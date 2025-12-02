ETV Bharat / state

भीलवाड़ा: मक्का सस्ती बेचने को मजबूर किसान, एमएसपी पर खरीद की मांग

जिले में इस बार खरीफ के रूप में मुख्य रूप से 1 लाख 70 हजार हेक्टेयर भूमि में मक्का की बुवाई हुई. अच्छा उत्पादन हुआ.

Stacks of maize in Bhilwara market
भीलवाड़ा मंडी में मक्का के ढेर (ETV Bharat Bhilwara)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 2, 2025 at 1:56 PM IST

भीलवाड़ा: जिले में इस बार मक्का की बंपर उपज हुई. अभी भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी में लगभग 7000 क्विंटल मक्का की प्रतिदिन आ रही है, लेकिन भाव कम मिल रहे हैं. किसानों ने एमएसपी पर मक्का की खरीद की मांग की. एमएसपी के अभाव में किसानों को मजबूरी में सस्ते दाम पर उपज बेचनी पड़ रही है.

वर्तमान में भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिले के किसान बड़ी उम्मीद के साथ भीलवाड़ा मुख्यालय की कृषि मंडी में मक्का बेचने आ रहे हैं, लेकिन भाव कम होने से मायूस हैं. भीलवाड़ा कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक ने कहा कि जिले में इस बार खरीफ के रूप में मुख्य रूप से 1 लाख 70 हजार हेक्टेयर भूमि में मक्का की बुवाई हुई. अच्छा उत्पादन हुआ. सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार अरविंद ओझा ने कहा कि वर्ष 2019 से अब तक भीलवाड़ा में मक्का की समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हुई है. एफसीआई के पंकज गुप्ता ने कहा कि एफसीआई की ओर से भी भीलवाड़ा में मक्का की खरीद नहीं हुई.

भीलवाड़ा मंडी में उपज बेचने गंगापुर के लाखोला गांव से आए किसान शंकरलाल ने कहा कि वर्षा ऋतु में फसल खराब हो गई थी. इससे किसान परेशान है. मंडी में मक्का की उपज बेचने आया हूं. मक्का की बुवाई के समय एक बीघा में हाइब्रिड बीज की 1700 रुपए की 4 किलो की थैली लेकर बुवाई की थी. आज मंडी में 1700 रुपए प्रति क्विंटल मक्का की उपज बिक रही है. किसान गोपाल ने कहा कि 15 से 17 रुपए प्रति किलो मक्का बिक रहा है. मक्का के कम भाव होने पर भी हम बेचने को मजबूर हैं. मक्का मंडी लाए, अब कहां जाएं. बुवाई, हकाई-जुताई में काफी पैसा खर्च हो गया, लेकिन मुनाफा उतना नहीं है. मक्का की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदना चाहिए. अगर सरकार समर्थन मूल्य पर मक्का की खरीद शुरू करती है तो निश्चित रूप से किसान को फायदा मिलेगा.

