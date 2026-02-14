ETV Bharat / state

दो दिन चतुर्दशी, लेकिन शिवरात्रि एक ही दिन, जानें सही तिथि और विशेष योग

निशीथ काल, यानी मध्यरात्रि में विद्यमान चतुर्दशी तिथि के संयोग को देखते हुए महाशिवरात्रि रविवार 15 फरवरी को ही मनाई जाएगी.

Mahashivratri 2026
महाशिवरात्रि पर पूजा के विशेष योग (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 14, 2026 at 2:09 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर: महाशिवरात्रि की तिथि को लेकर इस बार श्रद्धालुओं में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि दो दिनों 15 और 16 फरवरी में पड़ रही है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि व्रत और पर्व किस दिन किया जाए? इस विषय पर पंडित मनु मुद्गल ने स्पष्ट किया है कि शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि 15 फरवरी, रविवार को ही मनाई जाएगी. कारण है निशीथ काल, यानी मध्यरात्रि में विद्यमान चतुर्दशी तिथि. यही शास्त्रीय आधार इस पर्व की सही तिथि निर्धारित करता है.

पंडित मनु मुद्गल ने स्पष्ट किया कि महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी रविवार को ही मनाया जाएगा. 15 फरवरी को शाम 5 बजकर 4 मिनट पर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा, जो 16 फरवरी, सोमवार को शाम 5 बजकर 34 मिनट तक रहेगी. ऐसे में कुछ लोग 16 फरवरी को भी शिवरात्रि मानने की भ्रांति में हैं, जबकि शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि का निर्णय निशीथ काल अर्थात मध्यरात्रि में विद्यमान चतुर्दशी के आधार पर होता है. उन्होंने बताया कि चूंकि 15 फरवरी की रात्रि के मध्यकाल (निशीथ काल) में चतुर्दशी तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए शास्त्रसम्मत रूप से महाशिवरात्रि 15 फरवरी को ही मनाई जाएगी. 16 फरवरी को दिन में चतुर्दशी अवश्य रहेगी, लेकिन उस दिन की रात्रि में अमावस्या का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए वह महाशिवरात्रि के लिए मान्य नहीं मानी जाती.

पढ़ें: एयर होस्टेस की नौकरी छोड़ तुर्की की महिला बनी संन्यासिनी, जूनागढ़ के भवनाथ में महाशिवरात्रि मेले में आईं मार्गुरेट

ऐसे करें व्रत : पंडित मनु मुद्गल ने बताया कि धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था. अनेक क्षेत्रों में यह परंपरा प्रचलित है, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से मुख्य मान्यता यह है कि इस दिन भगवान शिव ‘अग्नि लिंग’ के रूप में प्रकट हुए थे. शिव का यह अग्नि स्वरूप अनादि-अनंत और सृष्टि के मूल तत्व का प्रतीक माना गया है.

पंडित मुद्गल के अनुसार यह व्रत सभी संप्रदायों के लोगों को करना चाहिए चाहे वे वैष्णव हों, शाक्त हों या शैव. व्रत का विधान अत्यंत विशेष होते हुए भी सरल है. प्रातः स्नान-ध्यान कर संकल्प लें और शिव मंदिर जाकर ‘पंचोपचार’ या ‘षोडशोपचार’ विधि से पूजन करें. सर्वप्रथम शुद्ध जल से अभिषेक, तत्पश्चात पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद और बूरा/चीनी) से अभिषेक करना चाहिए. फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराकर रोली, चंदन अर्पित करें. बिल्व पत्र, शमी पत्र, बेल पत्र, धतूरा तथा सफेद पुष्प अर्पित करना अत्यंत फलदायी बताया गया है.

यह भी पढ़ें: महाशिवरात्रि कल, कब करें शिव पूजा, जानें सही मुहूर्त

रात्रि पूजा का विशेष महत्व : उन्होंने बताया कि रात्रि पूजा का विशेष महत्व है. चार प्रहरों शाम 6 से 9 बजे, रात्रि 9 से 12 बजे, 12 से 3 बजे तथा 3 से प्रातः 6 बजे तक विशेष पूजा का विधान है. भक्त अधिक विस्तृत अनुष्ठान न कर सकें, तो भी इन चार प्रहरों में शिव आराधना अवश्य करें. रुद्राभिषेक, रात्रि जागरण, शिव मंत्रों का जप तथा भगवान के समक्ष अखंड दीप प्रज्वलित करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है. मान्यता है कि एक महाशिवरात्रि व्रत का फल हजारों एकादशियों के बराबर प्राप्त होता है. पंडित मनु मुद्गल ने बताया कि शिवरात्रि का विशेष महत्व वर्णित है. इस वर्ष विशेष योग भी बन रहे हैं. पंचांग के पांच अंग तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग में से ‘व्यतिपात योग’ इस दिन विद्यमान रहेगा. इसके साथ ही रविवार की रात्रि का मध्यकाल, त्रिपुष्कर योग और चतुर्ग्रही योग का संयोग अत्यंत शुभ फलदायी माना जा रहा है. रात्रि में चंद्रमा के मकर से कुंभ राशि में प्रवेश के साथ ग्रहों की विशेष स्थिति यह योग निर्मित करेगी, जो शिव कृपा प्राप्ति के लिए उत्तम मानी गई है.

बेर का भोग: पंडित मुद्गल ने बताया कि व्रत संकल्प से सामाजिक और आर्थिक कष्ट दूर होते हैं तथा उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं. शिवाष्टक, शिव महिम्न स्तोत्र, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करें. इतना संभव न हो, तो ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का 108 या 1008 बार जप तथा महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी अत्यंत फलदायी है. पंडित मुद्गल ने बताया कि भगवान शिव को गंगाजल, पंचामृत, बिल्व पत्र और शमी पत्र अत्यंत प्रिय हैं. इस ऋतु में उपलब्ध ‘बेर’ का भोग विशेष रूप से अर्पित करना चाहिए, क्योंकि शिव को बेर प्रिय फल माना गया है. श्रद्धा, संयम और जागरण के साथ की गई आराधना भक्तों को आध्यात्मिक शांति, समृद्धि और शिव कृपा प्रदान करती है.

TAGGED:

MAHASHIVRATRI ON 15 FEBRUARY
JALABHISHEK ON MAHASHIVRATRI
चार पहर की शिव पूजा
MAHASHIVRATRI 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.