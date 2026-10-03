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धरोहर बचाने के नियम, फिर भी बदल रहा विरासत का चेहरा, बरामदों पर कब्जे, क्या ऐसे बचेगा यूनेस्को से मिला तमगा?

जयपुर : गुलाबी शहर की पहचान सिर्फ उसके गुलाबी रंग से नहीं, बल्कि उन हवेलियों, चौबारों, झरोखों, जालियों, बरामदों और पारंपरिक वास्तुकला से है, जो करीब 300 साल पुराने जयपुर की कहानी आज भी अपने भीतर समेटे हुए हैं, लेकिन समय के साथ इन पुरानी इमारतों पर आधुनिक जरूरतों और कमर्शियल एक्टिविटीज का दबाव बढ़ रहा है.

उपयोग बदल सकता है, लेकिन विरासत की पहचान नहीं : हालांकि, हेरिटेज भवन का संरक्षण करने का अर्थ ये नहीं कि वो हमेशा उसी उपयोग में रहे, जिसमें दशकों से या सदियों पहले इस्तेमाल होता था. नियमों के तहत कुछ श्रेणियों में एडेप्टिव रीयूज की गुंजाइश है. Grade-II और Grade-III श्रेणी के भवनों में निर्धारित शर्तों के अनुसार पुराने भवन को हेरिटेज हाउस, गेस्ट हाउस, आर्ट गैलरी, संग्रहालय या सांस्कृतिक केंद्र जैसे उपयोग में लाया जा सकता है. आधुनिक जरूरतों के अनुरूप कुछ आंतरिक बदलाव की भी अनुमति हो सकती है, लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उपयोग बदलना और हेरिटेज कैरेक्टर बदलना एक बात नहीं है. किसी हवेली का उपयोग बदला जा सकता है, लेकिन इसके नाम पर उसके महत्वपूर्ण झरोखे, जालियां, पारंपरिक फसाड, बरामदे या आंगन को मनमाने तरीके से बदला नहीं जा सकता.

केस 2 - त्रिपोलिया बाजार की हवेलियों पर भी सवाल : पुराने जयपुर में ये बदलाव सिर्फ एक भवन तक सीमित नहीं हैं. त्रिपोलिया बाजार व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता के मुताबिक कई पुरानी हवेलियों में समय के साथ आवासीय उपयोग कम हुआ और कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ीं. गुप्ता का कहना है कि कभी इन हवेलियों में परिवार रहते थे और पच्चीकारी, लकड़ी के दरवाजे, झरोखे और पारंपरिक वास्तु इनकी पहचान थे. अब कुछ जगहों पर एक ही हवेली में कई दुकानें और ऑफिस संचालित हो रहे हैं. उनका आरोप है कि कुछ भवनों में बेसमेंट और नए निर्माण को लेकर भी स्थिति चिंताजनक है. व्यावसायिक उपयोग बढ़ने का असर केवल भवन तक नहीं रहता. बाजार की संकरी सड़कों पर पार्किंग, यातायात और भीड़ का दबाव भी बढ़ता है.

आरोपों पर दलील : भवन के मूल स्वरूप में नहीं कोई बदलाव : इन आरोपों से अलग इसी भवन में काम कर रहे साइट इंजीनियर मुकेश का कहना है कि भवन से जुड़े दस्तावेज नगर निगम में मौजूद हैं और जिस बेसमेंट को नया निर्माण बताया जा रहा है, वो पहले से बना हुआ तहखाना है. पुराने लकड़ी के दरवाजों को लेकर उनका कहना है कि वे खराब हो चुके थे, इसलिए उनकी जगह शटर लगाए गए. उनका दावा है कि तीनों दुकानें पहले से अंदर से जुड़ी हुई थीं और भवन के मूल स्वरूप में कोई ऐसा बदलाव नहीं किया गया.

