नए मुखिया की ताजपोशी के साथ ही बढ़ी वन विभाग की मुश्किलें, ये है वजह

देहरादून: उत्तराखंड वन विभाग में नए मुखिया की ताजपोशी एक नई चिंता को पैदा कर रही है. दरअसल वन विभाग के पास पीसीसीएफ यानी सबसे ऊंची रैंक के अधिकारियों का जबरदस्त टोटा हो गया है. लगातार हो रही सेवानिवृत्ति के चलते इस रैंक के अधिकारी महकमे में बेहद कम रह गए हैं. जबकि आने वाले महीनों में ये दिक्कत और भी बढ़ने जा रही है. ईटीवी भारत की स्पेशल रिपोर्ट.

नए मुखिया की ताजपोशी के साथ ही बढ़ी वन विभाग की मुश्किलें: करीब 71 प्रतिशत वन क्षेत्र वाले उत्तराखंड में भारतीय वन सेवा के अफसरों का टोटा बना हुआ है. हालात ये हैं कि महकमे में टॉप रैंक के अफसरों की कमी दिखाई देने लगी है. जबकि आने वाले महीनों में ये कमी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है. खास बात ये है कि खुद विभाग के अफसर और मंत्री भी अधिकारियों की इस कमी को चिंताजनक मानकर इसपर रास्ता निकालने की बात कहते दिख रहे हैं.

प्रतिनियुक्ति और रिटायरमेंट ने बढ़ाई मुश्किल: फिलहाल विभाग के पास 5 PCCF स्तर के अधिकारी हैं. इनमें से 2 अधिकारी राज्य प्रतिनियुक्ति पर ही विभाग से बाहर हैं. जबकि अगले 24 दिन में बीपी गुप्ता की सेवानिवृत्ति के बाद इनकी संख्या 4 ही रह जाएगी. उधर करीब 7 महीने में प्रमुख वन संरक्षक हॉफ रंजन कुमार मिश्र भी रिटायर हो जाएंगे. फिर PCCF रैंक के 3 ही अफसर होंगे. इनमें कपिल लाल, नीना ग्रेवाल और एसपी सुबुद्धि शामिल हैं.

प्रतिनियुक्ति पर हैं इतने वन अधिकारी: खास बात यह है कि इसके बाद एपीसीसीएफ रैंक के भी राज्य में 6 ही अधिकारी हैं. इनमें से 3 अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर राज्य से बाहर हैं. यानी इस रैंक के भी प्रदेश में फिलहाल तीन ही अधिकारी मौजूद हैं. हालांकि इसके बाद प्रदेश में सीसीएफ रैंक के अधिकारियों की अच्छी खासी संख्या है. फिलहाल कुल 9 CCF स्टाफ के अधिकारी हैं. इनमें से 2 अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं. एक अधिकारी राज्य प्रतिनियुक्ति पर विभाग से बाहर तैनात हैं. वैसे 2 CCF जल्द विभाग को प्रमोशन के बाद मिलने वाले हैं.

जल्द दो सीएफ वन विभाग को मिलेंगे: इसके बाद CF रैंक के भी राज्य में काफी अधिकारी हैं. हालांकि यहां भी कई अधिकारियों के केंद्रीय और राज्य प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण समीकरण बिगड़े हुए हैं. लेकिन यहां जल्द दो स्थाई CF विभाग को मिलने जा रहे हैं.