जान चली गई.

सीवर चैंबर की सफाई करवाते लोग (ETV Bharat Jaipur)

सात वर्षों में 20 कर्मचारियों की मौत : राजस्थान में बीते सात वर्षों के दौरान सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से करीब 20 सफाई कर्मचारियों की मौत हो चुकी है. अधिकतर मामलों में सामने आया कि कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं थे या फिर मशीनों के बजाय सीधे चैंबर में उतारा गया.

पढे़ं. राजस्थान में छोटे अंतराल में बड़े सेप्टिक टैंक हादसे, बुनियादी सुविधाओं को मोहताज सफाई कर्मी

हाल के प्रमुख हादसे :

400 से 600 रुपए की दिहाड़ी, लेकिन सुरक्षा नहीं : कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत इन सीवर सफाई कर्मचारियों को मात्र 400 से 600 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी पर सीवर चैंबर में उतारा जाता है. न तो उन्हें गैस मास्क दिए जाते हैं, न गमबूट, न सेफ्टी बेल्ट, न ग्लव्स और न ही ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. ऐसे में जहरीली गैस या किसी दुर्घटना की स्थिति में पूरा जोखिम कर्मचारी और उसके परिवार पर आ जाता है.

सीवर सफाई के लिए खड़ी जेटिंग मशीन (ETV Bharat Jaipur)

पढे़ं. बालोतरा की कपड़ा फैक्ट्री में बड़ा हादसा, स्लज टैंक की सफाई को उतरे 3 मजदूरों की मौत, बिना सेफ्टी किट उतारे थे

यूडीएच मंत्री बोले - बिना सुरक्षा किसी को नहीं उतारा जाना चाहिए : इस पूरे मामले पर स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि सीवरेज की सफाई के लिए सामान्य परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति को मैनहोल में नहीं उतारा जाना चाहिए. यदि किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा करना पड़े तो संबंधित कर्मचारी को सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराकर ही नीचे भेजा जाना चाहिए. खर्रा ने कहा कि प्रदेश में कुछ स्थानों पर लापरवाही के कारण दुर्घटनाएं हुई हैं. इन्हीं घटनाओं को देखते हुए सरकार ने सीवर सफाई के लिए आधुनिक रोबोट खरीदने का फैसला लिया है, जो सीवरेज में उतरकर सफाई का कार्य करेंगे और कर्मचारियों को जोखिम भरी परिस्थितियों में नीचे उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.

ईटीवी भारत की तस्वीरों पर कार्रवाई का भरोसा : ईटीवी भारत के कैमरे में कैद हुई तस्वीरों पर प्रतिक्रिया देते हुए यूडीएच मंत्री ने कहा कि यदि ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में आया है तो संबंधित स्थान की जानकारी उपलब्ध कराई जाए. उन्होंने कहा कि मामले की जांच संबंधित अधिकारियों से कराई जाएगी और यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन या लापरवाही पाई गई तो दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें. Rajasthan: बड़ा हादसा : सीवर टैंक की सफाई के दौरान तीन मजदूरों की मौत, जहरीली गैस की चपेट में आए

प्रदेश में कुल 13 हजार 593 किमी लंबा सीवर नेटवर्क : राज्य सरकार ने नगरीय निकायों में आधुनिक सीवर सफाई मशीनें उपलब्ध कराने की योजना बनाई है. शहरों की आबादी, सीवर नेटवर्क की लंबाई और मौजूदा संसाधनों के आधार पर मशीनों का आवंटन प्रस्तावित किया गया है. प्रदेश में कुल 13 हजार 593 किलोमीटर लंबा सीवर नेटवर्क है. इसके लिए जयपुर को सबसे ज्यादा 12 थ्री इन वन रोबोटिक्स मशीनें देने का प्रस्ताव है. इसके बाद जोधपुर और कोटा को 10-10, बीकानेर को 7, अजमेर को 6, सीकर को 5, जबकि उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर और पाली को 3-3 मशीनें प्रस्तावित हैं.

सवाल अब भी कायम : सरकार लगातार मशीनों की खरीद, आधुनिक तकनीक और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का दावा कर रही है. दूसरी ओर आए दिन सामने आने वाली तस्वीरें और हादसे बताते हैं कि जमीनी स्तर पर इन निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा. जब तक हर नगरीय निकाय में मशीन आधारित सफाई व्यवस्था लागू नहीं होती और सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन नहीं कराया जाता, तब तक हर बार सीवर चैंबर में उतरने वाला सफाई कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर रहेगा. यही वजह है कि आज भी विकास और तकनीक के दौर में सीवर में उतरते कार्मिकों की तस्वीरें व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ी हैं.