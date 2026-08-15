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सामाजिक कार्यकर्ता की मदद आई काम, एक टांग खोने के बाद भी नहीं टूटा हरपाल का हौसला, खुद उठाया परिवार का जिम्मा

सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश सुयाल ने हरपाल के इलाज के बाद ठेला लगवाकर फिर उसे अपने पैरों पर खड़ा कराया.

Ramnagar Vegetable Seller Harpal
हरपाल का हौसला बना उनकी ताकत (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 15, 2026 at 10:37 AM IST

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Updated : August 15, 2026 at 11:44 AM IST

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रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में समाजसेवी मुकेश सुयाल इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं. वो जरूरतमंदों के इलाज से लेकर निर्धन परिवारों की मदद और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के साथ खड़े रहते हैं. उनके इस प्रयास से लोगों की जिंदगी में खुशियां फिर लौट रही हैं.

करीब दस महीने पहले एक सड़क हादसे ने हरपाल की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया. रामनगर के टांडा चौराहे के पास एक कार ने हरपाल को टक्कर मार दी. हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया. दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि हरपाल की दोनों टांगों में गंभीर चोटें आईं. हादसे के बाद हरपाल के सामने इलाज का संकट था,परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह लगातार महंगे इलाज का खर्च उठा सके. करीब दो दिन तक समुचित इलाज नहीं मिल पाने के बाद हरपाल ने समाजसेवी मुकेश सुयाल से संपर्क किया.

खुद अपने पैरों पर खड़े होने की उम्मीद (Video-ETV Bharat)

मुकेश सुयाल ने जब हरपाल की हालत देखी तो उन्होंने उसे हल्द्वानी ले जाने का फैसला किया. काफी प्रयासों के बाद हरपाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज शुरू हुआ और डॉक्टरों ने हरपाल की जान और पैर बचाने के लिए कई प्रयास किए. हरपाल के तीन ऑपरेशन हुए, लेकिन मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती चली गईं. करीब तीन महीने तक इलाज चलने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि हरपाल का उपचार वहां संभव नहीं है और उसे किसी बड़े चिकित्सा केंद्र में ले जाने की जरूरत है. इसके बाद उसे आगे इलाज के लिए ले जाने की तैयारी की गई.

Ramnagar Vegetable Seller Harpal
टांग खोने के बाद भी नहीं टूटा हरपाल का हौसला (Photo-ETV Bharat)

इस पूरे मुश्किल दौर में मुकेश सुयाल हरपाल के साथ खड़े रहे, जांच, इलाज और अन्य खर्चों में उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार मदद की और लोगों से भी सहयोग जुटाया. मुकेश सुयाल के मुताबिक हरपाल के इलाज में कुल मिलाकर करीब दो से सवा दो लाख रुपये तक खर्च हुए. लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी हरपाल की एक टांग को बचाया नहीं जा सका. आखिरकार उसकी एक टांग काटनी पड़ी. जिस व्यक्ति के सामने कुछ महीने पहले तक अपने परिवार को पालने की चिंता थी, उसके सामने अब एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया था.

Ramnagar Vegetable Seller Harpal
सब्जी बेचकर परिवार का कर रहे भरण पोषण (Photo-ETV Bharat)

जिसके बाद हरपाल ने मुकेश सुयाल से कहा कि वह उसके लिए कोई ऐसा रोजगार शुरू कराने में मदद करें, जिससे वह किसी पर बोझ बने बिना अपने परिवार का पालन-पोषण कर सके. मुकेश सुयाल ने एक बार फिर हरपाल का हाथ थामा,उन्होंने उसके लिए सब्जी का ठेला लगवाया, ताकि हरपाल अपनी क्षमता के अनुसार मेहनत कर सके और अपने परिवार के लिए खुद कमाई कर सके. आज वही हरपाल जो कुछ समय पहले अस्पताल के बिस्तर पर इलाज के लिए संघर्ष कर रहा था और अपनी एक टांग गंवा चुका है, अब सड़क किनारे सब्जी बेचकर अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने की कोशिश कर रहा है.

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Last Updated : August 15, 2026 at 11:44 AM IST

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