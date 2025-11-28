ETV Bharat / state

कम दाम मिलने के बावजूद लहसुन उत्पादन का एरिया नहीं हुआ कम, धनिया की बुवाई घटी, ये है बड़ी वजह

उद्यानिकी विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 7 साल में धनिया की सर्वाधिक बुवाई साल 2022 में हुई थी.

Garlic Production
लहसुन उत्पादन (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 28, 2025 at 4:20 PM IST

|

Updated : November 28, 2025 at 6:29 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: लहसुन उत्पादक किसानों को मंडी में इस साल अच्छे दाम नहीं मिल रहे है. इसके चलते माना जा रहा था कि लहसुन के उत्पादन एरिया में गिरावट होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब तक के डाटा के अनुसार करीब 1.04 लाख हेक्टेयर एरिया में लहसुन की बुवाई हो चुकी है. उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों का मानना है कि अभी बुवाई में 10 से 15 फीसदी की बढ़ोतरी और होगी. उद्यानिकी विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर आरके जैन का कहना है कि बीते साल 2024 में 1.20 लाख हेक्टेयर एरिया में लहसुन की बुवाई हुई थी. इस बार भी बुवाई 1.20 लाख हेक्टेयर तक पहुंच सकती है. इस बार विशेष बात यह है कि लहसुन को बड़े एरिया में करने की जगह किसानों ने छोटे-छोटे एरिया में बोया है. इसलिए भी लहसुन का एरिया बढ़ रहा है.

केवल 28828 हेक्टेयर एरिया में धनिया: जैन का मानना है कि धनिया की बुवाई का बीते 7 साल का आंकड़ा देखा जाए, तो सर्वाधिक बुवाई साल 2022 में 87536 हेक्टेयर एरिया में हुई थी. इससे लहसुन का रकबा कम हो गया था. 2021 में लहसुन के सही दाम नहीं मिले थे, इसके चलते 2022 में किसानों ने केवल 51448 हेक्टेयर में ही लहसुन का उत्पादन किया था. हालांकि इसके बाद फिर बुवाई कम हो गई थी. बीते साल धनिया की बुवाई 39854 हेक्टेयर में हुआ थी और लहसुन 1.20 लाख हेक्टेयर में बोया था. जबकि वर्तमान में 26 नवंबर तक 28828 हेक्टेयर एरिया में धनिया की बुवाई हो चुकी है. वहीं लहसुन की बुवाई 103946 हेक्टेयर में हुई है.

लहसुन और धनिया की बुवाई पर क्या बोले अधिकारी, देखें वीडियो (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: Explainer: लागत 40 फीसदी तक घटी, फिर भी लहसुन की खेती से मुंह मोड़ रहे हाड़ौती के किसान

रोग और कम मुनाफे के चलते धनिया से मुंह मोड़ा: ज्वाइंट डायरेक्टर जैन का मानना है कि धनिया की फसल में लगातार रोग और उत्पादन में गिरावट के चलते किसानों ने इससे मुंह मोड़ लिया है. इसीलिए धनिया का एरिया भी लहसुन की तरफ इस बार डाइवर्ट हुआ है. किसानों को लहसुन उत्पादन में इस बार ज्यादा लागत भी खर्च नहीं करनी पड़ रही हैं. बीते साल जहां बीज औसत 25 से 30 हजार रुपए प्रति क्विंटल था. इस बार यह 8 से 10 हजार रुपए प्रति क्विंटल पर ही मिल रहा है. यह सबसे बड़ा कारण लहसुन का एरिया बढ़ने का है.

पढ़ें: वारे न्यारे करने वाला लहसुन फिर लुढ़का: किसानों पर आया संकट, बंपर उत्पादन के बावजूद लागत भी निकलना मुश्किल

प्रोत्साहन के प्रयास जारी: उद्यानिकी विभाग के सहायक निदेशक सत्य प्रकाश मीणा का कहना है कि धनिया उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए इसे कोटा जिले में पंच गौरव में भी शामिल किया हुआ है. लगातार उसकी उपज व एरिया बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बढ़ोतरी नहीं हो रही है. बीते साल से इस बार धनिया के रकबा काफी कम हुआ है. बीते साल जहां पर धनिया उत्पादन 39854 हेक्टेयर एरिया में किया था. इस बार करीब 10 हजार से ज्यादा हेक्टेयर एरिया में गिरावट हुई है. ज्यादा बारिश होने के चलते धनिया की बुवाई कम हुई है. इसके साथ ही किसान लहसुन की तरफ मुड़ गए हैं.

पढ़ें: भरतपुर में सब्जियों के भावों में लगी 'आग' : हरा धनिया 300, शिमला मिर्च 160, लहसुन 200 रुपए किलो

लहसुन स्टोरेज शुरू करवाने का प्रयास: सहायक निदेशक मीणा ने कहा कि लहसुन उत्पादकों को ज्यादा मुनाफा हो, इसके लिए सरकार स्टोरेज के लिए प्रोत्साहित कर रही है. किसानों को स्टोरेज के लिए भी अनुदान दिया जा रहा है. लहसुन को स्टोरेज कर किसानों को अच्छा फायदा हो सकता है. जब अच्छे दम हों, तब उसे तत्काल बेच दिया जाए. कम दाम पर उसे रोक लिया जाए. स्टोरेज में रखने से वह खराब भी नहीं होता. हम भी किसानों से मिलकर गोष्ठी आयोजित कर समझाने की कोशिश कर रहे हैं.

धनिया और लहसुन के बुवाई का आंकड़ा:

सालधनियालहसुन
2019 5605457513
20205060494935
20213916680765
20228753651448
2023 6197148029
202439854120185
2025 28828 (26 नवंबर तक) 103946 (26 नवंबर तक)
Last Updated : November 28, 2025 at 6:29 PM IST

TAGGED:

CORIANDER SOWING AREA DECREASED
LOW PRICE OF GRALIC IN MANDI
HIGHEST PRODUCTION OF CORIANDER
लहसुन के उत्पादन एरिया में बढ़त
GARLIC PRODUCTION IN KOTA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.