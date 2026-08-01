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जान से कीमती मकान! MDDA के फ्लैट तैयार फिर भी क्यों मौत के मुंह में रह रहे लोग? रिस्पना-बिंदाल फ्लड जोन पर एक्शन की तैयारी

हालांकि ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने पूरी स्थिति के लिए केवल सरकार को जिम्मेदार मानने से इनकार किया. उनका कहना था कि जब लोग खुद नदी के प्राकृतिक रास्ते में मकान बनाकर बस जाएंगे तो फिर नदी अपना रास्ता तो बनाएगी ही. उनका कहना था कि पिछले करीब तीन दशकों में दोनों नदियों के किनारों पर बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण हुआ है. धीरे-धीरे नदी का प्राकृतिक बहाव क्षेत्र संकरा होता गया और अब हर भारी बारिश में नदी को फैलने की जगह नहीं मिलती. इसका सीधा असर आसपास बसे लोगों पर पड़ता है.

दो दिन पहले भारी बारिश के बाद नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था. (ETV Bharat)

दो दिन पहले बारिश ने मचाया था कहर: स्थानीय लोगों ने बताया कि दो दिन पहले हुई तेज बारिश के दौरान रिस्पना नदी पुल के ऊपर से बहने लगी थी. नदी का बहाव इतना तेज था कि कुछ देर के लिए लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था. नदी किनारे रहने वाले कई लोगों का कहना है कि हर मानसून उनके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होता. रात में बारिश शुरू होते ही पूरा परिवार जागकर नदी का जलस्तर देखता रहता है. उन्हें डर रहता है कि कहीं अचानक पानी घरों तक न पहुंच जाए. स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार वर्षों से केवल आश्वासन देती रही, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं निकल पाया.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट: ईटीवी भारत की टीम ने भी ग्राउंड पर जाकर वहां के हालात को जायजा लिया. ईटीवी भारत की टीम सबसे पहले मोहिनी रोड इलाके में गई, जहां दो दिन पहले ही रिस्पना ने अपना रौद्र रूप दिखाया था. माउंड पुल के आसपास हालात अभी भी बारिश की भयावह तस्वीर बयान कर रहे हैं.

मौत के मुंह में रहने को मजबूर लोग: रिस्पना और बिंदाल का मुद्दा केवल बाढ़ का नहीं है, बल्कि यह देहरादून के अनियोजित शहरी विस्तार, दशकों से चले आ रहे अतिक्रमण, पुनर्वास की चुनौती और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी का है. यह वो तमाम कारण है, जिनके कारण हजारों लोग एक तरह से मौत के मुंह में रहने को मजबूर हैं.

नदियों के इन रौद्र रूप से सबसे ज्यादा खतरा उन हजारों लोगों पर मंडरा रहा है, जिन्होंने वर्षों से इन नदियों के बाढ़ क्षेत्र में अपने आशियाने बना रखे हैं. जैसे ही नदी का जलस्तर बढ़ता है, सबसे पहले इन्हीं बस्तियों में पानी घुसने लगता है और लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है.

दरअसल, उत्तराखंड में मानसून अपने चरम पर है. पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी साफ दिखाई देने लगा है. राजधानी देहरादून के बीचों-बीच बहने वाली रिस्पना और बिंदाल नदी एक बार फिर उफान पर हैं. हर साल की तरह इस बार भी तेज बारिश के दौरान इन दोनों बरसाती नदियों का रौद्र रूप देखने को मिला है.

देहरादून: कभी जिन दो नदियों रिस्पना और बिंदाल को राजधानी देहरादून की जीवनरेखा कहा जाता था, आज वही देहरादून के लिए खतरा बन गई हैं. मानसून की शुरुआत के साथ ही यह खतरा और बढ़ जाता है. हर तेज बारिश के साथ बाढ़ क्षेत्र में बसे सैकड़ों परिवारों की सांसें अटक जाती हैं. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) रिस्पना और बिंदाल नदी का फ्लड जोन यानी बाढ़ क्षेत्र निर्धारित करने का आदेश दे चुकी है, लेकिन सरकार भी अतिक्रमण हटाने और पुनर्वास के बीच संतुलन बनाने जैसे सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रही है.

NGT के आदेश के बाद तय हुआ फ्लड जोन: रिस्पना और बिंदाल नदी को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी अब कार्रवाई तेज होती दिखाई दे रही है. ईटीवी भारत ने इस पूरे मामले में संबंधित विभागों से जानकारी जुटाई. उत्तराखंड सिंचाई विभाग और देहरादून नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) में दायर एक शिकायत के बाद उत्तराखंड की कई हिमालयी नदियों के साथ-साथ देहरादून शहर से होकर गुजरने वाली रिस्पना और बिंदाल नदी के लिए भी फ्लड जोन यानी बाढ़ क्षेत्र निर्धारित करने के निर्देश दिए गए थे.

