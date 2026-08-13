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35 करोड़ की भाषा का संघर्ष; विदेशों में गूंज, अपनी ही मिट्टी में बेगानी, जानिए 'भोजपुरी' का इतिहास, उत्पत्ति, साहित्य समेत सबकुछ

इसी तरह लखन सेन कृत 'बारह मासी', संत धरनीदास कृत 'शिवसागर' और पंडित राजकुमार शुक्ल की डायरी उपलब्ध है, ये सभी कैथी लिपि में हैं. 'बारह मासी' में भोजपुरी लोक-जीवन और ऋतुओं का वर्णन है. 'शिवसागर' में भोजपुरी और सूफी दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं, जबकि पंडित राजकुमार शुक्ल की डायरी में चंपारण के किसानों के संघर्ष और महात्मा गांधी के आगमन का विवरण है.

जानकारों के मुताबिक, हर्षवर्धन काल के दौरान बाणभट्ट द्वारा रचित 'हर्षचरित' में ऐसे कवियों (ईशानचंद्र और बेनीभारत) का ज़िक्र मिलता है, जो प्राकृत और संस्कृत के बजाय स्थानीय लोकभाषा में लिखते थे, जिसे भोजपुरी का शुरुआती रूप माना जा सकता है. संत साहित्य 11वीं शताब्दी में गुरु गोरखनाथ ने 'गोरख बानी' की रचना की, जिसमें भोजपुरी के प्रारंभिक रूप देखने को मिलते हैं. इसके बाद संत कबीरदास की वाणियों में भी भोजपुरी शब्दों का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है.

इसका संबंध राजा भोज और परमार वंश से माना जाता है. लगभग 7वीं से 11वीं सदी के दौरान मध्य प्रदेश के उज्जैन से आए परमार वंश के भोजवंशी राजाओं ने वर्तमान बिहार के आरा (शाहबाद क्षेत्र) के पास एक नगर बसाया था. उन्होंने इस स्थान का नाम अपने पूर्वज राजा भोज के नाम पर 'भोजपुर' रखा और इसे अपनी राजधानी बनाया. इस क्षेत्र और इसके आसपास बोली जाने वाली भाषा को बाद में भोजपुरी कहा जाने लगा.

भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति मुख्य रूप से प्राचीन 'मागधी प्राकृत' और 'मागधी अपभ्रंश' से हुई है, जो भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है. भाषाई विकास के अनुसार, इसका विकास वैदिक संस्कृत से प्राकृत, फिर मागधी और अंततः बिहार की बोलियों के रूप में हुआ, जिससे भोजपुरी, मैथिली और मगही जैसी भाषाएं निकलीं हैं.

भोजपुरी भाषा को चाहने वालों के मन में एक ही सवाल है कि क्या भोजपुरी समाज अब इसके नकारात्मक छवि को बदल पाएगा? अगर हां तो कैसे? क्या इसके लिए कोई ठोस प्रयास किए जाएंगे? क्या वह भी समय आएगा, जब भोजपुरी को एक भाषा का दर्जा मिलेगा? आगे क्या होगा, यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आइए पहले भोजपुरी भाषा के बारे में विस्तार से जानते हैं.

दरअसल, भोजपुरी भाषा उतनी ही समृद्ध, मर्यादित और मिठास से भरी है, जितनी कोई भी अन्य भाषा है. भले ही आज यह अपनी पहचान की मोहताज और उपेक्षा का दंश झेल रही है, लेकिन हकीकत यह है कि इसके साहित्य की जड़ें भी बहुत गहरी हैं. यह भी सच है कि समय के साथ कुछ निजी स्वार्थ के चलते फिल्मों और संगीत में भोजपुरी भाषा के जरिए अश्लीलता और द्विअर्थी संवादों की भाषा के रूप में पेश किया गया, जिसके चलते भोजपुरी भाषा पर बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ा है.

35 करोड़ बोलने वाले फिर भी भोजपुरी को राजभाषा का दर्जा नहीं (Video Credit; ETV Bharat)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश और बिहार की पावन धरती से जन्मी भोजपुरी आज भी उस दर्जे से महरूम है, जिसकी वह सही मायने में हकदार है. साहित्य, संस्कार, संगीत, सिनेमा और लोकगीतों से लेकर आम आदमी की रोजमर्रा की बोलचाल तक भोजपुरी हर जगह मजबूती से खड़ी है. यहां तक कि संस्कारों के पावन गीतों से लेकर शादी-ब्याह की शहनाइयों तक, आम आदमी के हर सुख-दुख की हर सांस में भोजपुरी पूरी तरह समाहित है. इसके बावजूद न तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे अब तक राज्य की राजभाषा का दर्जा दिया है और न ही केंद्र स्तर पर इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर संवैधानिक मान्यता दी गई है. ऐसा लगता है कि जिस भाषा ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रौशन किया, वह आज अपने ही देश में एक पहचान पत्र के लिए कतार में खड़ी है. पेश है मनीष चौहान के संपादन में खुर्शीद अहमद की खास रिपोर्ट...

