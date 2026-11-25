ETV Bharat / state

कांग्रेस के बहुमत के बावजूद चूरू में भाजपा ने बनाया जिला प्रमुख, चली राजेंद्र राठौड़ की रणनीति!

चूरू की जिला प्रमुख क​निका सिंह राठौड़ ( Source - Social Media )

चूरू : राजस्थान की सियासत में चूरू जिला प्रमुख चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है. पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की पुत्रवधू कनिका सिंह राठौड़ चूरू की जिला प्रमुख निर्वाचित हुईं हैं. इस चुनाव में बहुमत के आंकड़ा होने के बावजूद कांग्रेस जिला प्रमुख बनाने में नाकाम रही. 39 सदस्यीय चूरू जिला परिषद में कांग्रेस के 21 सदस्य और माकपा का एक सदस्य था. इस तरह कांग्रेस समर्थित खेमे के पास कुल 22 सदस्य थे, जबकि भाजपा के 17 सदस्य निर्वाचित हुए थे. लेकिन जिला प्रमुख के चुनाव में सियासी गणित पूरी तरह बदल गया. भाजपा प्रत्याशी कनिका सिंह राठौड़ को 22 मत मिले और उन्होंने जीत दर्ज की. वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश देवी बुड़ानिया को 17 मत मिले.