प्रशासन फ्लड जोन पर एक्शन की तैयारी में हैं. (ETV Bharat)

वैज्ञानिक सर्वे से फ्लड जोन निर्धारित किया गया: इन निर्देशों के बाद सिंचाई विभाग ने दोनों नदियों का वैज्ञानिक सर्वे कर फ्लड जोन निर्धारित किया. अब उसी रिपोर्ट के आधार पर नगर निगम और एमडीडीए (MDDA) संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहे हैं. प्रशासन का कहना है कि उद्देश्य केवल अतिक्रमण हटाना नहीं, बल्कि भविष्य में संभावित बड़े हादसों को रोकना भी है.

नगर निगम क्षेत्र का काठ बंगला इलाका रिस्पना नदी के फ्लड जोन में आता है. NGT के स्पष्ट निर्देश हैं कि बाढ़ क्षेत्र को खाली कराया जाए. इसी क्रम में पहले चरण में सबसे अधिक जोखिम वाले 324 मकानों को चिह्नित किया गया और उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं. मानसून समाप्त होने के बाद इन भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी.

- आलोक पांडे, मुख्य नगर आयुक्त, देहरादून नगर निगम -

कई परिवार नए आवासों में जाने को तैयार नहीं: मुख्य नगर आयुक्त आलोक पांडे के मुताबिक, सरकार ने केवल नोटिस जारी कर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है, बल्कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था भी की है. एमडीडीए के माध्यम से इन परिवारों के लिए अफोर्डेबल आवास तैयार किए गए हैं, जहां उन्हें स्थानांतरित किया जाना है, लेकिन कई परिवार अब भी नए आवासों में जाने को तैयार नहीं हैं और पुराने स्थानों पर ही रह रहे हैं.

रिस्पना और बिंदाल नदी के किनारे बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं. (ETV Bharat)

नगर आयुक्त का कहना है कि ऐसे लोग जानबूझकर जोखिम उठाने के साथ-साथ प्रशासनिक कार्रवाई में भी बाधा बन रहे हैं. उन्होंने बताया कि केवल निजी मकान ही नहीं, बल्कि फ्लड जोन में बनी छह सरकारी संपत्तियों को भी हटाया जा रहा है. इनमें स्कूल, पंचायत भवन, नलकूप और अन्य सरकारी निर्माण शामिल हैं, जो सरकारी धन और विधायक निधि से बनाए गए थे. इनमें से तीन भवनों को पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है, जबकि शेष पर कार्रवाई जारी है.

324 परिवारों को आवास आवंटित किए जा चुके: नगर आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन 324 परिवारों को आवास आवंटित किए जा चुके हैं, उन्हें अगले एक सप्ताह के भीतर अंतिम रिमाइंडर दिया जाएगा. इसके बाद नियमानुसार ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग जैसे-जैसे फ्लड जोन के नए कोऑर्डिनेट्स नगर निगम को उपलब्ध कराएगा, उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई का दायरा बढ़ाया जाएगा. यदि आगे और लोगों के पुनर्वास की आवश्यकता महसूस होती है तो सरकार मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उनके लिए भी आवासीय व्यवस्था करेगी.

सरकार बोली- पुनर्वास भी होगा और नदियों को भी मिलेगा उनका प्राकृतिक रास्ता: इस पूरे मामले पर सरकार का पक्ष रखते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सरकार रिस्पना और बिंदाल नदी के दोनों किनारों पर फ्लड जोन में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए व्यापक योजना पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को दूसरी जगह बसाने और आवश्यक मुआवजा उपलब्ध कराने की दिशा में भी प्रयास किए गए हैं.

इस पूरे मामले में समय-समय पर हाईकोर्ट के निर्देश, अलग-अलग मामलों में मिले स्टे और NGT के आदेशों के कारण कानूनी प्रक्रिया भी प्रभावित होती रही. फिर भी सरकार अब योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है. नगर निगम को कार्रवाई की जिम्मेदारी दी गई है और आने वाले समय में इस दिशा में और बड़े फैसले लिए जाएंगे.

- मथुरा दत्त जोशी, बीजेपी प्रवक्ता -

मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता दोहरी है. एक तरफ लोगों की सुरक्षा और मानवीय पक्ष का पूरा ध्यान रखा जाए, वहीं दूसरी तरफ नदियों की अविरलता और प्राकृतिक प्रवाह भी बहाल किया जाए. देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदी आज केवल बरसाती नदियां नहीं रह गई हैं, बल्कि शहर की अनियोजित बसावट की सबसे बड़ी चेतावनी बन चुकी हैं.

हर मानसून यह सवाल फिर खड़ा हो जाता है कि आखिर नदी अपने रास्ते पर लौटे या लोग अपने घर बचाएं. प्रशासन के सामने चुनौती केवल अवैध अतिक्रमण हटाने की नहीं है, बल्कि हजारों लोगों के पुनर्वास, कानूनी प्रक्रियाओं और राजनीतिक दबाव के बीच संतुलन बनाने की भी है.

फिलहाल मानसून जारी है और मौसम विभाग आगे भी बारिश की संभावना जता रहा है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार प्रशासन बारिश खत्म होने के बाद वास्तव में निर्णायक कार्रवाई कर पाएगा या फिर अगले मानसून में रिस्पना और बिंदाल एक बार फिर सैकड़ों परिवारों के लिए वही डर और बेबसी लेकर लौटेंगी.

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