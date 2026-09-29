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PNG सस्ती, फिर कनेक्शन लेने से क्यों हिचक रहे उपभोक्ता? LPG छोड़ने से पहले समझ लीजिए पूरा गणित

भोपाल में अब तक करीब 42 हजार पीएनजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं. दिसंबर 2026 तक यह संख्या 80 हजार करने का लक्ष्य. संवाददाता विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

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पीएनजी कनेक्शन लेने से हिचक रहे उपभोक्ता (IANS)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 7:16 PM IST

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Updated : September 29, 2026 at 7:26 PM IST

5 Min Read
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भोपाल: राजधानी समेत प्रदेश के अन्य जिलों में पीएनजी का नेटवर्क बढ़ रहा है, लेकिन पाइपलाइन घर तक पहुंचने के बावजूद बड़ी संख्या में उपभोक्ता एलपीजी छोड़ने को तैयार नहीं हैं. प्रशासन के अनुसार पीएनजी का औसत घरेलू खर्च करीब 700 रुपए महीना है, जबकि एलपीजी में यही खर्च 950 से 1,000 रुपए तक पहुंचता है. इसके बावजूद उपभोक्ताओं की हिचकिचाहट सिर्फ कीमत की नहीं है.

बल्कि सवाल सुरक्षा, कंपनी का विकल्प, भविष्य में दूसरी जगह शिफ्ट होने पर एलपीजी मिलने और पीएनजी कनेक्शन के लिए जमा होने वाली 6,300 रुपए की सुरक्षा राशि को लेकर भी है. दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि एलपीजी सरेंडर करने वालों को ट्रांसफर वाउचर दिया जा रहा है, जिससे जरूरत पड़ने पर दूसरी जगह दोबारा एलपीजी कनेक्शन लिया जा सकेगा.

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पीएनजी कनेक्शन लेने से हिचक रहे उपभोक्ता (ETV Bharat)

42 हजार घरों तक पहुंच, दिसंबर तक 80 हजार का लक्ष्य

भोपाल में अब तक करीब 42 हजार पीएनजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं. वहीं दिसंबर 2026 तक यह संख्या 80 हजार करने का लक्ष्य रखा गया है. अधिकारियों के अनुसार अभी पुराने भोपाल का बड़ा हिस्सा पीएनजी नेटवर्क से बाहर है, जबकि नए शहर में अयोध्यानगर, बावड़ियाकलां, इंद्रपुरी और नर्मदापुरम रोड की कई कालोनियां नेटवर्क से जुड़ी हैं. नेटवर्क वाले इलाकों में प्रशासन की ओर से एलपीजी उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए नोटिस भी दिए जा रहे हैं. भोपाल में करीब 900 उपभोक्ताओं को नोटिस दिए जाने की जानकारी सामने आई है. इनमें निर्धारित अवधि में पीएनजी कनेक्शन नहीं लेने पर 90 दिन बाद एलपीजी आपूर्ति बंद करने की बात कही गई है.

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पीएनजी कनेक्शन लेने से हिचक रहे उपभोक्ता (ETV Bharat)

पीएनजी सस्ती क्यों पड़ रही है

जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक चंद्रभान सिंह जादौन के अनुसार "एक सामान्य परिवार का पीएनजी पर औसत मासिक खर्च करीब 700 रुपए आता है, जबकि एलपीजी में यह खर्च 950 से 1,000 रुपए तक है. पीएनजी में सिलेंडर की बुकिंग, ढुलाई और डिलीवरी की जरूरत नहीं पड़ती. मीटर के जरिए जितनी गैस इस्तेमाल होती है, उतने का ही भुगतान किया जाता है." अधिकारियों ने बताया कि पीएनजी कनेक्शन का शुल्क 275 रुपए है, जबकि करीब 6,300 रुपए सुरक्षा राशि जमा होती है. कनेक्शन बंद होने पर यह राशि नियमों के तहत वापस की जाती है. सुरक्षा राशि का भुगतान किश्तों में करने की सुविधा भी दी गई है."

पीएनजी कनेक्शन लेने से उपभोक्ता हिचक क्यों रहे

सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आज एलपीजी सरेंडर कर दी और कल पीएनजी में कोई समस्या आई तो क्या होगा? इसके अलावा उपभोक्ताओं को यह चिंता भी है कि भविष्य में वे ऐसी जगह चले गए जहां पीएनजी नेटवर्क नहीं है, तब एलपीजी कनेक्शन कैसे मिलेगा. इस मामले में गैस डीलर्स और प्रशासन की राय अलग दिखाई देती है. मध्य प्रदेश एलपीजी गैस डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन आरके गुप्ता का कहना है कि उपभोक्ता के पास ईंधन चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए.

पीएनजी की अनिवार्यता के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

आरके गुप्ता के अनुसार "भोपाल में एलपीजी की करीब 40 एजेंसियां हैं. यहां इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम सहित अलग-अलग कंपनियों के विकल्प मौजूद हैं. किसी एजेंसी की सेवा पसंद नहीं आने पर उपभोक्ता दूसरी कंपनी में कनेक्शन ट्रांसफर करा सकता है."

गुप्ता का तर्क है कि भोपाल में पीएनजी की आपूर्ति फिलहाल एक ही कंपनी कर रही है. ऐसे में सेवा या आपूर्ति को लेकर समस्या होने पर उपभोक्ता के पास कंपनी बदलने का विकल्प सीमित रहेगा. उनका कहना है कि पीएनजी का विरोध नहीं है, लेकिन इसे उपभोक्ता पर थोपना उचित नहीं है. उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस की ओर से हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई है और मामला विचाराधीन है.

एलपीजी सरेंडर की तो क्या सिलेंडर दोबारा मिलेगा

खाद्य नियंत्रक चंद्रभान सिंह जादौन के अनुसार "पीएनजी आने के बाद एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने वाले उपभोक्ताओं को ट्रांसफर वाउचर दिया जा रहा है. यदि भविष्य में उपभोक्ता ऐसी जगह जाता है जहां पीएनजी उपलब्ध नहीं है, तो इस वाउचर के आधार पर एलपीजी कनेक्शन दोबारा लेने की व्यवस्था होगी." यानी प्रशासन का दावा है कि एलपीजी सरेंडर करने का मतलब उपभोक्ता का स्थायी रूप से एलपीजी से बाहर हो जाना नहीं है.

पीएनजी और एलपीजी की सुरक्षा में क्या अंतर

पीएनजी मुख्य रूप से मीथेन से बनी होती है और हवा से हल्की होती है. रिसाव होने पर यह ऊपर की ओर फैलती है. घरेलू उपयोग में इसका दबाव भी नियंत्रित रखा जाता है. एलपीजी हवा से भारी होती है और रिसाव की स्थिति में निचले हिस्सों में जमा हो सकती है. हालांकि दोनों ही ज्वलनशील गैसें हैं. इसलिए सुरक्षा का सवाल केवल गैस के प्रकार से तय नहीं होता. पाइपलाइन, रेगुलेटर, चूल्हे और अन्य उपकरणों का सही रखरखाव तथा निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है.

Last Updated : September 29, 2026 at 7:26 PM IST

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