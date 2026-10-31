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मीलियंस फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर पवन साहू की पत्नी सरपंच चुनाव हारीं, मिले सिर्फ 277 वोट

भीलवाड़ा: सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों के बीच लोकप्रिय इन्फ्लुएंसर पवन साहू की पत्नी को भीलवाड़ा जिले की फुलिया खुर्द ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शुक्रवार को हुए सरपंच पद के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा. कोमल साहू 277 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहीं, जबकि भगवती लाल सोनी 1203 मत प्राप्त कर फुलिया खुर्द ग्राम पंचायत के सरपंच चुने गए. दूसरे स्थान पर कालूराम जाट ने 797 मत हासिल किए.

पंचायत राज चुनाव के दूसरे चरण में भीलवाड़ा जिले की 185 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शुक्रवार को सरपंच व वार्ड पंच पद के लिए मतदान हुआ था, जहां शनिवार सुबह तक सरपंच व वार्ड पंच पद के लिए चुनाव परिणाम घोषित हुए थे. भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा तहसील के फूलिया खुर्द ग्राम पंचायत से सरपंच पद चुनाव में अधिकतर प्रत्याशियों ने सोशल मीडिया के जरिए प्रचार का सहारा लिया था.

करोड़ों में हैं फॉलोअर्स : पवन साहू के यूट्यूब पर करीब 2 करोड़ 77 लाख, इंस्टाग्राम पर 70 लाख और फेसबुक पर 30 लाख फॉलोअर्स बताए जा रहे हैं. इसके बावजूद सोशल मीडिया की यह लोकप्रियता मतपेटी तक वोटों में तब्दील नहीं हो सकी. वहीं, चुनाव प्रचार के दौरान राजस्थान के कई बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियो बनाकर पवन साहू की पत्नी के समर्थन में वोट देने की अपील भी की थी. पवन साहू ने अपने स्तर पर गांव में हैंडपंप और ट्यूबवेल लगवाने जैसे कार्य किए थे. सरपंच पद के लिए हुए चुनाव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सोशल मीडिया पर लाखों-करोड़ों फॉलोअर्स होना और जमीनी स्तर पर जनता का विश्वास हासिल करना, दोनों अलग-अलग बातें हैं.

पहले फेज़ के चुनाव के दौरान भी ठीक इसी तरह का चुनाव नतीजा सामने आया था. सोशल मीडिया की दुनिया में लाखों-करोड़ों फैंस रखने वाले इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर ओमप्रकाश बिश्नोई को जोधपुर जिले की ओसियां तहसील से सरपंच चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले ओमप्रकाश को उनके अपने ही गांव के लोगों का समर्थन नहीं मिल सका और कुल 1,600 मतदाताओं वाले गांव में उन्हें सिर्फ 33 वोटों से ही संतोष करना पड़ा.