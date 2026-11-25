कांग्रेस के बहुमत के बावजूद चूरू में भाजपा ने बनाया जिला प्रमुख, चली राजेंद्र राठौड़ की रणनीति!
क्रॉस वोटिंग के सवाल पर कनिका ने कहा कि उन सदस्यों को मैं इस योग्य नजर आई कि उन्होंने अपना वोट मुझे दिया.
Published : November 25, 2026 at 9:07 PM IST
चूरू : राजस्थान की सियासत में चूरू जिला प्रमुख चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है. पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की पुत्रवधू कनिका सिंह राठौड़ चूरू की जिला प्रमुख निर्वाचित हुईं हैं. इस चुनाव में बहुमत के आंकड़ा होने के बावजूद कांग्रेस जिला प्रमुख बनाने में नाकाम रही. 39 सदस्यीय चूरू जिला परिषद में कांग्रेस के 21 सदस्य और माकपा का एक सदस्य था. इस तरह कांग्रेस समर्थित खेमे के पास कुल 22 सदस्य थे, जबकि भाजपा के 17 सदस्य निर्वाचित हुए थे. लेकिन जिला प्रमुख के चुनाव में सियासी गणित पूरी तरह बदल गया. भाजपा प्रत्याशी कनिका सिंह राठौड़ को 22 मत मिले और उन्होंने जीत दर्ज की. वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश देवी बुड़ानिया को 17 मत मिले.
'मुझमें योग्यता देख सदस्यों ने दिया वोट' : अपनी जीत के बाद कनिका राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में क्षेत्र के लोगों को जिला परिषद सदस्य चुनने पर धन्यवाद दिया. साथ ही उन जिला परिषद निर्वाचित सदस्यों का धन्यवाद दिया, जिन्होंने उन्हें जिला प्रमुख बनाने के लिए अपना मत और समर्थन दिया. जब उनसे पूछा गया कि जिन सदस्यों ने आपके लिए क्रॉस वोटिंग की है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? तो कनिका ने कहा कि उन सदस्यों को मैं इस योग्य नजर आई कि उन्होंने अपना वोट मुझे दिया.
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'कांग्रेस के कुछ लोगों ने पार्टी के साथ की गद्दारी' : वहीं, बुधवार शाम को प्रेस वार्ता कर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि चूरू में कांग्रेस के कुछ लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है. वहां क्रॉस वोटिंग के मामलों की भी जांच कराई जाएगी. डोटासरा ने बताया कि बीकानेर में कांग्रेस से बगावत कर जिला प्रमुख का चुनाव लड़ने वाली पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल की बेटी सरिता चौहान को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है.
धन्यवाद चूरू परिवार! समस्त चूरू वासियों का हृदय से आभार। #विकसित_ग्राम_समृद्ध_राजस्थान #Churu #Rajasthan #Taranagar #BJP https://t.co/Chhtbayoce— Rajendra Rathore (@Rajendra4BJP) November 25, 2026
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राहुल कस्वां और रफीक मंडेलिया ने संभाली थी बाड़ेबंदी की कमान : कांग्रेस के निर्वाचित सदस्यों की बाड़ेबंदी सांसद राहुल कस्वां और कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया ने संभाल रखी थी. इसके बावजूद क्रॉस वोटिंग होने के बाद राहुल कस्वां और रफीक मंडेलिया की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं. राजेंद्र राठौड़ के पुत्र पराक्रम राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस की अंदरूनी फूट का सीधा फायदा भाजपा को मिला है. बहुमत के बावजूद कांग्रेस की हार के बाद क्रॉस वोटिंग की चर्चा तेज हो गई है. चुनाव परिणाम ने चूरू की राजनीति में राजेंद्र राठौड़ के परिवार की राजनीतिक भूमिका को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है. चूरू जिला प्रमुख चुनाव का नतीजा कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है.
आभार चूरू परिवार ! मेरी पुत्रवधू कनिका सिंह राठौड़ को जिला प्रमुख, चूरू निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह जीत समस्त चूरूवासियों की जीत है। #Churu #Taranagar #Rajasthan #BJP #विकसित_ग्राम_समृद्ध_राजस्थान https://t.co/kq9GkqEFmU— Rajendra Rathore (@Rajendra4BJP) November 25, 2026
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