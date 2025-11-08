ETV Bharat / state

ठंडे बस्ते में राजभवन के आदेश : बृज विश्वविद्यालय में भ्रष्ट अफसर सुरक्षित...ना निलंबन हुआ और ना ही एफआईआर

बृज विश्वविद्यालय प्रशासन के जिन अधिकारियों पर करोड़ों के घोटालों का दोष सिद्ध हो चुका है, वे अब भी सुरक्षित हैं.

Brij University, Bharatpur
बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 8, 2025 at 8:47 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर: राजभवन सचिवालय और उच्च शिक्षा विभाग (ग्रुप 4) के दो-दो आदेशों के बावजूद महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय प्रशासन ने भ्रष्टाचार के दोषी अधिकारियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की. निलंबन तो दूर, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई. राज्यपाल सचिव डॉ. पृथ्वी और उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव डॉ. मुकेश कुमार शर्मा के स्पष्ट निर्देशों को कुलपति प्रो. त्रिभुवन शर्मा ने ठंडे बस्ते में डाल दिया. नतीजा यह हुआ कि जिन अधिकारियों पर करोड़ों के घोटालों का दोष सिद्ध हो चुका है, वे अब भी सुरक्षित हैं.

उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव डॉ. मुकेश कुमार शर्मा ने 3 नवंबर 2025 को आदेश जारी कर उप कुलसचिव डॉ. अरुण कुमार पाण्डेय, सहायक कुलसचिव प्रशांत कुमार और परीक्षा नियंत्रक व तत्कालीन एडीओ फरवट सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने, तीनों को निलंबित करने और निलंबित कुलपति प्रो. रमेश चंद्रा सहित चारों दोषियों से वित्तीय वसूली की अनुशंसा की थी. आदेश में स्पष्ट कहा गया था कि कार्रवाई कर शीघ्र अवगत कराया जाए.

पढ़ें:25 लाख कैश चोरी से लेकर 12 करोड़ की लैब तक, बृज विश्वविद्यालय में फर्जीवाड़े का साम्राज्य

इससे पहले 17 अक्टूबर 2025 को राज्यपाल सचिव डॉ. पृथ्वी ने भी विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखकर यही निर्देश दिए थे. दोषियों को निलंबित कर एफआईआर दर्ज करें और भ्रष्टाचार की राशि वसूलें. इसके बावजूद कुलपति प्रो. त्रिभुवन शर्मा ने 7 नवंबर तक न एफआईआर दर्ज कराई और न निलंबन के आदेश जारी किए और और न ही भ्रष्टाचार की राशि की वसूली शुरू हुई.

अभी रिपोर्ट पढ़ रहा हूं: कुलपति प्रो. त्रिभुवन शर्मा से इस मामले में बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे आदेश के साथ एक रिपोर्ट मिली है. पहले उसे पढ़ रहा हूं. कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन अभी तक एफआईआर या निलंबन की कार्रवाई नहीं की गई है.

पढ़ें:महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रमेश चन्द्रा निलंबित, प्रो. त्रिभुवन शर्मा को अतिरिक्त प्रभार

छात्रों का गुस्सा: भ्रष्टाचार और कार्रवाई न होने से आक्रोशित छात्र नेता विष्णु चौधरी और छात्रों ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय पहुंचकर सहायक कुलसचिव प्रशांत कुमार के चैंबर के बाहर उनके फोटो पर जूतों की माला पहनाई. छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि राजभवन के आदेशों की अवहेलना जारी रही तो वे धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करेंगे.

घोटालों की फेहरिस्त : जांच रिपोर्टों और शिकायतों से सामने आया है कि विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं की जड़ें गहरी हैं.

1. 25 लाख रुपए कैश चोरी: विश्वविद्यालय से नकद राशि चोरी हुई. न चोर पकड़ा गया और न रकम बरामद हुई. विधायक बहादुर सिंह कोली ने मामले की शिकायत एसीबी में की थी.

2. वॉच टॉवर घोटाला:चारदीवारी पर चार वॉच टॉवर लगाने का काम 2.5 लाख रुपए में संभव था, पर कुलपति ने 9.5 लाख रुपए का भुगतान किया. 7 लाख का सीधा घोटाला.

3. फर्नीचर घोटाला (9 करोड़):विश्वविद्यालय में फर्नीचर का कोई अता-पता नहीं. 30 हजार रुपए के पर्दे, 25 हजार की कुर्सियां और 2.5 लाख की डाइनिंग टेबल जैसी खरीद से भ्रष्टाचार की गहराई उजागर.

4. केमिस्ट्री लैब घोटाला (12 करोड़):ग्लोबल एंड इंस्टीट्यूट नामक निजी संस्था को फर्जी टेंडर देकर लैब का निर्माण कार्य सौंपा. जांच में पूरा मामला फर्जी पाया गया.

5. पुस्तक खरीद घोटाला (11.5 करोड़):1.5 करोड़ की गैर-पाठ्यक्रमीय पुस्तकें खरीदी गईं. 10 करोड़ की अतिरिक्त खरीद में भी अनियमितता उजागर हुई.

6. उत्तर पुस्तिका घोटाला:गुणवत्ता शून्य कॉपियों पर 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान.

7. संविदा भर्ती धांधली:14 संविदा शिक्षकों की नियुक्ति योग्यता के विपरीत, बाहरी लोगों को दी गई.

8. पीएचडी प्रवेश घोटाला:50 से अधिक छात्रों को बिना गाइड के प्रवेश देकर फीस वसूली की गई. कोर्स अब तक अधूरा.

9. पुनर्नियुक्ति घोटाला:65 वर्ष से अधिक आयु के पांच कर्मचारियों को नियमों के विपरीत पुनर्नियुक्त किया गया.

10. फर्जी बिल भुगतान:कई करोड़ रुपए फर्जी फर्मों के नाम से पास किए गए.

TAGGED:

RAJ BHAVAN ORDERS PUT ON HOLD
CORRUPT OFFICIALS ARE SAFE
NEITHER SUSPENSION NOR FIR
करोड़ों के घोटालों का दोष सिद्ध
MAHARAJA SURAJMAL BRIJ UNIVERSITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आयुर्वेद संस्थान का अनोखा 'गर्भ संस्कार' कार्यक्रम, वेदों की प्राचीन विद्या अब साइंस के साथ

डॉ. कुमुद की सीपीआर मुहिम: अब तक 15 हजार लोगों को दे चुकी हैं ट्रेनिंग, तीन मिनट होता है गोल्डन टाइम

मालामाल करता "मशरूम", आठवीं पास यादविंदर ने 50 हजार रुपए से की शुरुआत, अब सालाना हो रही 7 करोड़ रूपए की कमाई

99 फीसदी लोगों को इन चार वजहों से आता है हार्ट अटैक! जानिए क्या कहते है विशेषज्ञ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.