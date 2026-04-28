'गया' को 'जी' नहीं कहना चाहते अधिकारी! एक साल से सरकार के आदेश का ठेंगा दिखा रहे 'साहब'
गया शहर का नाम 'गयाजी' हुए एक साल पूरा होने वाला है, लेकिन साहब को 'जी' कहने में समस्या है. पढ़ें सरताज अहमद की रिपोर्ट
Published : April 28, 2026 at 7:03 AM IST
गयाजी: गयाजी विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी है, इसे मोक्ष की धरती भी कहा जाता है. पहले इस नगर का नाम 'गया' था. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहल पर इसका नाम बदल कर 'गयाजी' किया गया. 'गया' से नाम बदलकर 'गयाजी' किये एक साल होने को है, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी वही है. शहर में सरकारी कार्यालय हो या फिर निजी संस्थान, सभी जगह 'गया' का ही बोलबाला है. आदेश की अवहेलना ना सिर्फ अधिकारियों की मनमानी है, बल्कि धार्मिक महत्ता को भी प्रभावित करती है.
धार्मिक महत्ता और नाम परिवर्तन: गयाजी की महिमा अद्वितीय है. इसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है. देश-विदेश से लोग यहां अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए आते हैं, ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके. इसलिए शुरू से लोग इसे गयाजी ही कहते थे. गयापाल पंडा से मांग के बाद और अद्भुत महत्ता को देखते हुए बिहार सरकार ने साल 2025 में अधिकारिक तौर पर गया शहर का नाम बदलकर गयाजी कर दिया.
जिला बनाम शहर का नाम: नाम बदलने से लोग कंफ्यूज भी हैं. दरअसल, बिहार सरकार ने सिर्फ गया शहर का नाम बदला था, जबकि जिला का नाम गया ही है. इसी कारण जिला स्तरीय कार्यालयों के अधिकारिक दस्तावेज में गया नाम का इस्तेमाल हो रहा है. हालांकि लोगों की मांग है कि भले ही कागजों में जिला का नाम गया रहे, लेकिन शहरी क्षेत्र के सरकारी और निजी भवन, बोर्ड और पार्कों के नाम में गया के बदले गयाजी होना अनिवार्य है.
शहरी कार्यालयों में पुराने बोर्ड: गयाजी शहर के हृदय स्थल में सरकारी कार्यालय अभी भी पुराने नाम का बोर्ड लगाए बैठे हैं. इसमें कलेक्ट्रेट, एसडीओ कार्यालय, मगध प्रमंडल कार्यालय और एसपी कार्यालय के बोर्ड में 'गयाजी' का नाम नहीं है. वहीं अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, जय प्रकाश अस्पताल, प्रभावती अस्पताल, विभिन्न बैंक, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के भवनों पर भी नाम नहीं बदले गए. इससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरकारी आदेश फाइलों में ही बंद रह गया.
सामाजिक कार्यकर्ताओं की नाराजगी: इस मामले पर पूर्व वार्ड पार्षद और सामाजिक कार्यकर्ता लालजी प्रसाद ने नाराजगी जतायी. कहा कि यह तो नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है. अपने स्तर से सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों को नोटिस जारी करना चाहिए. निश्चित समय सीमा होनी जानी कि इतने दिनों में शहर का नाम गया के बदले गयाजी होनी चाहिए. तय समय में सुधार नहीं हुआ तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
"हैरानी की बात है कि नगर निगम ने सरकार को शहर का नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अब तक नगर निगम के बोर्ड में ही नाम नहीं बदला गया. मुख्य द्वार पर 'गया' लिखा हुआ है. निगम को तो पहले से तैयार रहना चाहिए था. एक साल का समय बीतने के बाद भी मुख्य द्वार की तख्ती न बदलना बड़ा प्रश्नचिह्न लगता है." -लालजी प्रसाद, सामाजिक कार्यकर्ता
पंडा समाज की गहरी आस्था: गयाजी पंडा समाज के प्रतिनिधि महेश लाल ने कहा कि सभी धार्मिक स्थल का एक सम्मानजनक नाम होता है. देश-दुनिया से आने वाले तीर्थयात्री सदियों से इसे 'गयाजी' कहकर ही पुकारते हैं. उन्होंने बताया कि विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति ने कई बार ज्ञापन देकर यह मांग उठाई थी कि गया को गयाजी किया जाए. जब सरकार ने मांग पूरी की तो इसका पालन ना करना बेहद दुखद है. उन्होंने कहा कि सरकारी बोर्डों पर सही नाम होने से दुनिया भर में शहर का गौरव बढ़ेगा.
