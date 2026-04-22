किसानों को सरकारी लैब पर नहीं रहा भरोसा, सरसों नमूनों की जांच करा रहे निजी लैब में, जानें क्यों
अलवर में सरकारी एवं व्यापारिक स्तरों पर प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, लेकिन किसान सरकारी लैब पर भरोसा नहीं करते. पढ़िए पीयूष पाठक की रिपोर्ट...
Published : April 22, 2026 at 4:30 PM IST
अलवर : पीला सोना उगलने वाले अलवर जिले में किसानों को सरसों के उचित भाव मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार ने अलवर कृषि उपज मंडी में जांच लैब स्थापित की. इसके बावजूद किसानों को सरकारी लैब पर भरोसा ही नहीं है. यही कारण है कि कृषि उपजमंडी की सरकारी लैब की तुलना में व्यापारियों की निजी प्रयोगशाला में सरसों में तेल की मात्रा जांच के लिए पहुंचने वाले किसानों की संख्या कई गुना ज्यादा है. सरसों के भाव उसमें तेल की मात्रा के आधार पर तय होते हैं, इसीलिए किसान मंडी में सरसों बेचने से पहले सरसों में तेल की मात्रा की जांच कराते हैं, जिससे उन्हें सरसों की उपज के सही दाम मिल सकें.
अलवर सरसों उत्पादन के लिए प्रदेश के प्रमुख जिलों में शामिल है और सरसों उपज जिले के किसानों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी रही है. जिले में सरसों के बंपर पैदावार का किसानों को सीधा लाभ दिलाने के लिए अलवर में सरकारी एवं व्यापारिक स्तरों पर प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं. दोनों लैब में किसानों के लिए सरसों की जांच नि:शुल्क होने के बाद भी ज्यादातर किसानों का अलवर कृषि उपज मंडी समिति की सरकारी लैब पर भरोसा नहीं है. सरसों की उपज के भाव उसमें विद्यमान तेल की मात्रा के आधार पर मिलते हैं, इस कारण सरसों में तेल मात्रा की जांच के बाद ही किसान एवं व्यापारी सरसों का भाव तय कर पाते हैं.
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फसल गुणवत्ता का पता लगाने के लिए लैब : कृषि उपज मंडी में सरसों फसल में तेल की मात्रा का पता लगाकर किसानों को बेहतर दाम दिलाने के उद्देश्य से अलवर कृषि उपज मंडी समिति में सरकारी सरसों जांच लैब स्थापित की गई है. हालांकि, इस सरकारी लैब से ज्यादातर किसानों का मोहभंग दिखाई पड़ रहा है. इसके चलते सालभर में सरकारी लैब पर महज 500 से 700 किसान ही अपनी सरसों की जांच कराने पहुंच रहे हैं. दूसरी ओर व्यापार मंडल समिति की ओर से संचालित सरसों जांच केंद्र पर हर साल करीब 11 हजार किसान अपनी फसल की गुणवत्ता जांच कराने के लिए पहुंच रहे हैं.
किसान कराते हैं सरसों की जांच : अनाज मंडी अध्यक्ष सत्यविजय गुप्ता ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से अलवर कृषि मंडी परिसर में केडलगंज व्यापारिक संचालन समिति की ओर से किसानों को सरसों की जांच की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है. किसानों की सुविधा के लिए व्यापार मंडल की ओर से चार मशीनें लैब में लगाई गई हैं, इनमें किसानों के लिए सरसों की जांच नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन किसानों के अलावा अन्य व्यक्तियों की ओर से सरसों की जांच कराने पर 30 रुपए शुल्क वसूला जाता है.
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सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जांच : उन्होंने बताया कि लैब में सरसों में तेल की मात्रा की जांच की जाती है. सरसों में तेल की उपलब्धता के आधार पर ही उसका मूल्य तय होता है. उन्होंने बताया कि हर साल व्यापार मंडल की प्रयोगशाला में औसतन 10 से 12 हजार किसान अपनी सरसों की जांच करा कर लाभान्वित हो रहे हैं. कृषि मंडी परिसर में सरकारी लैब भी है, लेकिन उसकी जांच रिपोर्ट पर किसानों का कम विश्वास रहता है. मंडी अध्यक्ष गुप्ता ने बताया कि व्यापार मंडल की लैब की जांच रिपोर्ट सटीक होती है. इसके चलते व्यापार मंडल की लैब पर जांच के लिए किसानों का रुझान बढ़ रहा है. प्रयोगशाला में किसान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लैब में अपनी सरसों की जांच करा सकता है.
किसानों का ये है कहना : अलवर कृषि उपज मंडी में सरसों की उपज लेकर आए किसान ताराचंद ने बताया कि कृषि मंडी में प्रवेश करते ही उन्हें मंडी प्रशासन की ओर से गेट पास दिया जाता है. इसके बाद वे व्यापार मंडल की लैब में अपनी सरसों उपज की जांच करा कर तेल मात्रा का पता लगाते हैं. तेल की मात्रा के आधार पर मंडी में व्यापारियों की ओर से सरसों के दाम लगाए जाते हैं. लैब में जांच का लाभ यह होता है कि उन्हें सरसों की गुणवत्ता व तेल की मात्रा का पता चल जाता है, जिससे उन्हें व्यापारियों की ओर से सही भाव मिलना आसान हो जाता है.
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किसानों को ज्यादा जानकारी नहीं : किसान मौसम ने बताया कि वे हर साल अपनी सरसों की फसल बेचने के लिए अलवर कृषि उपजमंडी में आते हैं. उन्हें व्यापार मंडल की लैब के बारे में पता है और वे सरसों की गुणवत्ता की वहां जांच कराने के बाद ही व्यापारियों को बेचते हैं, जिससे उन्हें सरसों के अच्छे भाव मिल जाते हैं. अलवर कृषि उपजमंडी समिति की सरकारी लैब के बारे में किसानों को ज्यादा जानकारी नहीं रहती, जिससे वे अपनी सरसों की उपज लाकर सीधे ही व्यापारियों की लैब पर जांच कराते हैं. दोनों ही प्रयोगशाला में किसानों के लिए सरसों की जांच निशुल्क व्यवस्था है, इसीलिए ज्यादातर किसान व्यापारियों की लैब में जांच कराने को प्राथमिकता देते हैं.
किसानों को करेंगे प्रोत्साहित : अलवर कृषि उपज मंडी के उप निदेशक रामविलास यादव का कहना है कि यह मामला अभी संज्ञान में आया है, जिस पर विचार किया जाएगा. मामले में मंडी सचिव से जानकारी ली जाएगी और सरकारी लैब में किसानों की ओर से कम संख्या में सरसों के नमूनों की जांच कराने के कारणों का पता लगाया जाएगा. मंडी प्रशासन के माध्यम से किसानों को सरकारी लैब में अपनी सरसों की टेस्टिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. किसानों के लिए सरकारी लैब में सरसों की जांच व्यवस्था नि:शुल्क उपलब्ध है.