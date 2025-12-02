ETV Bharat / state

भीलवाड़ा: मक्का सस्ती बेचने को मजबूर किसान, एमएसपी पर खरीद की मांग

भीलवाड़ा मंडी में मक्का के ढेर ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: जिले में इस बार मक्का की बंपर उपज हुई. अभी भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी में लगभग 7000 क्विंटल मक्का की प्रतिदिन आ रही है, लेकिन भाव कम मिल रहे हैं. किसानों ने एमएसपी पर मक्का की खरीद की मांग की. एमएसपी के अभाव में किसानों को मजबूरी में सस्ते दाम पर उपज बेचनी पड़ रही है. वर्तमान में भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिले के किसान बड़ी उम्मीद के साथ भीलवाड़ा मुख्यालय की कृषि मंडी में मक्का बेचने आ रहे हैं, लेकिन भाव कम होने से मायूस हैं. भीलवाड़ा कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक ने कहा कि जिले में इस बार खरीफ के रूप में मुख्य रूप से 1 लाख 70 हजार हेक्टेयर भूमि में मक्का की बुवाई हुई. अच्छा उत्पादन हुआ. सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार अरविंद ओझा ने कहा कि वर्ष 2019 से अब तक भीलवाड़ा में मक्का की समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हुई है. एफसीआई के पंकज गुप्ता ने कहा कि एफसीआई की ओर से भी भीलवाड़ा में मक्का की खरीद नहीं हुई.