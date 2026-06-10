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बारिश, बर्फीली हवाएं भी नहीं डिगा पाई 'आस्था' के कदम, लेकिन मनमानी वसूली और दुर्व्यवहार का लगा आरोप

रुद्रप्रयाग: देवभूमि उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में इन दिनों आस्था का ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, जहां लगातार हो रही बारिश, खराब मौसम और कठिन पैदल यात्रा भी श्रद्धालुओं के उत्साह को कम नहीं कर पा रही है. बाबा केदार के दर्शनों के लिए देश के कोने-कोने से पहुंचे श्रद्धालु हर चुनौती को पार करते हुए धाम पहुंच रहे हैं. हालांकि यात्रा व्यवस्थाओं की व्यापक सराहना के बीच कुछ गंभीर शिकायतों ने प्रशासन और संबंधित विभागों के सामने नए सवाल खड़े कर दिए हैं.

भारी बारिश के बीच यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं से ईटीवी भारत की टीम ने खास बातचीत की. इस दौरान यात्रियों ने जहां स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक तैयारियों की खुलकर प्रशंसा की, वहीं कुछ घोड़ा-खच्चर संचालकों के दुर्व्यवहार और दर्शन के नाम पर कथित मनमानी वसूली को लेकर नाराजगी भी व्यक्त की.

सुविधाएं बेहतर, लेकिन व्यवहार बना परेशानी का कारण: यात्रा मार्ग पर मिले श्रद्धालुओं ने बताया कि, प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया गया है. जगह-जगह मेडिकल टीमें तैनात हैं, आपातकालीन सेवाएं सक्रिय हैं और सफाई व्यवस्था भी संतोषजनक है. इसके बावजूद कुछ घोड़ा-खच्चर संचालकों का रवैया यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है.

श्रद्धालुओं का कहना है कि अधिकांश संचालक पूरी जिम्मेदारी और शालीनता के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग यात्रियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और यात्रा को केवल कमाई का माध्यम मानकर व्यवहार कर रहे हैं. यात्रियों ने पैदल मार्ग और घोड़ा-खच्चर मार्ग को अलग-अलग किए जाने की मांग भी उठाई, ताकि दुर्घटनाओं और अव्यवस्था की आशंका कम हो सके.

दर्शन के नाम पर कथित वसूली से श्रद्धालु नाराज: यात्रियों ने आरोप लगाया कि, कुछ पंडित और तीर्थ पुरोहित विशेष दर्शन कराने के नाम पर श्रद्धालुओं से दो से तीन हजार रुपए तक की मांग कर रहे हैं. जबकि बदरी-केदार मंदिर समिति द्वारा निर्धारित वीआईपी दर्शन शुल्क मात्र 1100 रुपए है.

श्रद्धालुओं का कहना है कि आस्था के नाम पर इस प्रकार की कथित मनमानी वसूली धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है और इस पर प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता है. उन्होंने प्रशासन और मंदिर समिति से पारदर्शी व्यवस्था लागू करने और ऐसे मामलों पर कड़ी निगरानी रखने की मांग की है.

देशभर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने रखी अपनी बात: झारखंड से आईं ज्योति केसरी, विराट और देवधर, ओडिशा से पहुंचे सुशांत, रिचा शर्मा और अभिषेक शर्मा, राजस्थान के संजय कुमार तथा गुजरात के अंकित सहित कई श्रद्धालुओं ने कहा कि यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य, सुरक्षा और सफाई की व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं. लेकिन कुछ सेवा प्रदाताओं के व्यवहार और दर्शन के नाम पर अतिरिक्त धनराशि की मांग से यात्रियों की धार्मिक भावना आहत हो रही है.