आम जनता की बढ़ती भागीदारी: सरकारी दफ्तरों में भले ही गया नाम का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आम जनता ने बदलाव को अपनाना शुरू कर दिया है. महेश लाल पंडा ने कहा कि पिछले एक साल में स्थानीय लोगों की बोलचाल 'गयाजी' शब्द का इस्तेमाल हो रहा है. इसमें काफी बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है. महेश लाल ने लोगों से अपील की है कि निजी प्रतिष्ठानों, दुकानों और पते पर 'गयाजी' लिखना शुरू करें. इससे शहर अपनी नई पहचान को स्थापित करेगी.
आम लोग भी नहीं बदल पा रहे नाम: प्रशासन की उदासीनता के कारण गयाजी शहर के रहने वाले भी परेशान हैं. प्रोफेसर विजय कुमार मिठू के आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशनकार्ड सहित सभी आवश्यक कागजात पर गया नाम ही अंकित हैं. गया से गयाजी कैसे होगा, इसका अब तक कुछ पता नहीं है. नगर निगम की पुरानी रसीदों को गया से गयाजी में करने में भी समस्या हो रही है. गया जंक्शन और गया हवाई अड्डे का भी बोर्ड जस का तस है.
"हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशनकार्ड सहित सभी आवश्यक कागजात पर अभी भी गया ही अंकित है. वह कैसे गयाजी होगा? अगर नगर निगम की पुरानी रसीदों को गया से गयाजी में करना है तो उस में भी परेशानी हो रही है." -विजय कुमार मिठू, प्रोफेसर, गयाजी निवासी
मकान मालिकों की परेशानी: 26-27 वित्तीय वर्ष में नगर निगम के होल्डिंग टैक्स में अब मकान दुकान मालिकों के नाम से काटने वाली रसीद में नगर निगम गयाजी ही लिखा हुआ मिलेगा, नगर निगम के क्षेत्र में अगर कोई जमीन खरीदता है तो उस का निगम के मोटेशन में भी गयाजी ही लिखा जाएगा, लेकिन जो इस से पहले के मोटेशन या फिर रसीद हैं उन में गया को गयाजी करने का कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं की गयी है.
"जमीन मकान की रिजस्ट्री में अधिकतर वो लोग जो गयाजी नगर निगम क्षेत्र के हैं, वो गया ही लिखवा रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो गयाजी लिखवाते हैं, आधार कार्ड या कोई दूसरे दस्तावेज में गया ही लिखा हुआ है तब भी रजिस्ट्री में गयाजी लिखने में कोई बाधा नहीं होगी." -विजय कुमार, डीड राइटर, गयाजी निबंधन कार्यालय
बैठक के बाद होगा फैसला: इस मामले पर नगर आयुक्त अभिषेक पलासिया ने कहा कि नगर निगम ने 'गयाजी' नाम को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. शहर के नए गोलंबरों और हाल ही में लगे नए बोर्डों पर 'गयाजी' नाम लिखा गया है. हालांकि नगर आयुक्त ने स्वीकार किया कि कई पुराने बोर्ड शेष हैं, जिन्हें बदलने के लिए समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी. प्रशासन का दावा है कि इस दिशा में तेजी से काम होंगे.
"एक नए भव्य प्रवेश द्वार के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. बैठक में इस प्रस्ताव को पारित कर लिया जाएगा. द्वार पर 'गयाजी' लिखा होगा. अन्य सरकारी और निजी संस्थानों को भी जागरूक किया जाएगा. जिला पदाधिकारी से वार्ता कर शहर के साइनबोर्ड्स को अपडेट कराया जाएगा." -अभिषेक पलासिया, नगर आयुक्त
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