कैथी लिपि

ऐतिहासिक रूप से भोजपुरी को मुख्य रूप से 'कैथी लिपि' में लिखा जाता था, जो पुराने समय में अदालतों और व्यापारिक बही-खातों में बेहद लोकप्रिय थी. हालांकि, आधुनिक समय में भोजपुरी के लेखन और मुद्रण के लिए पूरी तरह से देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाता है. जानकार बताते हैं कि 1913 के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने देवनागरी को प्राथमिक राजकाज की लिपि घोषित कर दिया था. इसके कारण सरकारी नौकरियों के लिए देवनागरी का ज्ञान अनिवार्य हो गया और नई पीढ़ी ने रोजगार की तलाश में कैथी सीखना बंद कर दिया. इस तरह संरक्षण के अभाव और अपेक्षा का शिकार होती गई यह लिपि धीरे-धीरे इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई.

भोजपुरी की पहचान और सम्मान (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या कहते हैं भोजपुरी के कलाकार

भोजपुरी गायिका मनीषा मोहिनी ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि उन्हें भोजपुरी भाषा से गहरा लगाव है और उनकी सरज़मीं और मिट्टी सीधे इस भाषा से जुड़ी हुई है. लोक गायिका प्रीति लाल ने भी भोजपुरी के प्रति अपने जुड़ाव को साझा किया.

बिहार के आरा जिले से ताल्लुक रखने वाली लोकगायिका स्वाति सिंह ने कहा कि भोजपुरी भाषा और भोजपुरी गीत सुनकर उन्हें दुनिया के सबसे बड़े आनंद का एहसास होता है. उन्होंने बताया कि अब विधानसभा में भी मंत्री और विधायक भोजपुरी में बोलते और सुनते हैं. दुनियाभर में इस भाषा को गुनगुनाने की चाहत बढ़ रही है. विदेशों में भी भोजपुरी की मांग लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इस भाषा में एक अलग तरह की मिठास है. आजमगढ़ के भोजपुरी कलाकार विजय भोजपुरिया का कहना है कि भोजपुरी में इतनी विधाएं हैं कि चाहे जितना गाया जाए. भाषा कभी कम नहीं पड़ेगी.

अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय का कहना है कि भोजपुरी लगभग 35 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है, जबकि भारत में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से अधिकांश के बोलने वालों की संख्या 6 से 7 करोड़ के बीच ही है. उनका कहना है कि हिंदी के बाद यदि भारत में कोई भाषा सबसे अधिक बोली और समझी जाती है तो वह भोजपुरी ही है. भोजपुरी भाषी समुदाय केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि मॉरीशस, सूरीनाम, फिजी, थाईलैंड, सिंगापुर और गुयाना जैसे कई देशों में भी भोजपुरी संस्कृति फल-फूल रही है. छठ महापर्व अब तक करीब 80 देशों में मनाया जा चुका है; पिछले वर्ष सिडनी में शून्य से नीचे के तापमान में भी श्रद्धालुओं ने पूरी निष्ठा से छठ पूजा की थी.

सकारात्मक प्रयास (Photo Credit; ETV Bharat)

कैथी लिपि में है साहित्य

प्रभुनाथ राय ने कहा कि करोड़ों श्रद्धालु 36 घंटे के कठिन निर्जला व्रत के साथ छठ पर्व मनाते हैं, इसलिए उनका प्रयास है कि छठ पूजा को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाना चाहिए, इसके लिए वे लगातार सरकार से बातचीत कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भोजपुरी को लिपि विहीन भाषा बताकर मान्यता से वंचित रखा गया, जबकि भोजपुरी की अपनी कैथी लिपि रही है, जिसे लंबे समय तक उपेक्षित रखा गया, जबकि इस लिपि में लिखा गया साहित्य भी उपलब्ध है.

वहीं, वर्तमान समय में भोजपुरी गानों में अश्लीलता की बात को लेकर प्रभुनाथ राय का कहना है कि यह समस्या किसी एक भाषा तक सीमित नहीं है, बल्कि हर भाषा में मौजूद रहती है. उनके मुताबिक, कुछ कम पढ़े-लिखे कलाकारों द्वारा गाए गए द्विअर्थी गीतों के कारण पूरी भाषा को गलत तरीके से बदनाम कर दिया गया, जबकि समाज ने ऐसे गीतों का बहिष्कार भी किया है.

भोजपुरी का दायरा (Photo Credit; ETV Bharat)

इस दौरान प्रभुनाथ राय ने भोजपुरी के उत्थान के लिए हुए कुछ सकारात्मक प्रयासों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 2014 में भोजपुरी अकादमी का गठन हुआ, भोजपुरी में समर्पित टीवी चैनल शुरू हुए, फिल्म और संगीत उद्योग ने प्रगति की. ईटीवी का लोकप्रिय कार्यक्रम "भोजपुरी लोक जलवा" भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में अब भोजपुरी में भी कमेंट्री सुनी जा सकती है, जो इस भाषा के प्रति बढ़ते सम्मान का संकेत है.

पाठकों के लिए खास संदेश

भोजपुरी भाषा के इस गौरवशाली इतिहास को जानकर आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि भोजपुरी को अब राजभाषा का दर्जा मिल जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं. साथ ही, हमें यह भी बताएं कि आपकी अपनी मातृभाषा या बोली कौन सी है?

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