एनएच से 2 किलोमीटर दूरी के बावजूद आज तक नहीं बन पाई सड़क, कागज पर शोभा बढ़ा रही है नल जल योजना
लातेहार के सुकलकट्ठा गांव नेशनल हाईवे से महज 2 किलोमीटर दूर होने के बावजूद पक्की सड़क से ग्रामीण वंचित हैं.
Published : October 10, 2026 at 8:19 PM IST
लातेहार: लातेहार जिले के सदर प्रखंड में स्थित सुकलकट्ठा गांव आजादी के 79 साल बाद भी विकास से वंचित है. गांव तक पहुंचने के लिए आज तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं हो पाया. हालांकि गांव के अंदर विकास कार्य जरूर किए गए, लेकिन उनमें अधिकांश सिर्फ कागजी विकास साबित हुए हैं. गांव के लोग सड़क और पानी के लिए तरस रहे हैं.
सदर प्रखंड के बेंदी पंचायत का सुकलकट्ठा गांव लातेहार और मनिका प्रखंड के बॉर्डर पर स्थित है. गांव में लगभग 130 परिवार निवास करते हैं. इनमें 100 परिवार दलित समुदाय के हैं, जबकि 30 परिवार आदिम जनजाति समुदाय के हैं. गांव चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ है. एनएच 39 से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव बसा हुआ है. पक्की सड़क नहीं रहने के कारण यहां अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का आना-जाना भी नहीं के बराबर होता है. इसी का खामियाजा गांव में रहने वाले ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है. ग्रामीण बताते हैं कि गांव में सड़क के अलावे पानी की भी घोर समस्या है.
गांव में नल जल योजना बढ़ा रही है कागज की शोभा
स्थानीय ग्रामीण सुदेश्वर भुइयां, जितेंद्र भुइयां, राजेंद्र भुइयां आदि ने बताया कि उनके गांव में पेयजल की घोर संकट बनी हुई है. गांव के अधिकांश लोग कुआं और नदी के पानी पर निर्भर हैं. ग्रामीणों ने बताया कि नल जल योजना के तहत गांव में तीन जल मीनार लगाए गए थे. जिसमें दो जल मीनार खराब पड़े हुए हैं. एक जल मीनार जो बाहरी टोला में है, वहां 10 परिवार निवास करते हैं. सिर्फ वहीं के लोगों को नल जल योजना से पानी मिल पा रहा है. ग्रामीणों ने बताया की मुखिया फंड से भी गांव में कुछ जल मीनार लगाए गए थे. लेकिन उक्त जल मीनार भी खराब पड़े हुए हैं.
आज तक नहीं बन पाई पक्की सड़क
ग्रामीण राजेंद्र भुइयां बताते हैं कि गांव तक पहुंचने के लिए आज तक पक्की सड़क नहीं बन पाई है. उन्होंने बताया कि गांव का आगे का हिस्सा वन भूमि में पड़ता है. इस कारण लगभग एक से डेढ़ किलोमीटर तक कच्ची सड़क के सहारे ही लोगों को गांव से आवागमन करना पड़ता है. गर्मी के दिनों में तो किसी प्रकार काम चल जाता है, लेकिन बरसात में ग्रामीणों को गांव में आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. उन्होंने बताया कि गांव के लोगों को सरकारी राशन लेने के लिए भी औरंगा नदी को पार कर बेंदी गांव जाना पड़ता है. बरसात के दिनों में राशन लाने के लिए ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है.
कई बार भेजा गया प्रस्ताव, पर वन विभाग से नहीं मिल रहा एनओसी
इस संबंध में पंचायत के मुखिया रामदयाल उरांव ने कहा कि गांव तक पक्की सड़क बनाने के लिए कई बार प्रस्ताव भेजा गया. लेकिन वन भूमि होने के कारण स्वीकृति नहीं मिल पा रही है. उन्होंने कहा कि गांव में जल मीनार खराब होने की उन्हें सूचना मिली थी. एक जलमीनार को उन्होंने अपने निजी पैसे से ठीक भी करवाया था. उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी जलमीनार को दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा.
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