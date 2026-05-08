ETV Bharat / state

सरकारी सिस्टम की लापरवाही: करोड़ों के निवेश और लाखों के टैक्स भुगतान के बावजूद, बड़ौत डिपो में धूल फांक रही बसें

डिपो की मानें तो वर्तमान में 66 बस चालकों और 110 परिचालकों की कमी है. स्टाफ की कमी से यात्रियों की सफर दुश्वार

बड़ौत डिपो में धूल फांक रही बसें
बड़ौत डिपो में धूल फांक रही बसें (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 6:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बागपत: उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बदइंतजामी और प्रशासनिक सुस्ती पर फिर एक बार सवाल खड़े होने लगे हैं. बड़ौत डिपो में बीते एक साल से करीब 10.50 करोड़ रुपये की लागत से खरीदी गई 30 नई बसें धूल फांक रही हैं.

हैरानी की बात यह है कि जो बसें अब तक एक किलोमीटर भी नहीं चलीं है. विभाग उसके लिए हर महीने करीब 2.29 लाख रुपये का रोड टैक्स सरकारी खजाने में जमा कर रहा है. डिपो की मानें तो वर्तमान में 66 बस चालकों और 110 परिचालकों की कमी है. स्टाफ की कमी ने यात्रियों की सफर को दुश्वार कर दिया है. बड़ौत से दिल्ली-अलवर, हरदोई, कानपुर और लखनऊ जैसे लंबे रूटों के साथ-साथ स्थानीय मार्गों पर भी बसों का अकाल है.


यात्री सुधीर ख्वाजा नंगला और राकेश विश्वकर्मा बताते हैं कि घंटों इंतजार के बाद भी बसें नहीं मिलतीं और जो आती हैं. उनमें पैर रखने तक की जगह नहीं होती. जनता का सवाल है कि जब चलाने के लिए स्टाफ नहीं था, तो करोड़ों की बसें क्यों खरीदी गई.


इस पर डिपो प्रशासन का कहना है कि स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए हर बुधवार को भर्ती प्रक्रिया चलाई जा रही है, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी रिक्त पदों का न भर पाना सिस्टम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ी करती है.

रोडवेज़ कर्मचारी संयुक्त परिषद के शाखा अध्यक्ष संजीव मलिक का कहना है कि स्टाफ की कमी के कारण न केवल जनता परेशान है, बल्कि मौजूदा कर्मचारियों पर भी काम का दबाव बढ़ा है, वहीं, डिपो के संचालन प्रभारी प्रमोद कुमार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया जारी है, जैसे ही स्टाफ मिलेगा, खड़ी बसों को रूटों पर उतार दिया जाएगा.

करोड़ों का निवेश और लाखों का टैक्स भरने के बावजूद अगर जनता को सुविधा न मिले, तो इसे विभाग की बड़ी विफलता माना जाना चाहिए. अब देखना यह है कि ये 30 बसें कब तक डिपो की चारदीवारी में खड़ी रहती है या यात्रियों के काम भी आती है.

ये भी पढ़ें: यूपी के 285 रोडवेज बस स्टेशनों में क्या-क्या सुविधाएं बढ़ने जा रहीं?, जानिए

ये भी पढ़ें: माघ मेला 2026; मुख्य स्नान पर्वों पर रहेगा नो व्हीकल जोन, विस्तृत रूट प्लान तैयार; जानिए क्या

TAGGED:

BAGHPAT NEWS
BUSES GATHERING DUST BARAUT DEPOT
NEGLIGENCE AT BARAUT DEPOT
UTTAR PRADESH TRANSPORT CORPORATION
UTTAR PRADESH TRANSPORT CORPORATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.