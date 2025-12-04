ETV Bharat / state

नाम बड़े और दर्शन छोटे! कांग्रेस दफ्तर में नेम प्लेट तो लगी लेकिन नेता नदारद, अपनों ने ही उठाए सवाल

दरअसल, हाल ही में गणेश गोदियाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष घोषित हुए हैं. उनके नाम की घोषणा के बाद कांग्रेस मुख्यालय में न केवल प्रदेश अध्यक्ष के कक्ष के बाहर की नेम प्लेट बदली है, बल्कि आसपास के कार्यालय में लगी नेम प्लेट भी बदल गई है. जो नामों के बड़े-बड़े बोर्ड लगाए गए हैं, उनमें हरीश रावत, प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य और करन माहरा के अलावा गणेश गोदियाल का नाम शामिल है.

कांग्रेस मुख्यालय में कार्यालय पाना कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय रहता है. मुख्यालय में सीमित दफ्तर होने के कारण सभी घटकों और पदाधिकारियों को कमरे मिलना भी मुमकिन नहीं होता, लेकिन फिर भी इनमें महत्वपूर्ण पदों या संगठन स्तर के बड़े नेताओं को दफ्तर मिल ही जाते हैं. लेकिन इस बार थोड़ा व्यवस्था बदली है. नए प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस मुख्यालय के महत्वपूर्ण दफ्तरों को बड़े नेताओं के नाम कर दिया है.

देहरादून: उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्यालय में बड़े नेताओं के नाम दफ्तरों पर नेम प्लेट के रूप में दर्ज तो कर दिए गए हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी करीब न के बराबर ही है. यह नई व्यवस्था नए अध्यक्ष की एंट्री के साथ ही शुरू की गई, लेकिन नेता सिर्फ दफ्तरों की नेम प्लेट तक ही सीमित रह गए.

नेताओं की दस्तक नहीं: हैरानी बात ये है कि इन कार्यालय में पार्टी के दूसरे नेताओं के नाम हटाकर इन बड़े नेताओं के नाम तो लगा दिए गए हैं, लेकिन पार्टी मुख्यालय में इनकी दस्तक न के बराबर ही दिखाई देती है. कांग्रेस मुख्यालय में होने वाले बड़े कार्यक्रमों के अलावा ये नेता कांग्रेस मुख्यालय में कदम भी नहीं रखते. ऐसे में इन कार्यालयों के बाहर इनकी नेम प्लेट के औचित्य पर सवाल उठता है.

अपनों ने ही उठाए सवाल: इन्हीं सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट कहते हैं कि, यदि प्रदेश अध्यक्ष के आने के बाद तमाम कार्यालय में उनके नाम लगाए गए हैं तो इन नेताओं को पार्टी कार्यालय में आना चाहिए नहीं तो अपने पदों को ही छोड़ देना चाहिए.

कांग्रेस मुख्यालय हर कांग्रेसी का मंदिर है. ऐसे में इन बड़े नेताओं को मुख्यालय में अपने दफ्तरों में बैठना चाहिए.

- हीरा सिंह बिष्ट , वरिष्ठ कांग्रेस नेता -

अपनों ने ही किया बचाव: हालांकि, इस मामले पर पार्टी के कुछ नेता ऐसे भी हैं, जो इन बड़े चेहरों का बचाव करते हुए भी नजर आते हैं. कांग्रेस नेता अमेंद्र बिष्ट कहते हैं कि इस समय कांग्रेस चुनावी मोड में हैं और पार्टी के नेता क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसलिए इन नेताओं का कांग्रेस मुख्यालय पर आना मुश्किल होता है. हालांकि कुछ नेता कभी-कभी कांग्रेस मुख्यालय में बड़े कार्यक्रमों के दौरान पहुंचते भी हैं.

कांग्रेस मुख्यालय पर दफ्तरों को लेकर पहले भी पार्टी नेताओं की तरफ से प्रयास होते रहे हैं. लेकिन इस बार कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिनको बड़े चेहरों की दस्तक के बाद अपनी नेम प्लेट कार्यालय से हटानी पड़ी है. ऐसे में यह नेता जाहिर तौर पर दफ्तर में खुद के लिए नई जगह भी तलाशने की जरूर कोशिश कर रहे होंगे.