यहां हवेली के नीचे दुकान नम्बर 318 से 320 में हो रहे निर्माण को लेकर स्थानीय निवासी ओम प्रकाश अग्रवाल बताते हैं कि यहां पहले क्लीनिक और मेडिकल हॉल के नाम से तीन दुकानें थीं. उनके मुताबिक दुकानों के सामने पुराने लकड़ी के दरवाजे लगे थे. उनका आरोप है कि बाद में दुकानों के बीच के पिलर और पार्टीशन हटाए गए और नीचे बेसमेंट तक खुदाई की गई. अग्रवाल का कहना है कि मामला सिर्फ दुकान का स्वरूप बदलने तक सीमित नहीं है. पुरानी इमारत में नींव या संरचनात्मक हिस्से के साथ बदलाव होने पर भविष्य में सुरक्षा का सवाल भी खड़ा हो सकता है.

केस 1 - चौड़ा रास्ता की एक इमारत ने खड़े किए कई सवाल : बाहर से देखने पर चौड़ा रास्ता की पूजा घर नाम से बनी पुरानी हवेली जयपुर की दूसरी हवेलियों जैसी ही नजर आती है. चौड़ा रास्ते के लगती हुई गली में पुरानी बसावट और पारंपरिक निर्माण शैली, लेकिन इसी इमारत में हुए बदलाव को लेकर स्थानीय निवासी और साइट इंजीनियर के दावे एक-दूसरे से अलग हैं.

कहीं रेजिडेंशियल हवेलियों का उपयोग बदल रहा है, कहीं नए निर्माण और बेसमेंट को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो कहीं पुराने फसाड और पारंपरिक वास्तु में बदलाव की शिकायतें सामने आती हैं. खास बात ये है कि जयपुर वॉल सिटी के संरक्षण के लिए नियम पहले से मौजूद हैं. इनमें निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत, भवन की ऊंचाई, फसाड और बरामदे को लेकर प्रावधान किए गए हैं. ऐसे में सवाल ये है कि जब विरासत बचाने के नियम मौजूद हैं तो जमीन पर जयपुर की पुरानी हवेलियों का चेहरा क्यों बदल रहा है?

हेरिटेज भवन में क्या नहीं बदल सकते : (ETV Bharat GFX)

फसाड की पहचान कायम रखना जरूरी : पुराने जयपुर के बाजारों की पहचान में फसाड की अहम भूमिका है. मेहराब, झरोखे, जालियां, लकड़ी के दरवाजे, रेलिंग, पारंपरिक रंग और अन्य वास्तुकला मिलकर परकोटे के विशिष्ट हेरिटेज स्वरूप को बनाए रखते हैं. विरासत से जुड़ी सामग्री के कारोबारी रमेश चमन का कहना है कि पुरानी हवेलियों की जरूरत के मुताबिक मरम्मत और संरक्षण होना चाहिए, लेकिन मरम्मत के नाम पर उनके मूल स्वरूप में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए. हेरिटेज प्रावधानों के तहत भवन के फसाड में मनमाना बदलाव नियंत्रित है. इसी तरह साइन बोर्ड, होर्डिंग, शेड या किसी तरह की विज्ञापन संरचना भी निर्धारित नियमों और स्वीकृत स्वरूप के अनुरूप ही होनी चाहिए. नियमों के विपरीत किए गए निर्माण या लगाए गए विज्ञापन को हटाकर भवन का स्वीकृत हेरिटेज स्वरूप बहाल कराने का प्रावधान भी है.

परकोटे में भवन ऊंचाई की सीमा : (ETV Bharat GFX)

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बरामदे शहर की विरासत, हो रहा अतिक्रमण : पुराने जयपुर के बाजारों में सड़क और दुकान के बीच बने पारंपरिक बरामदे सिर्फ चलने की जगह नहीं, बल्कि पूरे बाजार की स्थापत्य पहचान का हिस्सा हैं. यही सवाल उठता है कि दुकान के सामने मौजूद बरामदे को अस्थाई रूप से बंद करके उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है. यही नहीं रामगंज बाजार में इन बरामदों के ऊपर बायलॉज को ताक पर रखकर जरूरत की इमारतें खड़ी हो गई हैं.

