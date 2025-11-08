ETV Bharat / state

ठंडे बस्ते में राजभवन के आदेश : बृज विश्वविद्यालय में भ्रष्ट अफसर सुरक्षित...ना निलंबन हुआ और ना ही एफआईआर

भरतपुर: राजभवन सचिवालय और उच्च शिक्षा विभाग (ग्रुप 4) के दो-दो आदेशों के बावजूद महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय प्रशासन ने भ्रष्टाचार के दोषी अधिकारियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की. निलंबन तो दूर, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई. राज्यपाल सचिव डॉ. पृथ्वी और उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव डॉ. मुकेश कुमार शर्मा के स्पष्ट निर्देशों को कुलपति प्रो. त्रिभुवन शर्मा ने ठंडे बस्ते में डाल दिया. नतीजा यह हुआ कि जिन अधिकारियों पर करोड़ों के घोटालों का दोष सिद्ध हो चुका है, वे अब भी सुरक्षित हैं.

उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव डॉ. मुकेश कुमार शर्मा ने 3 नवंबर 2025 को आदेश जारी कर उप कुलसचिव डॉ. अरुण कुमार पाण्डेय, सहायक कुलसचिव प्रशांत कुमार और परीक्षा नियंत्रक व तत्कालीन एडीओ फरवट सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने, तीनों को निलंबित करने और निलंबित कुलपति प्रो. रमेश चंद्रा सहित चारों दोषियों से वित्तीय वसूली की अनुशंसा की थी. आदेश में स्पष्ट कहा गया था कि कार्रवाई कर शीघ्र अवगत कराया जाए.

पढ़ें:25 लाख कैश चोरी से लेकर 12 करोड़ की लैब तक, बृज विश्वविद्यालय में फर्जीवाड़े का साम्राज्य

इससे पहले 17 अक्टूबर 2025 को राज्यपाल सचिव डॉ. पृथ्वी ने भी विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखकर यही निर्देश दिए थे. दोषियों को निलंबित कर एफआईआर दर्ज करें और भ्रष्टाचार की राशि वसूलें. इसके बावजूद कुलपति प्रो. त्रिभुवन शर्मा ने 7 नवंबर तक न एफआईआर दर्ज कराई और न निलंबन के आदेश जारी किए और और न ही भ्रष्टाचार की राशि की वसूली शुरू हुई.

अभी रिपोर्ट पढ़ रहा हूं: कुलपति प्रो. त्रिभुवन शर्मा से इस मामले में बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे आदेश के साथ एक रिपोर्ट मिली है. पहले उसे पढ़ रहा हूं. कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन अभी तक एफआईआर या निलंबन की कार्रवाई नहीं की गई है.

पढ़ें:महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रमेश चन्द्रा निलंबित, प्रो. त्रिभुवन शर्मा को अतिरिक्त प्रभार

छात्रों का गुस्सा: भ्रष्टाचार और कार्रवाई न होने से आक्रोशित छात्र नेता विष्णु चौधरी और छात्रों ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय पहुंचकर सहायक कुलसचिव प्रशांत कुमार के चैंबर के बाहर उनके फोटो पर जूतों की माला पहनाई. छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि राजभवन के आदेशों की अवहेलना जारी रही तो वे धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करेंगे.

घोटालों की फेहरिस्त : जांच रिपोर्टों और शिकायतों से सामने आया है कि विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं की जड़ें गहरी हैं.

1. 25 लाख रुपए कैश चोरी: विश्वविद्यालय से नकद राशि चोरी हुई. न चोर पकड़ा गया और न रकम बरामद हुई. विधायक बहादुर सिंह कोली ने मामले की शिकायत एसीबी में की थी.