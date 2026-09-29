ETV Bharat / state

PNG सस्ती, फिर कनेक्शन लेने से क्यों हिचक रहे उपभोक्ता? LPG छोड़ने से पहले समझ लीजिए पूरा गणित

पीएनजी कनेक्शन लेने से हिचक रहे उपभोक्ता ( IANS )

भोपाल: राजधानी समेत प्रदेश के अन्य जिलों में पीएनजी का नेटवर्क बढ़ रहा है, लेकिन पाइपलाइन घर तक पहुंचने के बावजूद बड़ी संख्या में उपभोक्ता एलपीजी छोड़ने को तैयार नहीं हैं. प्रशासन के अनुसार पीएनजी का औसत घरेलू खर्च करीब 700 रुपए महीना है, जबकि एलपीजी में यही खर्च 950 से 1,000 रुपए तक पहुंचता है. इसके बावजूद उपभोक्ताओं की हिचकिचाहट सिर्फ कीमत की नहीं है.

बल्कि सवाल सुरक्षा, कंपनी का विकल्प, भविष्य में दूसरी जगह शिफ्ट होने पर एलपीजी मिलने और पीएनजी कनेक्शन के लिए जमा होने वाली 6,300 रुपए की सुरक्षा राशि को लेकर भी है. दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि एलपीजी सरेंडर करने वालों को ट्रांसफर वाउचर दिया जा रहा है, जिससे जरूरत पड़ने पर दूसरी जगह दोबारा एलपीजी कनेक्शन लिया जा सकेगा. पीएनजी कनेक्शन लेने से हिचक रहे उपभोक्ता (ETV Bharat) 42 हजार घरों तक पहुंच, दिसंबर तक 80 हजार का लक्ष्य भोपाल में अब तक करीब 42 हजार पीएनजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं. वहीं दिसंबर 2026 तक यह संख्या 80 हजार करने का लक्ष्य रखा गया है. अधिकारियों के अनुसार अभी पुराने भोपाल का बड़ा हिस्सा पीएनजी नेटवर्क से बाहर है, जबकि नए शहर में अयोध्यानगर, बावड़ियाकलां, इंद्रपुरी और नर्मदापुरम रोड की कई कालोनियां नेटवर्क से जुड़ी हैं. नेटवर्क वाले इलाकों में प्रशासन की ओर से एलपीजी उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए नोटिस भी दिए जा रहे हैं. भोपाल में करीब 900 उपभोक्ताओं को नोटिस दिए जाने की जानकारी सामने आई है. इनमें निर्धारित अवधि में पीएनजी कनेक्शन नहीं लेने पर 90 दिन बाद एलपीजी आपूर्ति बंद करने की बात कही गई है. पीएनजी कनेक्शन लेने से हिचक रहे उपभोक्ता (ETV Bharat) पीएनजी सस्ती क्यों पड़ रही है जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक चंद्रभान सिंह जादौन के अनुसार "एक सामान्य परिवार का पीएनजी पर औसत मासिक खर्च करीब 700 रुपए आता है, जबकि एलपीजी में यह खर्च 950 से 1,000 रुपए तक है. पीएनजी में सिलेंडर की बुकिंग, ढुलाई और डिलीवरी की जरूरत नहीं पड़ती. मीटर के जरिए जितनी गैस इस्तेमाल होती है, उतने का ही भुगतान किया जाता है." अधिकारियों ने बताया कि पीएनजी कनेक्शन का शुल्क 275 रुपए है, जबकि करीब 6,300 रुपए सुरक्षा राशि जमा होती है. कनेक्शन बंद होने पर यह राशि नियमों के तहत वापस की जाती है. सुरक्षा राशि का भुगतान किश्तों में करने की सुविधा भी दी गई है."