नेहरू बाजार और बापू बाजार में रेस्टोरेंट चलाने वाले यहां बैठा कर लोगों को फूड सर्व कर रहे हैं और तो और व्यापारियों ने भी इन बरामदों की छतों पर स्थाई-अस्थाई अतिक्रमण कर रखे हैं. स्थानीय जनप्रतिनिधि अमर गुर्जर ने बताया कि विरासत का संरक्षण करने वाले स्मार्ट सिटी प्रशासन ने ही बरामदों पर ईंटों और जालीदार दीवारें खड़ी करना शुरू कर दिया है, जो हेरिटेज के मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ में आता है, जबकि हेरिटेज बायलॉज में पारंपरिक बरामदों को प्रोटेक्ट करने के भी प्रावधान हैं.

पुराने जयपुर के बाजारों में पारंपरिक बरामदों पर अतिक्रमण (ETV Bharat Jaipur)

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हवेलियों में बेसमेंट पुरानी नींव के नीचे नया दबाव : पुरानी हवेलियों में बेसमेंट का सवाल सबसे संवेदनशील मुद्दों में शामिल है. इसकी वजह सिर्फ हेरिटेज स्वरूप नहीं, बल्कि संरचनात्मक सुरक्षा भी है. पूर्व आईएएस अधिकारी और नगर निगम के दो बार सीईओ रहे दामोदर शर्मा ने बताया कि पुराने जयपुर की हवेलियों की नींव, कॉमन दीवारें और संकरी गलियों की निर्माण व्यवस्था आज की आधुनिक इमारतों से अलग है. ऐसे में नई खुदाई से भवन की नींव और आसपास की संरचनाओं पर असर पड़ने की आशंका रहती है, इसलिए हेरिटेज क्षेत्र में बेसमेंट निर्माण पर कड़ा नियंत्रण है. सामान्य परिस्थितियों में इसकी अनुमति नहीं है, जबकि विशेष सार्वजनिक उपयोग के मामलों में उच्च स्तर की स्वीकृति का प्रावधान है.

परकोटे में इमारत ऊंचाई की भी सीमा : पुराने जयपुर में निर्माण की सीमा केवल प्लॉट के आकार से तय नहीं होती. भवन की ऊंचाई भी हेरिटेज स्वरूप का महत्वपूर्ण हिस्सा है. प्रावधानों के अनुसार मुख्य बाजारों में अधिकतम G+3 यानी करीब 15 मीटर और आंतरिक सड़कों पर G+2 यानी करीब 12 मीटर तक की ऊंचाई का प्रावधान बताया गया है. दामोदर शर्मा ने कहा कि पुराने जयपुर में बढ़ती बहुमंजिला और व्यावसायिक गतिविधियों के कारण इन नियमों को ताक पर रखकर निर्माण हो रहे हैं. उनके अनुसार कई इलाकों में पुराने आवासीय भवनों का स्वरूप बदलकर व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ी हैं.

चौड़ा रास्ता की पुरानी हवेली का नया स्वरूप (ETV Bharat Jaipur)

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जर्जर हवेली को बचाने का रास्ता- समय पर मरम्मत : संरक्षण का अर्थ किसी इमारत को ज्यों की त्यों हालत में छोड़ देना नहीं है. पुरानी छत, कमजोर दरवाजे, दीवारों में दरार या बारिश से हुए नुकसान की समय पर मरम्मत जरूरी है. मालिक की जिम्मेदारी है कि भवन का रखरखाव किया जाए. जरूरत पड़ने पर संरचनात्मक मजबूती (structural strengthening) भी की जा सकती है, लेकिन निर्धारित प्रक्रिया और अनुमति के साथ. कारोबारी रमेश चमन का कहना है कि यदि हवेली कमजोर हो रही है तो उसका समाधान पुरानी संरचना को खत्म करके नया भवन खड़ा करना नहीं, बल्कि उसकी मरम्मत और संरक्षण होना चाहिए.

आधुनिक सुविधा पर रोक नहीं, प्रावधानों की पालना जरूरी : पुरानी हवेली को आज के उपयोग के अनुरूप बनाने के लिए लिफ्ट, फायर सेफ्टी, सोलर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग जैसी सुविधाओं की जरूरत पड़ सकती है. हेरिटेज नियम आधुनिक सुविधाओं पर पूरी तरह रोक नहीं लगाते. निर्धारित अनुमति और तकनीकी शर्तों के तहत ऐसी सुविधाएं जोड़ी जा सकती हैं. शर्त ये है कि महत्वपूर्ण हेरिटेज एलिमेंट और भवन का कैरेक्टर प्रभावित न हो. इसी तरह Grade-II और Grade-III भवनों में नियमों के अनुसार कुछ आंतरिक बदलाव की गुंजाइश है यानी संरक्षण का अर्थ विकास को पूरी तरह रोकना नहीं, बल्कि विकास को विरासत के अनुरूप नियंत्रित करना है.

परकोचे के बाजार (ETV Bharat Jaipur)

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हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला, अब रिकॉर्ड से होगी पड़ताल : पुराने भवनों में निर्माण और बदलाव का सवाल अब सिर्फ बाजारों और मोहल्लों तक सीमित नहीं है. जयपुर वॉल सिटी में अनधिकृत और अनियंत्रित निर्माण को लेकर मामला राजस्थान हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है. कोर्ट ने जेडीए और नगर निगम से वॉल सिटी में हुए अनाधिकृत और अनियंत्रित निर्माण, पिछले वर्षों में दी गई स्वीकृतियों और ऐसे निर्माणों पर की गई कार्रवाई से संबंधित जानकारी मांगी है. इससे हेरिटेज क्षेत्र में निर्माण अनुमति और नियमों के वास्तविक पालन को लेकर सवाल और गंभीर हो जाते हैं.

UNESCO का तमगा सम्मान भी, जिम्मेदारी भी : जयपुर की वॉल्ड सिटी को वर्ष 2019 में यूनेस्को वैश्विक धरोहर स्थल का दर्जा मिला. ये पहचान शहर की ऐतिहासिक बसावट, स्थापत्य और सांस्कृतिक महत्व से जुड़ी है. पूर्व एडिशनल चीफ टाउन प्लानर चंद्रशेखर पाराशर का कहना है कि सिर्फ नियम बना देना पर्याप्त नहीं है. उनके मुताबिक हेरिटेज संरक्षण की व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करने और अवैध निर्माण पर नियंत्रण की जरूरत है. उनका सवाल है कि जब हेरिटेज भवन की मरम्मत और बदलाव तक के लिए निर्धारित प्रक्रिया है तो बिना अनुमति होने वाले निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित क्यों नहीं होता?

हवेली की दुकानों के बाहर बदला हुआ स्वरूप (ETV Bharat Jaipur)

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केंद्र को भेजी जाएगी हेरिटेज मैनेजमेंट प्लान की रिपोर्ट : जयपुर नगर निगम के सलाहकार आरके विजयवर्गीय ने बताया कि जयपुर के परकोटे का हेरिटेज मैनेजमेंट प्लान तैयार कर लिया गया है. इसे अक्टूबर के अंत तक भारत सरकार के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) को भेजा जाएगा. इसके बाद ASI के जरिए रिपोर्ट UNESCO तक भेजी जानी है. विजयवर्गीय के मुताबिक इस संबंध में एलएसजी सेकेट्री और मेयर के साथ भी चर्चा की जा चुकी है. प्लान में जयपुर की विरासत के संरक्षण और सुधार से जुड़े विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है. इसमें हेरिटेज आर्किटेक्चर, फसाड वर्क, सीवरेज-ड्रेनेज और ट्रांसपोर्टेशन जैसे विषयों पर प्रस्ताव शामिल हैं.